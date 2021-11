Daimler: Akcje z potencjałem w sektorze motoryzacyjnym

Listopad 12, 2021 15:10

Sektor motoryzacyjny zawsze wzbudzał zainteresowanie traderów oraz inwestorów szukających niedoszacowanych akcji.

Co prawda sektor aut elektrycznych jest teraz na topie, ale w tym tygodniu chcieliśmy zwrócić uwagę na akcje klasycznego producenta samochodów, który wytrzymał próbę czasu i stawił czoło wyzwaniom w branży, notując ciągły rozwój. Chodzi o Daimler (DAI).

Daimler AG doświadczył 11% wzrostu w październiku 2021 roku po ogłoszeniu dotyczącego uruchomienia Daimler Truck Holdings AG – niezależnej części biznesu odpowiedzialnej za autobusy i ciężarówki. Zapowiedziano również zmianę nazwy firmy z Daimler AG na Mercedes-Benz Group AG od 1 lutego 2022 roku.

Pomijając nagły wyskok na kursie, analitycy są ogólnie pozytywnie nastawieni do dalszego wzrostu Dailmler AG. Większość wydała rekomendację „kupuj”.

Admirals dostarcza swoim klientom odpowiednich narzędzi do tradingu i inwestowania. Będąc hubem finansowym staramy się oferować nie tylko akcje do tradingu. Skupiamy się również na akcjach spółek przedstawiających wartość w długim terminie, dla inwestorów, którzy takich właśnie spółek szukają.

Akcje: Daimler Giełda: TRA Symbol dla rachunku Invest.MT5: DAI Symbol dla rachunku Trade.MT5: #DAI Data powstania pomysłu: 10 listopada 2021 roku Horyzont czasowy: 6 - 12 miesięcy Poziom wejścia: 86 EUR Cel: 94 EUR Poziom stop Loss: - Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka: Umiarkowany

* Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

* Rachunek Trade.MT5 umożliwia spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD. To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

Źródło: Admirals Specyfikacja Instrumentów

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto zainwestować w akcje Daimlera

Ogólna opinia analityków dotycząca Daimler AG stawia akcje firmy wysoko wśród spółek cyklicznych. Rating DAI kształtuje się na poziomie 2,73 podczas gdy średni wynik spółek cyklicznych wynosi 2,53.

Wynik VGM (Value, Growth, Momentum) Daimlera to B, jest to drugi najlepszy możliwy do osiągnięcia wynik zaraz po A. Stanowi to o atrakcyjności akcji tej spółki dla osób szukających wartościowych aktywów.

Daimler AG może być według analityków niedowartościowany, biorąc pod uwagę kondycję finansową i projekcje wzrostu firmy. W dłuższym terminie akcje spółki mogą zachowywać się lepiej od rynku.

Należy jeszcze dodać o planach Daimlera w sprawie inwestycji 40 miliardów euro między 2022 a 2030 rokiem w pracę nad autami elektrycznymi. Wszystko to sprawia, że warto mieć tę spółkę na oku.

Jakie są przewidywania analityków dotyczące akcji Dailmer?

Patrząc na dane historyczne, akcje Dailmer AG rosły średnio 8% każdego roku w ciągu 22 lat notowań na giełdzie. Bazując na tych danych, DAI można wziąć pod rozwagę jako długoterminową inwestycję.

Źródło: WSJ, 10 listopada 2021

Źródło: WSJ, 10 listopada 2021

Źródło: MarketBeat, 10 listopada 2021

Bazując na wycenach analityków, najwyższa cen dla Daimler AG w ciągu kolejnych 52 tygodni ma wynieść 116 euro; najniższa cena to 60 euro, średnia wycena kształtuje się na poziomie 94,43 euro.

Jak kupić akcje Daimler w 4 krokach

W Admirals można kupić akcje spółek amerykańskich, np. Daimler, z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje i minimalną prowizją wynoszącą jedynie 1 dolara.

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Daimler i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Czy uważasz, że akcje Daimler będą miały inną wycenę?

Jeżeli uważasz, że akcje Daimlera będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

