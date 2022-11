Lucros da Disney e inflação dos EUA em destaque

Novembro 07, 2022 21:17

Na semana passada, tanto a Fed quanto o Banco da Inglaterra aumentaram as taxas de juro em 75 pontos base. No entanto, enquanto o discurso subsequente do presidente da Fed, Jerome Powell, foi hawkish, o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, adotou um tom mais dovish, sugerindo que as taxas de juro podem não subir tanto quanto planeado originalmente.

Dado que a taxa de inflação do Reino Unido está em 10,1%, em comparação com 8,2% nos EUA, seria de esperar que os discursos fossem exatamente o oposto.

No entanto, ambas as economias estão a passar por situações muito diferentes. A força da economia dos EUA dá à Fed mais espaço para aumentar as taxas sem se preocupar muito com o colapso da economia.

O BoE, por outro lado, não pode dar-se a esse luxo. O Reino Unido parece estar perto daquilo que o Banco da Inglaterra previu que poderia ser a sua mais longa recessão já registada. A parte positiva é que não é uma recessão tão forte quanto o esperado. Portanto, parece compreensível que o BoE esteja um pouco mais cauteloso em relação a aumentos agressivos das taxas num futuro próximo.

Mas tudo isto foi na última semana. E a atual?

Resultados da Walt Disney

O período atual de resultados está bem encaminhado, com mais da metade do S&P 500 com números divulgados. Um dos grandes nomes a serem observados durante esta semana é a Walt Disney Company, que apresenta os seus resultados fiscais anuais após o fecho do mercado na terça-feira.

Para os acionistas da Disney, 2022 foi um ano inesquecível. No fecho da sessão de sexta-feira, o preço das suas ações caiu 36% no acumulado do ano.

É claro que grande parte desta queda decorre de problemas subjacentes que afetam o mercado de ações; no entanto, a queda da Disney foi muito mais dura do que a do S&P 500 como um todo, de 21%, e, além disso, a verdade é que a queda da Disney começou muito antes de 1 de janeiro.

O COVID-19 causou estragos na Disney. Ao ser forçada a fechar parques temáticos e outras experiências presenciais, perdeu uma enorme fonte de receita e, sem surpresa, o preço das suas ações caiu. No entanto, graças ao rápido crescimento de assinantes no relativamente novo serviço de streaming Disney+, as ações passaram a ser as favoritas dos investidores durante o fecho. Consequentemente, o preço das ações disparou, atingindo um máximo histórico a 8 de março de 2021.

No entanto, como muitas ações são chamadas de "ficar em casa", o sucesso no mercado de ações da Disney no momento da pandemia parecia ser mais impulsionado por especulações generosas sobre resultados futuros do que por números reais. Talvez o sentimento tenha mudado e estas ações começaram a ser vendidas à medida que os investidores perceberam que os ganhos reais não justificavam necessariamente estas altas expectativas.

Desde o seu máximo histórico a 8 de março de 2021, o preço das ações caiu mais de 50% e agora não está longe da sua posição no início da pandemia. Isto representa uma oportunidade de compra para os investidores? Talvez, mas não é sem risco; o futuro é incerto para o famoso Magic Kingdom.

Embora os lucros da Disney tenham recuperado parcialmente, estes ainda não regressaram aos números pré-pandemia. E parece que estes não chegaram a um nível em que a gigante do entretenimento se sinta confortável em voltar ao seu dividendo, que também cortou em resposta à pandemia.

Tanto a receita quanto o lucro devem aumentar no anúncio de terça-feira. No entanto, os investidores provavelmente prestarão atenção especial às perspectivas futuras da empresa.

Como a maioria das empresas, a Disney está a enfrentar alguns contratempos no momento. A alta inflação e o aumento das taxas de juro estão a corroer as suas fontes de rendimento, provavelmente prejudicando a procura por bens e serviços chamativos, mas não essenciais, da Disney. Além disso, a crise económica fará com que a receita de publicidade do departamento de meios de comunicação da Disney diminua.

Inflação dos EUA

Na quinta-feira, o Bureau of Labor Statistics divulgará os dados mais recentes sobre a inflação nos Estados Unidos. Após a decisão sobre a taxa de juro e o relatório de emprego da Fed da semana passada, muitos olhos agora estão voltados para este importante anúncio.

A taxa de inflação anual deverá chegar a 8%, ligeiramente abaixo dos 8,2% do mês passado.

Se a inflação estiver abaixo do esperado, a agressividade da Fed no combate à inflação irá confirmar-se, mas a próxima reunião de política monetária em dezembro poderá ser moderada. Neste cenário, seria de se esperar uma reação positiva do mercado de ações norte-americano ao custo de uma reação negativa do dólar.

No entanto, se a inflação for mais grave do que o esperado, juntamente com o discurso agressivo de Powell na semana passada, haverá especulação de mais altas agressivas. Neste cenário, podemos esperar que as ações sofram e o dólar saia mais forte.

Independentemente do resultado, traders e investidores devem preparar-se para o aumento da volatilidade nos pares de moedas, incluindo o USD e as ações dos EUA, no momento das desclarações à imprensa.

