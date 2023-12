Warner Bros. & Paramount fusiebesprekingen: Wat u moet weten

December 22, 2023 13:29

Deze week kwam het nieuws over een mogelijke fusie tussen Paramount Global (PARA.US) en Warner Bros. Discovery (WBD.US) haalde de krantenkoppen en leidde tot gesprekken over de toekomst van Hollywood-studio's. Het is geen geheim dat de verandering in de gewoonten van kijkers, vooral gestimuleerd tijdens het pandemische tijdperk, ervoor zorgt dat raden van bestuur van de grootste studio's hun strategieën heroverwegen om in de toekomst te kunnen overleven.

In dit artikel zullen we enkele inzichten delen over de mogelijke fusie van deze Hollywood-studio's die de entertainmentindustrie in de toekomst zou kunnen veranderen.

Warner Bros. En Paramount bespreken mogelijke fusie

Berichten in de media suggereerden dat de CEO van Warner, David Zaslav, en de CEO van Paramount, Bob Bakish, elkaar in New York ontmoetten om een mogelijke fusie tussen de twee studio's te bespreken. De verslaggevers van Axios zeiden dat het bestuur van Warner Bros zelfs bankadviseurs heeft ingehuurd om te onderzoeken hoe het plan werkelijkheid zou kunnen worden.

Warner Bros. Discovery is het grotere bedrijf in dit paar, aangezien de marktwaarde meer dan $29 miljard bedraagt, terwijl de waarde van Paramount bijna $10 miljard bedraagt. Analisten merken op dat Paramount al geruime tijd op zoek is naar partners, aangezien de schuldenlast aanzienlijk is gestegen als gevolg van zijn online expansie. Integendeel, de CEO van Warner Bros. vertelde investeerders enkele weken geleden dat kostenbesparende strategieën en schuldvermindering het bedrijf in staat zouden stellen wat kapitaal uit te geven aan de groei van de studio door overnames of andere middelen.

Een ander element dat een rol zou kunnen spelen bij een mogelijke fusie is dat Warner Bros. Discovery deel kan uitmaken van een andere dergelijke deal twee jaar nadat Warner Media en Discovery één entiteit zijn geworden. Warner Bros. Discovery was niet in staat om dergelijke deals te sluiten, aangezien de laatste fusie in 2021 profiteerde van de voordelen van de transactiestructuur van Reverse Morris Trust.

Wat is er aan de hand met topstudio's in Hollywood?

Warner Bros. en Paramount zijn twee van de grootste studio's in Hollywood. Tot de Big Five behoren Walt Disney Studios, Sony Pictures en Universal Studios. De Big Five krijgt jaarlijks 80-85% van de Amerikaanse box office-inkomsten. Alle vijf werden ze opgericht in de eerste decennia van de twintigste eeuw.

Online streamingdiensten die floreerden, vooral tijdens de pandemie van het coronavirus, zoals Netflix, hebben de Big Five gedwongen hun strategieën te heroverwegen als het gaat om het produceren en leveren van inhoud.

In dit geval zou de Plus-streamingdienst van Paramount één kunnen worden met het populaire HBO Max van Warner Bros. om de impact van Netflix en Disney Plus op de markt tegen te gaan. Netflix is een van de grootste spelers met meer dan 270 miljoen abonnees, een aanzienlijk hoger aantal dan de 63 miljoen van Paramount Plus en de 95 miljoen van Warner Bros Discovery.

Generatieverstoring heeft gevolgen voor grote studio's

Tijdens een top die eind november door de New York Times werd georganiseerd, zei David Zaslav, CEO van Warner Bros Discovery, dat "generatieverstoring die de industrie beïnvloedt, agressievere, hardere en snellere beslissingen vereist."

Zaslav noemde de moeilijkheden waarmee studio's worden geconfronteerd en merkte op dat "het moment" zeer moeilijke beslissingen vereist, en veel daarvan zijn impopulair. Het is een heel enge tijd, maar het is ook een spannende tijd vanwege wat er mogelijk is. We waren de eersten die doorgingen. We moesten gezond worden en een echt bedrijf rond dit bedrijf opbouwen."

Meer informatie over Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery heeft in 2023 robuuste prestaties laten zien, met een divers portfolio van kanalen. De US Networks Group van het bedrijf, waaronder Discovery, Food Network, HGTV, ID en TLC, speelde een cruciale rol bij het stimuleren van het succes in het derde kwartaal, waarbij TLC het #1 primetime-kabelnetwerk was.

Bovendien verzekerde TNT zich in het tweede kwartaal van een aanzienlijk deel van de kijkcijfers. Lifestyle- en entertainmentmerken, waaronder Animal Planet en Science Channel, droegen bij aan de dominantie van Warner Bros. Discovery en behoorden in het eerste kwartaal tot de top 10 van kabelnetwerken. De sportdivisie van het bedrijf, Discovery Sports, betrekt maandelijks 130 miljoen mensen via zijn sportmerken en -platforms.

Het kwartaalomzetrapport van Warner Bros. Discovery toonde zijn robuuste prestaties, met een substantiële bijdrage van zijn netwerksegment, dat in Q3 2023 $ 4,87 miljard genereerde.

De Who Is Who van Paramount Global

Paramount Global heeft in 2023 opmerkelijke prestaties laten zien, gekenmerkt door een aanzienlijke toename van het totale aantal kijkuren wereldwijd op Paramount+ en Pluto TV, met een stijging van 46% in Q3 op jaarbasis.

Het uitgebreide portfolio van het bedrijf, met populaire consumentenmerken zoals CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central en BET, heeft bijgedragen aan het succes. De groei van Paramount Global wordt ook weerspiegeld in het aantal kanalen, dat in Q3 2023 de 1.600 overschreed.

Handelen in The Big Studios voor beginners

Geruchten over fusies zoals die tussen Warner Bros. en Paramount kunnen de markten in beweging brengen, omdat investeerders en handelaren kunnen proberen te profiteren van de ontwikkelingen. Beginnende traders kunnen de drang voelen om snel te reageren, maar aangezien ze waarschijnlijk niet over de nodige ervaring beschikken, is het verstandig om af te zien en voorzichtig te werk te gaan.

Beginnende handelaren moeten wat tijd besteden aan het bestuderen van educatief materiaal zoals artikelen, handleidingen, video's of e-books die hen kunnen helpen vertrouwd te raken met het handelsconcept totdat ze waardevolle ervaring beginnen op te doen.

Nog een ding waar beginnende traders aan moeten wennen, is het gebruik van tools voor risicobeheer. Handelsfouten of niet-datagestuurde handelsacties kunnen leiden tot het verlies van waardevol geld. Risicobeheertools die door brokers worden aangeboden, zoals stop-loss of take-profit orders, zijn een extra laag risicobeheer die nuttig is bij het plannen van uw handelsstrategie.

Zelfopleiding als trader en de basisprincipes leren zou uw topprioriteit moeten zijn als beginner. Met de overvloed aan educatief materiaal en tools voor risicobeheer is er geen reden om dat niet te doen.

Handelen op een risicovrije demo-rekening

Wilt u uw handelsvaardigheden oefenen zonder uw geld in gevaar te brengen? Klik op de onderstaande banner om een risicovrije demo-rekening te openen bij Admirals en begin met het testen van uw handelsstrategieën met behulp van virtuele fondsen!

Handel met een risicovrij demo-rekening Oefen met virtuele fondsen OPEN DEMO-REKENING

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.