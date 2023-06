Como operar ações da MercadoLibre após ganhos do primeiro trimestre

Já deve ter ouvido falar da Amazon, mas já ouviu falar da “Amazon da América Latina”?

Este é o apelido dado à MercadoLibre, uma empresa argentina de comércio eletrônico, que continua a crescer incessantemente, apesar das condições econômicas desafiadoras. Em maio, o MercadoLibre apresentou resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas, algo que está se tornando uma rotina para esta empresa.

Saiba mais sobre os últimos resultados da MercadoLibre, bem como operar as ações abaixo.

Ação: MercadoLibre Inc Símbolo Conta Invest.MT5: MELI Data da Ideia: 7 junho 2023 Período: 6 - 12 meses Nível de Entrada: $1340,00 Preço-alvo: $1600,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Porquê operar com a MercadoLibre? Detalhe do Desempenho Q1

Aqui estão alguns dos principais destaques do relatório de resultados do primeiro trimestre da MercadoLibre:

A receita líquida aumentou 35%, para $3,04 biliões, superando confortavelmente a previsão dos analistas de $2,87 biliões;

O lucro por ação (EPS) subiu 205%, para $3,97, superando os $2,81 previstos;

Utilizadores ativos únicos no trimestre foram relatados em 101 milhões, acima dos 81 milhões do ano anterior.

A MercadoLibre divulgou resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas. Como mencionamos no início, o assunto está a tornar-se um tema recorrente na empresa, que tem superado regularmente as expectativas, apesar das condições operacionais desafiadoras nos últimos dois anos.

Como player dominante no mercado de comércio eletrônico da América Latina, o preço das ações da MercadoLibre disparou durante a pandemia com o boom do retalho online. No entanto, posteriormente lutou com a inflação quente, as taxas de juro subiram e a incerteza econômica aumentou. No entanto - ao contrário de muitas outras empresas, apesar da queda no preço das ações - a MercadoLibre continuou a produzir resultados robustos durante um clima econômico desafiador.

Embora o preço das ações permaneça consideravelmente mais baixo do que o máximo histórico, a ação está em alta até agora em 2023, ganhando mais de 50% no acumulado do ano, e alguns analistas prevêem que essa tendência continuará nos próximos 12 meses.

Porquê o forte desempenho? Grande parte do sucesso histórico da MercadoLibre pode ser atribuído não apenas ao comércio eletrônico, mas também à sua diversificação fora desse negócio principal, o que permitiu criar um modelo de negócios que cuida de cada etapa da jornada do cliente.

A 'Mercado Envios' lida com remessas, a 'Mercado Credito' concede empréstimos e a 'Mercado Pago' fornece soluções de processamento de pagamentos. Estas diferentes ofertas misturam-se para criar um ecossistema no qual cada divisão complementa e fortalece as outras. Das três divisões destacadas, a Mercado Pago em particular tem sido um importante gerador de receita, prosperando numa região onde muitos permanecem sem banco e dependentes de serviços de processamento de pagamentos.

No entanto, nem tudo pode ser fácil para a MercadoLibre. Embora o desempenho histórico tenha sido forte, isto não significa que continuará a ser assim no futuro.

Como as perspectivas econômicas permanecem incertas e as taxas de juro aumentam, o comércio eletrônico pode sofrer, e o número de maus empréstimos nas carteiras da Mercado Credito pode aumentar (embora a administração tenha declarado anteriormente a sua intenção de desacelerar o crescimento nesta divisão para evitar tal cenário). Uma preocupação especial será a Argentina, um dos maiores mercados da MercadoLibre, onde a inflação galopante está atualmente acima de 100% com condições econômicas preocupantes.

Previsão das ações da MercadoLibre - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão das ações da MercadoLibre nos últimos 3 meses, atualmente existem 8 classificações de compra, 1 retenção e 0 venda para a ação. O nível de preço mais alto para uma previsão das ações da MercadoLibre é de $1.770,00, com o preço-alvo mais baixo em $1.350,00.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da MercadoLibre é de $1.602,78.

Fonte: TipRanks - 7 de junho de 2023

Um exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da MercadoLibre

Um exemplo de ideia de trading para a MercadoLibre pode ser o seguinte:

Compre a ação num intervalo acima da alta pós-lucro de $1.340,00;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo médio dos analistas em $1.600,00;

Mantenha o seu risco baixo com um máximo de 5% da sua conta total;

Período = 6 - 12 meses;

Se comprar 5 ações da MercadoLibre:

Se preço-alvo for atingido = $1.300,00 de lucro potencial ($1.600 - $1.340 * 5 ações).



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até descer muito mais antes de subir, se é que sobe.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre quanto pode perder com uma operação, os riscos envolvidos e os custos.

Como comprar ações da MercadoLibre em 4 passos

Fonte: Plataforma Admirals - MercadoLibre Inc. Registo: 6 de junho de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Acha que o preço das ações da MercadoLibre pode seguir outro comportamento?

