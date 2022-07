Wat is uw handels- en beleggingsstijl?

Juni 30, 2022 16:21

Traders en beleggers benaderen hun financiële doelen op hun eigen individuele manier, maar in grote lijnen zijn er vijf verschillende stijlen waaruit ze kunnen kiezen. De volgende stijlen zijn van toepassing op de Forex-, aandelen-, ETF- en indicesmarkten.

Daytrading

Day trading of daghandel wordt ook wel intraday trading genoemd.

Tijdens weekdagen strekken de handelsuren zich uit over Aziatische, Europese en Amerikaanse tijdzones. Dit betekent dat u op elk moment kunt handelen. Daytraders hebben de neiging om hun handel te beperken tot een periode van 24 uur, waarbij transacties op dezelfde dag worden geopend en gesloten.

Trades die met behulp van deze stijl worden geplaatst, kunnen enkele uren duren en zijn vaak gebaseerd op tijdframes van vier uur of per uur tijdens onderzoek met behulp van technische analysegrafieken. Een kenmerk van daghandel is frequente trades. Wanneer daghandel, trades en beleggingen normaal gesproken worden afgesloten aan het einde van de periode van 24 uur binnen de context van hun tijdzone. Het idee hierachter is om eventuele overnight verliezen als gevolg van onverwachte volatiliteit te voorkomen.

Het doel van day trading is om te profiteren van kortetermijnbewegingen op de markten, daarom vereist deze stijl van handelen veel tijd en aandacht. Risicomanagementtechnieken zoals een stop loss zijn hierbij belangrijk om te overwegen.

Scalping

Scalping maakt deel uit van day trading, met het verschil dat scalpers veel sneller trades openen en sluiten, soms in minuten of seconden. Het doel van scalperen is om in en uit een marktpositie te stappen en de kansen op de kortste termijn te benutten. Doe ervaring op door te oefenen op een demo-rekening en gebruik demo-fondsen voordat u met uw eigen kapitaal handelt.

Net als daghandel heeft scalperen veel tijd en aandacht nodig, evenals onderzoek, risicobeheer en ervaring.

Swing trading

Zodra swingtraders een positie innemen, kunnen ze enkele dagen nodig hebben om ze te sluiten. Het doel is om individuele kansen te benutten over een brede marktbeweging zoals een duidelijke neerwaartse of opwaartse trend. In het geval van een neerwaartse trend kan een swingtrader proberen zo vroeg mogelijk een short positie te openen en te verlaten wanneer de trend uitbodemt. In een uptrend zou het idee zijn om de positie te openen tegen de laagst mogelijke prijs en de positie te verlaten tegen de hoogst mogelijke prijs binnen de trend.

Er worden minder trades uitgevoerd in dit scenario, wat betekent dat swing trading minder tijdsintensief is, maar zoals alle handel vereist het aandacht, onderzoek en risicomanagement voor langetermijnprestaties.

Position Trading

Positiehandelaren hebben de neiging om langetermijnposities in te nemen die maanden of jaren duren en negeren kortetermijn ups en downs in de markten.

Position trading kan ook verwijzen naar het innemen van strategische posities tijdens cyclische marktbewegingen of het maken van strategische transacties tijdens initial public offerings (IPO's). Met cyclische marktbewegingen bedoelen we sectoren die met de economie meebewegen, zoals de bouw of vastgoed.

Precision trading kan ook worden aangeduid als positionering. In deze gevallen kunnen traders een positie innemen net wanneer de markt in elke regio wordt geopend om op korte termijn te profiteren van institutionele handel van hedgefondsen en centrale banken. De stroom van middelen uit institutionele handel kan markten op korte termijn bewegen. Centrale banken in het bijzonder hebben belang bij de handel in goud en valuta-instrumenten, omdat deze worden gebruikt als reserves voor het financiële systeem.

Nieuws Trading

Een andere belangrijke handelsstijl is de handel in nieuwsgebeurtenissen. Elke keer dat een land een economische prestatie-update aankondigt, zien Forex traders het als een kans om posities in te nemen over de uitkomst. Nieuwshandelsgebeurtenissen vinden elke weekdag plaats en vallen samen met andere handelsstijlen, zoals daghandel en swing trading. Nieuwsgebeurtenissen kunnen een kortetermijnimpact hebben op de markt tijdens hun release, maar na verloop van tijd weerspiegelen ze een langetermijntrend in de economie.

De benodigde tijd hangt af van de frequentie van de handelsgebeurtenissen waarop elke trader besluit te handelen, maar net als in alle andere stijlen zijn risicobeheer en solide onderzoek van fundamenteel belang voor het verbeteren van de prestaties.

Ten slotte zijn er nog een paar andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Kies uw doelen zorgvuldig, houd ze realistisch en begrijp uw eigen risicobereidheid om te voorkomen dat u als beginner niet roekeloos handelt. Investeer of trade alleen in het kapitaal dat u zich kunt veroorloven om te verliezen en houd uw prestaties bij met een handelsdagboek om u te helpen uw succes versus faalpercentage en uw risico versus beloningspercentage te analyseren.

