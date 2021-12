Jak handlować akcjami PayPal z 80% potencjałem wzrostowym z powodu boomu płatności bezgotówkowych

Grudzień 02, 2021 19:28

W ciągu ostatnich lat sektor płatności cyfrowych bardzo się rozwinął. Jeszcze nie tak dawno PayPal uważany był za kolejną spółkę, która osiągnie kapitalizację 1 biliona dolarów. Czy po zaliczeniu przez akcje firmy 40% spadku nadal warto rozważać ich długoterminowy zakup?

Konkurencja na tym polu również się rozrosła, ale analitycy wciąż widzą spory potencjał wzrostowy Paypala.

Niektórzy spodziewają się nawet powrotu na szczyty wszechczasów, co oznacza wzrost o 80% z obecnych poziomów. Dowiedz się więcej, jak wykorzystać potencjał akcji PayPal.

Akcje: PayPal Holdings Inc Giełda: NASDAQ Symbol dla rachunku Invest.MT5: PYPL Data powstania pomysłu: 2 grudnia 2021 roku Horyzont czasowy: 1 - 3 miesięcy Poziom wejścia: 190 USD Cel: 350 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 7% Poziom ryzyka: Wysoki

Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Dlaczego warto inwestować w akcje PayPal?

Po sporych spadkach na PayPalu, inwestorzy zaczęli analizować jej fundamenty w poszukiwaniu długoterminowych perspektyw. Czy akcje PayPal można zakwalifikować do aktywów o wysokiej jakości? Czy obecna wycena jest atrakcyjna po największej w historii korekcie na akcjach od ich debiutu na giełdzie? Jak postrzegają walory spółki największe instytucje finansowe? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania!

Powód 1: Zaangażowanie użytkowników i wzrost ich liczby

Jednymi z najważniejszych pomiarów sukcesu firm technologicznych są wzrost liczby użytkowników oraz wzrost ich zaangażowania. W swoim raporcie za 3 kwartał 2021 r. Paypal zanotował 13-milionowy przyrost nowych kont. Zaangażowanie użytkowników również wzrosło rok do roku.

Firma dodała również 1,2 miliona kont handlowych, a całkowity wolumen płatności wzrósł rok do roku o 24% i wyniósł w 3 kwartale 310 miliardów dolarów.

Wszystko to oznacza, że coraz więcej osób korzysta z usług PayPala. Może to polepszyć zarówno kolejne wyniki, jak i postrzeganie spółki przez inwestorów.

Powód 2: PayPal bierze udział w dość ciekawych projektach

PayPal ogłosił ostatnio nawiązanie współpracy z Amazonem, który udostępni swoim klientom możliwość dokonywania płatności za pośrednictwem platformy PayPal Venmo. To przedsięwzięcie może skutkować dodatkowym strumieniem przychodów dla firmy.

Boom na kryptowalutach może również poprawić sytuację PayPal. W tej chwili PayPal oferuje klientom opcję automatycznego zakupu kryptowalut z wykorzystaniem cashbacku uzyskanego z zakupów. Nowy portfel cyfrowy umożliwia również kupowanie, sprzedawanie i przechowywanie krypto przez użytkowników.

PayPal wszedł również na rynek płatności Kup Teraz - Zapłać Później. Jest to nowy, szybko rozwijający się segment, mogący również mieć pozytywne odbicie w wynikach PayPala, oczywiście jeżeli ten model działania znajdzie szerokie zastosowanie. Firma zakupiła już Paidy za 2,7 miliarda dolarów - jest to system odroczonych płatności online z Japonii, będącej 3 największym rynkiem e-commerce’owym.

Powód 3: Problemy z łańcuchem dostaw niedługo powinny się zakończyć

Jednym z powodów gwałtownej wyprzedaży akcji PayPala były prognozy prezesa spółki, rozmijające się z oczekiwaniami analityków. Dan Schulman stwierdził, że przychody powinny wzrosnąć w 2022 roku o 18%, czyli około 30 miliardów dolarów. Rynek oczekiwał 31,6 miliarda dolarów.

Obniżone prognozy są wynikiem ograniczeń w łańcuchach dostaw, doświadczanych przez firmy handlowe. Dodatkowo zakończą się wkrótce pakiety stymulacyjne, a ludzie w miarę ponownego otwierania gospodarek zaczną odwiedzać zwykłe sklepy.

Jednak wydarzenia te mogą mieć jedynie przejściowy efekt, a inwestorzy powinni zacząć zwracać uwagę na poprawiające się wyniki spółki.

Jakie są przewidywania analityków dotyczące PayPala?

Według analityków ankietowanych przez MarketBeat, liczba ocen kupna akcji PayPal przeważa teraz nad liczbą ocen sprzedaży. Oceny kupna wzrosły również w ciągu ostatnich 3 miesięcy, co może sugerować pozytywny trend.

Źródło: MarketBeat, 1 grudnia 2021 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach PayPal

Kupno akcji po wybiciu powyżej 190 dolarów.

Cel zgodny z najwyższą wyceną analityków, wynoszący 350 dolarów.

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 7% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 1 – 3 miesięcy

Jeżeli kupisz 10 akcji PayPal: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 1650 dolarów: (350 – 190) *10 akcji.



Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków. Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji PayPal wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

Jak kupić akcje PayPal w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje PayPal (PYPL) i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje PayPal będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje PayPal będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunek Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwia spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

