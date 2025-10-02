Jak handlować akcjami Costco po wynikach za IV kwartał obrotowy 2025

Założona w 1983 roku z siedzibą w Issaquah w stanie Waszyngton, Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) prowadzi jedną z największych na świecie sieci hurtowni detalicznych działających w oparciu o członkostwo. Obecnym celem spółki jest zwiększanie przychodów poprzez otwieranie nowych hurtowni, wzmacnianie marki własnej Kirkland Signature oraz rozwój sprzedaży cyfrowej.

Dowiedz się więcej o wynikach Costco za czwarty kwartał obrotowy 2025 oraz o prognozach analityków dotyczących akcji. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Skonsultuj się z doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Akcja: Costco Wholesale Inc. Symbol dla konta Invest.MT5: COST Data powstania idei: 29 września 2025 Horyzont czasowy: 1 - 12 miesięcy Poziom Wejścia: $956.00 Poziom Docelowy: $1,218.00 Wielkość Pozycji dla Konta Invest.MT5: Maks. 5% Ryzyko: Wysokie

Konto Invest.MT5 pozwala na zakup rzeczywistych akcji i udziałów z największych giełd papierów wartościowych na świecie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Wyniki z przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów lub przyszłych wyników. Wszystkie transakcje wiążą się z wysokim ryzykiem i możesz stracić więcej niż ryzykujesz w danej transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz sobie pozwolić na stratę, ponieważ niektóre transakcje będą stratne, a niektóre przyniosą zysk. Zacznij od małych kwot, aby zrozumieć swój własny poziom tolerancji ryzyka lub najpierw poćwicz na koncie demo, aby zbudować swoją wiedzę przed inwestowaniem.

Źródło: TradingView - Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów.

Podsumowanie wyników Costco za IV kwartał obrotowy 2025

Wskaźnik wyników Rzeczywisty Wynik Oczekiwany Wynik Powyżej czy Poniżej Oczekiwań? Zysk na Akcję $5,05 $4,80 Powyżej oczekiwań ✅ Przychody 79,3 mld USD 77,5 mld USD Powyżej oczekiwań ✅

Kluczowe wnioski

Przychody +9% w porównaniu rok do roku (r/r); marża operacyjna 3,7% (wzrost z 3,4% rok wcześniej). Zysk na akcję wzrósł do 5,05 USD (+12% r/r).

Podwyższone prognozy: Przychody za cały rok obrotowy 2026 szacowane obecnie na 345-350 mld USD

1,2 mld USD w skupie akcji własnych, około 2,3 mln akcji.

Wolne przepływy pieniężne w wysokości 4,6 mld USD.

Wskaźniki odnowienia członkostwa osiągnęły rekordowy poziom 93,4% w USA i Kanadzie. Całkowita liczba płacących gospodarstw domowych wzrosła o 7% r/r do 76 mln.

Sprzedaż online wzrosła o +14% r/r, napędzana przez świeże produkty spożywcze, dostawy tego samego dnia oraz rozszerzoną ofertę platformy handlowej stron trzecich.

Zarząd podkreślił bieżące inwestycje w otwarcie nowych magazynów (28 planowanych w 2025 roku), automatyzację łańcucha dostaw oraz inicjatywy zrównoważonego rozwoju mające na celu obniżenie długoterminowych kosztów operacyjnych.

Ryzyka pozostają związane z wydatkami konsumentów w odpowiedzi na rosnącą inflację, presję kosztów płac i transportu oraz wpływ kursów walutowych, biorąc pod uwagę rosnącą międzynarodową obecność Costco.

Źródło: Wyniki kwartalne Costco

12-miesięczna prognoza kursu akcji Costco według analityków

Według 24 analityków z Wall Street, przebadanych przez TipRanks, prezentujących 12-miesięczną prognozę kursu akcji Costco w ciągu ostatnich 3 miesięcy:

Rekomendacje Kupuj: 14

Rekomendacje Trzymaj: 10

Rekomendacje Sprzedaj: 0

Średni cel cenowy: $1,078.74

Wysoki cel cenowy: $1,218.00

Niski cel cenowy: $907.00

Źródło: Lista akcji Admiral Markets Macroscope, Costco. 29 września 2025. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.

Przykład strategii handlowej: Costco

Poniższe przykłady transakcyjne służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestorzy powinni przeprowadzić niezależne badania przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Przykładowa koncepcja inwestycyjna dotycząca kursu akcji Costco może przedstawiać się następująco:

Wejście: Przebicie ponad szczyt po wynikach na poziomie $956,00 Cel cenowy: Tuż poniżej najwyższego celu cenowego analityków na poziomie $1.218,00 Ryzyko: Niewielkie, maksymalnie 5% rachunku Horyzont czasowy: 1-12 miesięcy PRZYKŁAD TRANSAKCJI Kup 10 akcji Costco: $9,560 (10 * $956.00) Jeśli cel cenowy zostanie osiągnięty: $2,620 potencjalnego zysku [($1,218.00 - $956.00) * 10] Jeśli cel cenowy nie zostanie osiągnięty: Załóżmy, że inwestor zdecydował się zamknąć pozycję poniżej ceny wejścia, przy najniższym celu cenowym analityków wynoszącym $907.00. Skutkowałoby to stratą w wysokości $490 [($907.00 - $956.00) * 10] Prowizja rachunku Invest.MT5: 10 akcji * $0,02 za akcję dla akcji amerykańskich = $0,20 (Uruchamia Minimalną Opłatę Transakcyjną w wysokości $1,00)

Należy pamiętać, że rynki są zmienne, a kurs akcji Costco będzie podlegał wahaniom. Pomimo solidnych wyników finansowych i podwyższonych prognoz, pozostają kwestie dotyczące inflacji, konkurencji ze strony innych dużych detalistów oraz niepewności globalnych trendów konsumenckich. Kurs akcji jest obecnie około 15% poniżej rekordowego poziomu z lutego 2025 roku i może jeszcze bardziej spaść.

Jak kupić akcje Costco w 4 krokach

Otwórz konto w Admiral Markets, wypełniając proces rejestracji. Kliknij Trade lub Invest na jednym ze swoich kont rzeczywistych lub demo, aby otworzyć platformę internetową. Wyszukaj swoje akcje w oknie wyszukiwania u góry. Wprowadź poziomy wejścia, stop-loss oraz take profit w zleceniu handlowym.

Źródło: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Costco. Miesięczny. Data: styczeń 2005 do września 2025, zarejestrowane 29 września 2025. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów lub przyszłych wyników.

Czy przewidujesz inne zmiany kursu akcji Costco?

Jeśli uważasz, że istnieje większe prawdopodobieństwo spadku kursu akcji Costco, możesz również handlować krótko przy użyciu CFD (Kontraktów na Różnice Kursowe). Wiążą się one jednak z wyższym ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Dowiedz się więcej o CFD w artykule Jak handlować CFD.

