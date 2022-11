Olieprijzen stijgen bij aankondiging van de Fed

November 02, 2022 14:18

Vandaag, om 18:00 GMT, wordt algemeen verwacht dat de Federal Reserve de rente voor de vierde keer op rij met 75 basispunten zal verhogen.

Aangezien dit is wat wordt verwacht, zal het al grotendeels zijn ingeprijsd in de prijs van activa. Misschien nog belangrijker voor traders en beleggers is de persconferentie na de aankondiging.

Er is de laatste tijd meer speculatie dat de Fed na het rentebesluit van vandaag zal beginnen met het versoepelen van toekomstige renteverhogingen, wat het sentiment op de aandelenmarkt heeft verbeterd.

Daarom zullen waarnemers op zoek zijn naar een hint in de opmerkingen van de Fed over de vraag of ze nu van plan zijn hun verkrapping van het monetaire beleid te vertragen, of dat ze een havikachtige toon blijven aanslaan.

Vooruitlopend op de aankondiging van vandaag sloot Wall Street de sessie van gisteren lager en stond de Amerikaanse Dollar Index vanochtend lager.

Source: TradingView - In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Omgekeerd bewegen de olieprijzen zich in de tegenovergestelde richting. Ondanks onzekere economische vooruitzichten eindigden Brent en WTI de sessie van gisteren hoger en bleven vanochtend in de handel klimmen.

Hoewel ze historisch gezien op een hoog niveau blijven, volgen de olieprijzen sinds juni een neerwaarts traject, te midden van verslechterende economische vooruitzichten. De recente steun komt na een verrassende daling van de Amerikaanse voorraden ruwe olie, wat suggereert dat de vraag hoog blijft, evenals het nieuws dat de OPEC+ van plan is het aanbod te verminderen en dat China - 's werelds op een na grootste olieconsument - zou kunnen beginnen met het versoepelen van Covid-19-beperkingen.

Gisteren rapporteerde olie- en gasgigant BP een winst in het derde kwartaal die jaar op jaar meer dan verdubbelde, hoewel deze iets was gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ze kondigden ook een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van $ 2,5 miljard, wat hun totale inkoop dit jaar tot nu toe op meer dan $ 10 miljard brengt.

Bijgevolg sloot de aandelenkoers van BP de sessie af met een winst van 1,4%, waardoor de totale winst voor het jaar op meer dan 47% kwam. Niettemin zullen aandeelhouders waarschijnlijk voorzichtig blijven in het licht van een potentiële wereldwijde recessie, die bijna onvermijdelijk zou leiden tot een daling van de olieprijzen. Daarom, als de Fed vanavond hint op verdere agressieve renteverhogingen, dan zullen we waarschijnlijk een negatieve reactie zien in de aandelenkoersen van BP en hun concurrenten.

Bovendien zal deze nieuwste reeks bumper-energiewinsten vrijwel zeker de politieke druk op regeringen verhogen voor hogere belastingen op olie- en gaswinsten, wat verder zou wegen op de aandelenkoers.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - BP - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 1 mei 2016 - 2 november 2022. Vastgelegd op: 2 november 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Risicobepaling

