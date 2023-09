Initial Public Offering (IPO): Wat u moet weten

September 01, 2023 15:49

Als u de afgelopen weken het nieuws hebt gelezen, hebt u misschien gelezen over de aanstaande beursgang van de chipontwerper Arm. Maar wat is een beursgang? Waarom ondernemen bedrijven een IPO? En wat is het grote probleem met de beursgang van ARM?

Wat is een IPO?

Een Initial Public Offering (IPO) is een proces waarbij een privébedrijf nieuwe aandelen uitgeeft om aan het publiek te verkopen en daarmee een openbaar bedrijf wordt.

Na de beursgang worden de aandelen van een bedrijf genoteerd aan een effectenbeurs, zoals de London Stock Exchange of New York Stock Exchange, waar ze gedurende de handelsdag kunnen worden uitgewisseld tussen kopers en verkopers.

Hoewel het van oudsher de meest populaire route is om naar de beurs te gaan, is het niet de enige beschikbare methode. Andere methoden zijn onder meer het naar de beurs gaan met behulp van een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) of een direct listing, die beide de afgelopen jaren steeds meer tractie hebben gekregen.

Waarom naar de beurs gaan met een IPO?

Het belangrijkste voordeel en de reden om via een beursgang naar de beurs te gaan, is geld. Door nieuwe aandelen uit te geven en deze aan het publiek te verkopen, kan een bedrijf een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal ophalen, dat het vervolgens kan gebruiken om toekomstige groei te stimuleren, schulden af te lossen of een nieuw project te financieren. Door openbaar te worden, kan een bedrijf in de toekomst ook extra kapitaal aantrekken via een secundair aanbod.

Bovendien worden IPO's vaak omgeven door een aanzienlijke hoeveelheid publiciteit - bijvoorbeeld de aanstaande beursgang van Arm - die kan helpen het publieke bewustzijn van een bedrijf te vergroten, hun producten te promoten en mogelijk hun marktaandeel te vergroten.

Een beursgenoteerd bedrijf worden biedt ook liquiditeit aan bestaande aandeelhouders, die de mogelijkheid krijgen om hun aandelen op de openbare markt te verkopen, iets wat niet mogelijk is zolang het bedrijf privé is.

Hoe werkt het IPO-proces?

Om naar de beurs te gaan, moet een bedrijf een beroep doen op de diensten van een underwriter, meestal een investeringsbank, die het grootste deel van het IPO-proces zal leiden en een grote vergoeding voor hun service in rekening zal brengen, die maar liefst 7% van het totale opgehaalde kapitaal kan bedragen.

De underwriter zal het bedrijf dat naar de beurs gaat helpen beslissen hoeveel nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven en zal het bedrijf ook waarderen om te beslissen wat de IPO-prijs zal zijn. Ze krijgen ook de taak om de beursgang bekend te maken, interesse te wekken bij potentiële institutionele beleggers en uiteindelijk de aandelen te verkopen. De beursgang is de eerste kans die niet-particuliere beleggers krijgen om te investeren in het bedrijf, in wat bekend staat als de primaire markt.

Vaak is deze mogelijkheid om te investeren in de IPO echter beperkt tot institutionele beleggers, andere investeringsbanken, hedgefondsen en spraakmakende beleggingsklanten. De meerderheid van de detailhandelaren en beleggers zal in plaats daarvan moeten wachten tot na de beursgang om aandelen te kopen, in wat bekend staat als de secundaire markt.

Zoals de term al aangeeft, neemt de underwriter ook een enorm risico namens het bedrijf door zich ertoe te verbinden aandelen te kopen die tijdens de IPO niet aan andere beleggers worden verkocht. Dit geeft hen een stimulans om de aandelen te onderprijzen, iets dat historisch heeft geleid tot een prijsstijging aan het begin van de handel op de dag van de IPO. Dit wordt ook wel de "IPO pop" genoemd.

Waarom al die ophef over Arm?

IPO's krijgen vaak een vrij grote hoeveelheid persaandacht, met name IPO's met veel geld zoals Arm, dat blijkbaar door moederbedrijf SoftBank wordt gewaardeerd op ongeveer $64 miljard. Arm heeft echter bijzonder veel aandacht getrokken omdat zijn IPO arriveert na een beetje een stilte in de IPO-markt.

Na het "jaar van de IPO" in 2021, een recordjaar waarin in totaal 2.682 IPO's over de hele wereld samen $608 miljard opbrachten, vertraagde de IPO-markt aanzienlijk in 2022. Ernstige economische tegenwind, wereldwijde onzekerheid en gebrek aan beleggersbereidheid droegen ertoe bij dat het aantal IPO's dat in 2022 werd gelanceerd, sterk daalde tot 1.154. Samen brachten deze IPO's een relatief bescheiden $173 miljard op.

Specifiek in de Verenigde Staten, waar Arm op de Nasdaq-beurs zal worden genoteerd, werden in 2022 slechts 93 IPO's gelanceerd, die in totaal $24 miljard opbrachten. Dit was een daling ten opzichte van 1.115 IPO's het jaar ervoor, die in totaal $346 miljard opbrachten.

Hoewel het nog niet zeker is hoeveel de IPO van Arm hoopt op te brengen, en de waardering van SoftBank correct is, zal Arm het meest waardevolle bedrijf zijn om een IPO in de Verenigde Staten te voltooien in de afgelopen twee jaar. Rivian Automotive noteerde namelijk met een initiële marktkapitalisatie van $70 miljard.

Bijgevolg zullen andere particuliere bedrijven die zelf IPO's willen lanceren, waarschijnlijk nauwlettend in de gaten houden. Als de beursgang een succes wordt, kan Arm de belaagde IPO-markt in de Verenigde Staten een kickstart geven.

Wat te verwachten van de Arm IPO?

SoftBank zal hopen dat deze beursgang succesvoller is dan zijn eerdere poging met WeWork, een investeringsfiasco dat het bedrijf miljarden kostte. Nadat het in 2019 niet lukte om met succes een beursgang te lanceren, ging WeWork uiteindelijk in 2021 via een SPAC naar de beurs.

Aan het einde van de eerste handelsdag van WeWork bedroeg de marktkapitalisatie ongeveer $9 miljard. Vandaag is het minder dan $100 miljoen en is het naar verluidt dicht bij het aanvragen van een faillissement. In totaal investeerde SoftBank meer dan 10 miljard dollar voor zijn belang van 46% in WeWork.

Om over te gaan op Arm, de belangrijkste inkomstenbron van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijf is ip-licenties. In tegenstelling tot het produceren en verkopen van zijn eigen chips, brengt Arm chipmakers een op een percentage gebaseerde vergoeding in rekening voor het gebruik van zijn chipontwerpen.

Deze ontwerpen zijn te vinden in vrijwel elke smartphone op de planeet, een markt waarin het een aandeel van meer dan 99% heeft. Ongelooflijk, ja. Maar als een bedrijf 99% van zijn markt bezit, waar gaat het dan naartoe? Een dergelijke dominantie laat Arm ook zwaar blootgesteld aan schommelingen binnen de smartphonemarkt, een markt die de afgelopen maanden dalende verkopen heeft gezien.

Bovendien zijn potentiële investeerders naar verluidt bezorgd over de blootstelling van Arm aan China, een regio waarvan het voor ongeveer 25% van de omzet afhankelijk is. In een tijd waarin de relatie tussen Beijing en Washington lijkt te verslechteren en Washington is begonnen met het opleggen van beperkingen aan de Chinese activiteiten van Amerikaanse chipmakers, zou deze afhankelijkheid van China investeerders kunnen afschrikken.

Bijgevolg kunnen degenen die overwegen om na de beursgang in Arm te investeren, deze investering met voorzichtigheid benaderen. Het is misschien verstandig om af te wachten hoe de markt reageert op de eerste blockbuster IPO in de VS sinds bijna twee jaar.

