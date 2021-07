Análise Semanal de Mercado: OPEC, RBA e BCE em destaque

Julho 19, 2021 15:20

Os mercados serão os primeiros a analisar os relatórios de fim de semana, nos quais é referido que a OPEC e aliados planeiam cessar os cortes à produção de petróleo até Setembro de 2022. É provável que este acordo entre em moção em Agosto à medida que os preços do petróleo atingem os seus valores mais elevados dos últimos dois anos.

As atenções recairão também sobre o Euro e sobre os índices de ações europeus esta semana, em antecipação à conferência de imprensa do Banco Central Europeu(BCE), na quinta-feira. É provável que o banco se comprometa com taxas negativas durante mais tempo, criando assim uma divergência com outros bancos centrais como a Reserva Federal.

O Reserve Bank of Australia(RBA) irá também divulgar o seu relatório da sua mais recente Reunião de Política Monetária, na terça feira, com os dados de PMI europeus a serem conhecidos na sexta-feira.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário de Forex da plataforma MetaTrader5 da Admirals

Radar do Trader - Conferência de Imprensa do BCE

Pelas 11:45 de quinta-feira, 22 de Julho, o BCE dará a conhecer a sua mais recente Declaração de Política Monetária. A este comunicado seguir-se-á uma conferência de imprensa às 12:30, onde o euro poderá revelar um nível mais elevado de volatilidade.

Os mercados antecipam que o banco alterará a sua política futura, comprometendo-se com taxas negativas por um período mais alargado. A presidente do BCE, Christine Lagarde, prometeu antecipadamente novas políticas para esta reunião.

O banco acresceu já o seu alvo máximo para a inflação e poderá anunciar o final do programa pandémico de aquisições, substituindo-o por um programa de aquisições normal - divergindo efetivamente da política dos outros bancos centrais principais.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico semanal EUR/USD. Intervalo de dados: 12 de Novembro de 2017 a 18 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 18 de Julho, às 07:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico semanal do EUR/USD, evidenciado acima, destaca o intervalo que se estabeleceu entre as duas linhas horizontais de suporte e resistência(a preto). Esta formação em cunha desenvolveu-se desde Outubro passado e tem produzido ciclos tendenciais em intervalos de tempo mais curtos.

Neste momento, o preço mantém-se acima do suporte inferior. Caso o valor se mostre incapaz de aí se suster, devido à confirmação de divergências na política monetária, os vendedores poderão manter-se em controlo até junto do próximo nível de suporte, justamente abaixo dos 1,1600.

No entanto, caso o banco apanhe o mercado desprevenido, uma série de ciclos bullish em curtos intervalos poderá ajudar a divisa a mover-se até ao âmago da formação em cunha.

Notícias de Trading Corporativo e de Índices de Ações

Os índices de ações mundiais continuam a sua jornada de crescimento, embora de forma desigual um pouco por todo o globo. Os índices asiáticos mantêm-se dentro dos seus intervalos enquanto os índice europeus têm manifestado dificuldades em atingir novos máximos. Apenas os índices americanos se mostraram capazes de manter claras tendências de crescimento, com alguns a estabelecer novos máximos históricos na semana passada.

Fonte: Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário S&P500. Intervalo de dados: 22 de Outubro de 2020 a 18 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 18 de Julho, às 18:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço do S&P500 ao longo dos últimos 5 anos:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

O gráfico diário do índice S&P500 mostrado acima, confirma ainda a tendência geral crescente do mercado. Todas as médias móveis(a 20 períodos, 50 períodos e 100 períodos) continuam a evidenciar tendências de crescimento.

Historicamente, os investidores têm entrado em mercado junto da média móvel a 50 sessões(a vermelho), assim como no ocasional encontro do preço com a média móvel a 20 sessões( a azul). Estes níveis continuam a manter-se como os mais interessantes, visto que continuamos numa tendência alcista.

