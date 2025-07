S&P 500 permanece próximo de máximo histórico apesar das ameaças das tarifas

Julho 17, 2025 21:01

Nos últimos dias, o Presidente dos EUA Donald Trump voltou a concentrar firmemente a sua atenção nas tarifas. Leia mais sobre as últimas notícias e a reação do mercado abaixo.

Trump Ameaça com Tarifas Secundárias sobre a Rússia

Na segunda-feira, o Presidente dos EUA Donald Trump ameaçou com tarifas secundárias sobre as exportações russas, a menos que seja alcançado um acordo de paz até setembro.

"Estamos muito, muito descontentes com eles, e vamos aplicar tarifas muito severas, se não houver um acordo em 50 dias, tarifas de cerca de 100%, a que chamam tarifas secundárias," disse o Presidente durante o encontro com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Ao contrário das tarifas normais, que visam diretamente as exportações de um país, as tarifas secundárias contra a Rússia imporiam, em vez disso, taxas sobre países e entidades que compram exportações russas.

Tal medida foi concebida para enfraquecer a economia russa, mas também arrisca provocar outras nações. A China e a Índia são dois dos maiores importadores de energia russa e, consequentemente, poderiam encontrar-se do lado recetor destas taxas se forem introduzidas.

Trump Ameaça com Tarifas de 30% sobre a UE

Na semana passada, Trump adiou a imposição das suas tarifas "recíprocas" até 1 de agosto para dar tempo adicional aos países para negociarem acordos comerciais com os EUA.

Entretanto, o presidente tem vindo a enviar cartas aos parceiros comerciais delineando as tarifas que entrarão em vigor a partir de 1 de agosto caso não seja alcançado um acordo.

Na sexta-feira, tal carta foi enviada à Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, na qual Trump ameaçou impor tarifas de 30% sobre as exportações da UE após o prazo de 1 de agosto.

Na carta, Trump também alertou contra retaliação. O presidente ameaçou que, se a UE retaliasse com os seus próprios direitos de importação, Washington aumentaria as tarifas numa percentagem similar acima dos 30%.

Von der Leyen disse que a UE iria "continuar a trabalhar no sentido de um acordo até 1 de agosto" mas também sublinhou que estava preparada para "tomar todas as medidas necessárias para salvaguardar os interesses da UE, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais se necessário".

O México e o Canadá foram também destinatários de cartas semelhantes na semana passada, ameaçando tarifas de 30% e 35% respetivamente após 1 de agosto.

Mercados dos EUA Parecem Imperturbáveis

Apesar do novo surto de ameaças tarifárias, os mercados dos EUA parecem imperturbáveis.

O S&P 500 e o Nasdaq Composite continuam ambos a oscilar próximo de máximas históricas, com ambos os índices a registarem ganhos modestos de 0,14% e 0,27% respetivamente na segunda-feira. O Dow Jones também subiu 0,20%.

Uma reação tão moderada pode sugerir que - devido à natureza intermitente das propostas tarifárias de Trump - os mercados veem simplesmente as ameaças como uma tática de negociação.

O mercado petrolífero também não pareceu particularmente preocupado com a ameaça de Trump de tarifas secundárias sobre a Rússia, que exporta mais de 7 milhões de barris por dia.

Embora o crude Brent, referência mundial, tenha inicialmente subido nas negociações de segunda-feira, fechou a sessão com uma descida de 1,7% e continuou o seu declínio no início da manhã de terça-feira.

Crescimento da China no T2 Supera Expectativas

A China reportou um crescimento económico melhor do que o esperado no segundo trimestre do ano, apesar das tensões comerciais com os EUA.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 5,2% em termos homólogos no T2. Embora isto representasse uma desaceleração face aos 5,4% alcançados no T1, foi superior aos 5,1% que tinham sido esperados.

Contudo, persistem ventos contrários. Para além da incerteza contínua relativamente ao comércio, a economia chinesa enfrenta uma crise imobiliária prolongada, procura interna fraca e pressão deflacionária.

Embora a economia da China se tenha mostrado resiliente na primeira metade do ano, alguns economistas preveem um segundo semestre mais fraco.

