Jak handlować akcjami Zoom po wynikach za II kwartał roku obrotowego 2026

Sierpień 26, 2025 18:13

Założona w 2011 roku z siedzibą w San Jose w Kalifornii, Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) jest globalnym liderem w technologii komunikacji i współpracy opartej na wideo. Oferuje rozwiązania do wideokonferencji, webinarów, czatu zespołowego i wydarzeń wirtualnych.

Dowiedz się więcej o wynikach Zoom za II kwartał roku obrotowego 2026 oraz prognozach analityków dla akcji. Ten materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady finansowej. Skonsultuj się z doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Akcja: Zoom Video Communications Inc. Symbol dla konta Invest.MT5: ZOOM Data powstania koncepcji: 25 sierpnia 2025 Harmonogram: 1 - 12 miesięcy Poziom wejścia: $83.00 Poziom docelowy: $110.00 Wielkość pozycji dla rachunku Invest.MT5: Maks. 5% Ryzyko: Wysokie

Rachunek Invest.MT5 umożliwia zakup rzeczywistych akcji i udziałów z największych giełd papierów wartościowych na świecie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów lub wyników. Wszelkie transakcje wiążą się z wysokim ryzykiem i możesz stracić więcej niż kwotę narażoną na ryzyko w danej transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz sobie pozwolić na utratę, ponieważ niektóre transakcje będą stratne, a niektóre przyniosą zysk. Rozpocznij od małych kwot, aby poznać swój własny poziom tolerancji ryzyka lub najpierw ćwicz na koncie demonstracyjnym, aby rozwinąć swoją wiedzę przed rozpoczęciem inwestowania.

Źródło: TradingView - Wyniki z przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów.

Podsumowanie wyników spółki Zoom za II kwartał roku obrotowego 2026

Wskaźnik efektywności Rzeczywisty Wynik Oczekiwany Wynik Powyżej czy Poniżej Oczekiwań? Zysk na Akcję $1.16 $0.72 Powyżej oczekiwań ✅ Przychody $1,217 mld $1,210 mld Powyżej oczekiwań ✅

Kluczowe wnioski

Przychody w wysokości $1,217 mld, wzrost o 4,7% rok do roku (YoY), przewyższające własne prognozy i szacunki analityków

Przychody segmentu Enterprise wzrosły o 7% YoY i stanowią obecnie około 60% całkowitych przychodów

Liczba klientów generujących ponad $100 tys. przychodów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 8,7% do 4 274

$7,8 mld utrzymywane w gotówce, ekwiwalentach gotówki i papierach wartościowych przeznaczonych do obrotu

Odkupiono około 6 mln akcji w II kwartale, co daje łącznie 27,4 mln odkupionych akcji

Kontynuowanie wdrażania sztucznej inteligencji w całej platformie, w tym Virtual Agent 2.0 i AI Companion

Prognoza na cały rok obrotowy 2026 podwyższona do 4,825-4,835 miliarda dolarów, w porównaniu z poprzednią prognozą 4,80-4,81 miliarda dolarów

Wskaźnik retencji dolarowej netto poniżej 100%, co wskazuje na spadek wydatków na kontach

Źródło: Wyniki kwartalne Zoom

12-miesięczna prognoza ceny akcji Zoom według analityków

Według 19 analityków z Wall Street badanych przez TipRanks, przedstawiających 12-miesięczną prognozę ceny akcji Zoom w ciągu ostatnich 3 miesięcy:

Rekomendacje kupna: 7

Rekomendacje utrzymania: 11

Rekomendacje sprzedaży: 1

Średnia cena docelowa: $89,61

Wysoka cena docelowa: $110,00

Niska cena docelowa: $69,00

Źródło: Lista akcji Admiral Markets Macroscope, Zoom. 25 sierpnia 2025. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów.

Przykład strategii transakcyjnej: Zoom

Poniższe przykłady transakcji mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestorzy powinni przeprowadzić niezależne badania przed podjęciem decyzji transakcyjnych. Przykładowa strategia inwestycyjna dla kursu akcji Zoom może być następująca:

Wejście: Przebicie maksimum po publikacji wyników na poziomie $83.00 Cel: Tuż poniżej najwyższego celu cenowego analityków na poziomie 110,00 USD Ryzyko: Niewielkie, maksymalnie 5% rachunku Harmonogram: 1-12 miesięcy PRZYKŁAD TRANSAKCJI Kup 10 akcji Zoom: $830 (10 * $83.00) W przypadku osiągnięcia celu: $270 potencjalnego zysku [($110.00 - $83.00) * 10] W przypadku nieosiągnięcia celu: Załóżmy, że inwestor zdecydował się zamknąć pozycję poniżej swojej ceny wejścia, przy najniższym celu cenowym analityków wynoszącym $69.00. Skutkowałoby to stratą $140 [($83.00 - $69.00) * 10] Prowizja konta Invest.MT5: 10 akcji * $0,02 za akcję dla akcji amerykańskich = $0,20 (Uruchamia Minimalną opłatę transakcyjną w wysokości $1,00)

Pamiętaj, że rynki są zmienne, a kurs akcji Zoom będzie ulegał wahaniom i może nawet wykazywać tendencję spadkową. Mimo że spółka osiągnęła solidne wyniki za II kwartał 2026 roku, nadal istnieje kilka czynników niekorzystnych. Należą do nich spowolnienie wzrostu liczby nowych klientów online, słabsze wyniki w metrykach takich jak wskaźnik retencji netto w dolarach oraz zwiększona konkurencja ze strony platform zintegrowanych, takich jak Microsoft Teams i Google Meet. Zoom stoi również w obliczu potencjalnej presji na marże wynikającej ze zwiększonych wydatków na rozwój produktów, podczas gdy szersza niepewność makroekonomiczna może negatywnie wpłynąć na przyszłe zyski.

Jak kupić akcje Zoom w 4 krokach

Otwórz konto w Admiral Markets, aby uzyskać dostęp do Dashboard. Kliknij Trade lub Invest na jednym z Twoich kont rzeczywistych lub demo, aby otworzyć platformę internetową. Wyszukaj swoją akcję w oknie wyszukiwania u góry. Wprowadź poziomy wejścia, stop-loss i take profit w zleceniu transakcyjnym.

Źródło: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Zoom. Miesięczny. Data: kwiecień 2019 do sierpnia 2025, zarejestrowano 25 sierpnia 2025. Wyniki historyczne nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów lub przyszłych wyników.

Czy przewidujesz inną dynamikę kursu akcji Zoom?

Jeśli uważasz, że istnieje większe prawdopodobieństwo spadku ceny akcji Zoom, możesz również handlować krótko wykorzystując CFD (Kontrakty na Różnicę Kursową). Jednak wiążą się one z wyższym ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Dowiedz się więcej o CFD w tym artykule Jak handlować CFD.

