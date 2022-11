Wall Street sluit lager na havikachtige toon van de Fed

November 03, 2022 13:50

Zoals verwacht verhoogde de Federal Reserve gisteravond de rente met 75 basispunten. Maar, zoals we in het nieuws van gisteren opmerkten, waren het de opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell na de aankondiging die van bijzonder belang waren.

Veel traders en beleggers hadden gespeculeerd dat de Fed het tempo van toekomstige renteverhogingen zou beginnen te vertragen en waren op zoek naar signalen in de toespraak van Powell dat dit het geval was. Helaas zijn deze waarnemers teleurgesteld achtergebleven.

Ondanks de eerste aankondiging die de deur openliet voor een vertraging van toekomstige renteverhogingen, goot Powell kort daarna schijnbaar koud water over het vooruitzicht en verklaarde dat het "zeer voorbarig" was om te overwegen te pauzeren en dat de rente waarschijnlijk hoger zou gaan dan eerder was verwacht.

De impact van deze opmerkingen was redelijk voorspelbaar. De Amerikaanse dollar verstevigde, wat een domino-effect had op veel grondstoffen. Ondertussen sloot Wall Street de dag scherp lager, waarbij de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq respectievelijk 1,55%, 2,50% en 3,36% daalden.

Bron: TradingView - Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Big tech bedrijven werden gisteren bijzonder hard getroffen, waarbij Tesla, Amazon, Netflix en Meta Platforms allemaal met 4,80% of meer daalden. De prestaties van Meta Platforms gisteren brengen nu de totale year to date verliezen op een duizelingwekkende 72%.

De ondergang van het techaandeel dit jaar is grotendeels het gevolg van een reeks teleurstellende winsten, waarvan de meest recente vorige week kwam. In het derde kwartaal daalde de omzet met 4% op jaarbasis (YoY) en de stijgende kosten en uitgaven droegen ertoe bij dat de nettowinst met 52% daalde.

Van bijzonder belang voor beleggers was de hoeveelheid geld die verloren ging door in te zetten op de metaverse, in een tijd waarin economische turbulentie ervoor zorgt dat advertentie-inkomsten opdrogen. Alleen al in Q3 verloor Reality Labs, de metaversedivisie van het bedrijf, $ 3,7 miljard, waardoor het totale verlies van de divisie in de eerste negen maanden van 2022 op $ 9,4 miljard kwam.

Hoewel dit hoge investeringsniveau uiteindelijk vruchten kan afwerpen, trekken beleggers in het huidige klimaat van economische onzekerheid naar aandelen die contant geld genereren en mijden ze die welke het verbranden, vandaar de recente uitverkoop in Meta Platforms.

Niettemin stegen de actieve gebruikers van Meta's populaire applicaties. Zowel dagelijks actieve gebruikers als maandelijks actieve gebruikers stegen met 4% op jaarbasis tot respectievelijk 2,93 miljard en 3,71 miljard. Dat is een groot publiek en wanneer de advertentie-uitgaven beginnen te herstellen, zullen Meta Platforms waarschijnlijk profiteren.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Meta Platforms (Facebook) - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 17 april 2016 - 2 november 2022. Vastgelegd op: 3 november 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Na de aankondiging van de Fed gisteren zullen de ogen van beleggers nu afdwalen naar de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers van vrijdag en de nieuwste Amerikaanse inflatiecijfers volgende week donderdag. Als de banencijfers van morgen een verzwakkende economie laten zien, zal dit waarschijnlijk de speculatie voeden dat de Fed tijdens hun volgende beleidsvergadering een meer dovish standpunt zal innemen.

Evenzo, als het rapport over de consumentenprijzen van volgende week een vertraging van de inflatie laat zien, kan dit leiden tot minder agressieve toekomstige renteverhogingen van de Fed.

Ondertussen, vandaag, om 12:00 GMT, staat de Bank of England (BoE) centraal, met hun laatste rentebesluit. De verwachting is dat ze in de voetsporen van de Fed zullen treden met een stijging van 75 basispunten, in wat hun grootste renteverhoging sinds 1989 zou zijn.

