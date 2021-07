Análise Semanal de Mercado: FMOC, CPI e trimestrais de FAANG em destaque

Julho 26, 2021 13:36

Nesta semana todas as atenções recairão para a Conferência de Imprensa da FOMC, na quarta-feira. Os Traders estarão ansiosos por saber mais acerca dos planos de ação da Reserva Federal, após uma alteração dramática à política no mês passado que levou o dólar americano a registar crescimentos.

Os números de Consumer Price Inflation (CPI) serão também atentamente escrutinados esta semana, na Austrália e Canadá. A inflação é uma das métricas-chave utilizada pelos bancos centrais na determinação de quando reduzir ou aumentar taxas de juro.

A época de declarações trimestrais dos EUA tem, para já, robustecido fortemente os índices do mercado de ações americanos. À medida que a época de declarações se desenrola também na Europa, os traders estarão focados aos índices europeus do mercado de ações. Índices estes que se têm mantido relativamente estáveis nos últimos meses.

Poderá saber mais acerca de mercados financeiros ao consultar artigos desta seleção educativa:

Calendário Semanal de Forex

Calendário Semanal de Forex



Radar do Trader - Conferência de Imprensa da FOMC

Na quarta-feira, 28 de Julho, pelas 19:00, os membros da Reserva Federal dos EUA darão a conhecer a sua mais recente declaração FOMC. Seguir-se-á uma conferência de imprensa por parte do presidente da Reserva Federal, Jerome Powerll, às 19:30.

A Reserva Federal já anunciou uma alteração significativa à sua política, confirmando que irá agora focar-se no processo de redução, mais cedo do que o previamente anunciado. Os traders estarão desejosos de conhecer mais detalhes acerca de quando o processo se iniciará e do quão drástica será a redução da compra de ativos.

No entanto, é uma situação delicada, uma vez que, desde que a Reserva Federal anunciou o seu plano de dar início a reduções, a variante Delta ganhou preponderância nos EUA. Esta variante é agora a estirpe mais dominante nos EUA, assim como na maioria dos países do mundo.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico mensal USDX. Intervalo de dados: 1 de Abril de 2005 a 25 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 25 de Julho, às 07:00. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico mensal do índice do USD mostrado acima, evidencia um claro padrão de consolidação a longo prazo(intervalo contemplado entre as duas faixas a preto). No início do ano o preço rejeitou o bottom do padrão de consolidação, enviando o valor do dólar novamente para cima.

No entanto, o gráfico semanal abaixo mostra que o USD se debate agora com uma resistência técnica a cerca de 93$, sendo este o máximo atingido em Março.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico semanal USDX. Intervalo de dados: 12 de Novembro de 2017 a 25 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 25 de Julho, às 07:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Nesta área, o sentimento de compra poderá começar a enfraquecer. Mas, uma ascensão acima deste nível poderá levar o dólar americano a atacar novamente o topo do intervalo mensal a longo prazo, mostrado no primeiro gráfico.

Notícas de Trading Corporativo e de Índices de Ações



Notícas de Trading Corporativo e de Índices de Ações

Embora muitos gestores de fundos estejam lamentosos quanto aos preços elevados do índices de ações dos EUA, as compras dos dips por parte de retalhistas têm mantido a tendência geral ativa. Os índices NQ100 e S&P500 atingiram máximos históricos na semana passada mas será de valor observar se a conferência de imprensa da Reserva Federal quanto aos FOMC poderá causar alterações ao sentimento de mercado.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário S&P500. Intervalo de dados: 29 de Outubro de 2020 a 25 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 25 de Julho, às 18:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço do S&P500 ao longo dos últimos 5 anos:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

O gráfico diário do índice de ações S&P500 evidenciado acima destaca a tendência bullish a longo prazo, que teve início em Outubro de 2020. Com todas as médias móveis a moverem-se ainda de forma ascendente, existe a comprovação de que a tendência é ainda crescente, com compradores ativos junto destes níveis.

As declarações trimestrais dos EUA têm sido positivas e isto tem ajudado com o sentimento de mercado. À medida que as declarações trimestrais europeias têm também início, mantenha-se atento às empresas americanas e europeias que planeiam dar a conhecer os seus números trimestrais esta semana:

Segunda-feira - Louis Vuitton, eBay, Visa, AMD

Terça-feira - Boeing, Starbucks, Microsoft

Quarta-feira - L'Oreal, Barclays, Ford, Facebook, Apple, Google, Amazon

Quinta-feira - Shell, Airbus, Lloyds Banking

Sexta-feira - AF-KLM, Exxon Mobil, Procter & Gamble

Se deseja começar a negociar em Forex ou qualquer um dos mais de 8000 instrumentos financeiros que a Admirals coloca à sua disposição, clique no banner abaixo para dar início à sua jornada enquanto trader, acompanhado de uma equipa disponível para si 24/7, totalmente em português.