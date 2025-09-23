Akcje amerykańskie zamknęły się na rekordowo wysokim poziomie trzecią sesję z rzędu

Wrzesień 23, 2025 18:14

Wszystkie trzy główne amerykańskie indeksy zamknęły się na rekordowych maksimach w poniedziałek po raz trzeci z rzędu. Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq wzrosły odpowiednio o 0,14%, 0,44% i 0,70% w poniedziałek, ze spółkami technologicznymi na czele.

Nvidia zainwestuje 100 miliardów dolarów w OpenAI

W poniedziałek spółka Nvidia ogłosiła, że zainwestuje do 100 miliardów dolarów w OpenAI, w ramach partnerstwa, które napędzi znaczną ekspansję centrów danych dla sztucznej inteligencji.

Zgodnie z planami, OpenAI zamierza wdrożyć 10 gigawatów dodatkowej mocy obliczeniowej, wykorzystując zaawansowane procesory Nvidia. W zamian Nvidia będzie stopniowo nabywać udziały w OpenAI w miarę wdrażania każdego gigawata mocy.

Pierwsza inwestycja w wysokości 10 miliardów dolarów zostanie według doniesień dokonana po wdrożeniu pierwszego gigawata, co ma nastąpić w drugiej połowie 2026 roku. Akcje Nvidia zyskały 3,9% na tej wiadomości podczas poniedziałkowej sesji handlowej.

Akcje Apple rosną na pozytywnych wiadomościach

Wśród najlepszych spółek w indeksie S&P 500 w poniedziałek znalazła się Apple. Akcje giganta technologicznego wzrosły o 4,3% podczas sesji dzięki pozytywnym informacjom dotyczącym popytu na najnowsze iPhone'y.

W piątek Apple wypuściło najnowsze iPhone'y wraz z nowymi modelami Apple Watch i AirPods, a według analityków czasy oczekiwania na produkty sugerują, że popyt jest mocny.

Analitycy Bank of America opublikowali następującą notatkę w poniedziałek:

Nasze śledzenie terminów wysyłki iPhone'ów na własnej stronie Apple oraz różnych stronach operatorów wskazuje, że na dzień 22 września czas wysyłki (w dniach) dla iPhone'a 17 (18 dni) jest dłuższy w porównaniu z ubiegłorocznym iPhone'em 16 (10 dni).

Innymi słowy, popyt na iPhone'a 17 wydaje się być znacznie silniejszy niż był na tym etapie w zeszłym roku w przypadku iPhone'a 16. Urządzenie odnotowuje również silny popyt w Chinach, kluczowym rynku dla producenta iPhone'ów.

Złoto ponownie bije rekordowe maksimum

Złoto odnotowało kolejny rekordowy szczyt w poniedziałek, gdy kontrakty terminowe wzrosły o 1,6% podczas sesji. Od początku roku szlachetny metal wzrósł o ponad 43%.

Najnowsze wzrosty nastąpiły po mieszanych sygnałach dotyczących przyszłej polityki monetarnej od decydentów z Rezerwy Federalnej oraz przed wystąpieniem przewodniczącego Fed Jerome'a Powella zaplanowanym na wtorek.

Nowo mianowany gubernator Rezerwy Federalnej Stephen Miran wyraził w poniedziałek preferencję dla agresywnych obniżek stóp procentowych, stanowisko które zostało zakwestionowane przez trzech jego kolegów uważających, że bank centralny musi pozostać ostrożny w kwestii inflacji.

Według narzędzia FedWatch od CME, rynki obecnie wyceniają 90% prawdopodobieństwo obniżki stóp przez Fed o 25 punktów bazowych podczas październikowego spotkania oraz 75% szans na kolejną redukcję o 25 punktów bazowych w grudniu.

Inwestorzy będą śledzić wtorkowe przemówienie Powella w poszukiwaniu wskazówek dotyczących przyszłych decyzji polityki monetarnej. Następnie w piątek ma zostać ogłoszony sierpniowy Indeks Wydatków na Konsumpcję Osobistą (PCE) - preferowana przez Fed miara inflacji.

