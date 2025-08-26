Trump podejmuje kroki w celu odwołania gubernator Rezerwy Federalnej Cook w bezprecedensowym działaniu

Sierpień 26, 2025 14:31

W zeszłym tygodniu prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell otworzył drzwi do obniżenia stóp procentowych we wrześniu, ostrzegając przed "zmieniającą się równowagą ryzyk". Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym i innych ważnych wiadomościach.

Trump zaostrza konflikt z Fed

W poniedziałek wieczorem prezydent USA Donald Trump ogłosił, że odwołuje gubernator Rezerwy Federalnej Lisę Cook ze skutkiem natychmiastowym, stwierdzając, że istnieją "wystarczające podstawy" do przypuszczenia, że mogła złożyć fałszywe oświadczenia w umowach hipotecznych.

W oświadczeniu Cook stwierdziła: „Prezydent Trump rzekomo zwolnił mnie 'z przyczyny', podczas gdy żadna przyczyna nie istnieje zgodnie z prawem i nie ma on do tego uprawnień". Dodała także, potwierdzając, że „nie zrezygnuję".

Ten bezprecedensowy krok następuje po miesiącach ataków prezydenta na przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, którego regularnie krytykował za zbyt wolne obniżanie stóp procentowych.

Następuje to również po decyzji Trumpa o zwolnieniu szefa Biura Statystyk Pracy (BLS) na początku miesiąca, po słabych danych dotyczących zatrudnienia, które według prezydenta były zmanipulowane.

W odpowiedzi Indeks Dolara Amerykańskiego cofnął się we wtorek rano, a długoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe również spadły, podnosząc rentowności.

Powell otwiera drzwi do obniżki stóp we wrześniu

W bardzo oczekiwanym przemówieniu wygłoszonym na Sympozjum w Jackson Hole w piątek, przewodniczący Rezerwy Federalnej Powell podniósł oczekiwania odnośnie obniżki stóp procentowych we wrześniu.

Powell przyjął bardziej gołębi ton, oświadczając, że "przy polityce pieniężnej w strefie restrykcyjnej, bazowe perspektywy i zmieniająca się równowaga ryzyka mogą uzasadniać dostosowanie naszej polityki".

Jednakże prezes Rezerwy Federalnej ostrzegł przed "trudną sytuacją", w której "ryzyko inflacyjne jest przechylone w górę, a ryzyko dla zatrudnienia w dół".

Choć zauważył, że skutki ceł "są teraz wyraźnie widoczne", stwierdził, że "rozsądnym scenariuszem bazowym jest to, że skutki będą względnie krótkotrwałe – jednorazowa zmiana poziomu cen".

Niemniej jednak podkreślił również, że polityka monetarna "nie jest na z góry ustalonej ścieżce", stwierdzając, że decydenci będą podejmować decyzje "opierając się wyłącznie na swoich ocenach danych i ich implikacjach dla perspektyw gospodarczych oraz równowagi ryzyka".

Dane, które mogą wpłynąć na decyzję Rezerwy Federalnej

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) Rezerwy Federalnej, odpowiedzialny za ustalanie stóp procentowych, ma ogłosić swoją kolejną decyzję 17 września. Przed tym terminem trzy ważne komunikaty gospodarcze mogą wpłynąć na tę decyzję.

Pierwszym z nich będzie indeks wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) za lipiec, który zostanie opublikowany w piątek.

Chociaż uczestnicy rynku zazwyczaj koncentrują się na wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), PCE jest preferowaną przez Rezerwę Federalną miarą inflacji. Jeśli PCE okaże się wyższy niż oczekiwano, może to osłabić argumenty Rezerwy Federalnej za obniżką stóp procentowych.

Po ogłoszeniu PCE za lipiec nastąpią raporty dotyczące zatrudnienia i CPI za sierpień, zaplanowane odpowiednio na 5 i 11 września. Te publikacje rzucą nowe światło na krótkoterminowe zagrożenia dla zatrudnienia i inflacji.

Sezon wyników spółek dobiega końca

Sezon wyników za drugi kwartał dobiega końca, przy czym zdecydowana większość spółek z indeksu S&P 500 już opublikowała swoje rezultaty.

W ubiegłym tygodniu Walmart opublikował wyniki kwartalne, które były uważnie obserwowane przez inwestorów w poszukiwaniu sygnałów dotyczących kondycji amerykańskiego konsumenta.

W mieszanym raporcie gigant detaliczny przekroczył szacunki dotyczące przychodów, ale nie spełnił oczekiwań w zakresie zysków, co stanowiło jego pierwszą chybioną prognozę zysków od maja 2022 roku.

Jednakże, pomimo stwierdzenia, że koszty nadal rosną z powodu wyższych taryf celnych, detalista podniósł swoje prognozy sprzedaży i zysków na cały rok.

Wśród ostatnich spółek, które jeszcze nie opublikowały wyników, znajduje się Nvidia. Największa na świecie spółka publiczna przedstawi swój z niecierpliwością oczekiwany kwartalny raport wyników po zamknięciu sesji w środę.

