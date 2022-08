Top 5 handels- en investeringsmotoren in september

Augustus 29, 2022 13:26

Met de maand september van 2022 slechts een paar dagen verwijderd, zijn hier de top 5 motoren die we in de VS, het VK en de EU handels- en beleggingsmarkten bekijken.

Inflatie

De lichte daling van de inflatie op jaarbasis in de Verenigde Staten is reden voor voorzichtig optimisme. De vraag is of het genoeg is om de Federal Reserve ervan te overtuigen zijn hawkish momentum te vertragen. In dit stadium lijkt het onwaarschijnlijk. De inflatie zou aanzienlijk moeten dalen om de monetaire beleidsmakers gerust te stellen wiens belangrijkste taak het is om de inflatie rond de 2 procent te houden.

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk bereikte dubbele cijfers en steeg in juli tot 10,1 procent op jaarbasis. Het lijkt waarschijnlijk dat de inflatoire druk zal aanhouden in Q4, waardoor de Bank of England (BoE) tot agressievere renteverhogingen zal worden gedwongen.

De inflatie in de eurozone blijft een zorg voor de Europese Centrale Bank (ECB), die in juli is gestegen tot 8,9 procent. Met weinig tekenen dat de inflatie zal vertragen, kan de ECB meer hawkish maatregelen gaan nemen om het monetaire beleid te verkrappen, niet in de laatste plaats door de belangrijkste rentebenchmarks in september te verhogen.

Rentebesluiten van de centrale bank

Gezien het grote belang van rentewijzigingen te midden van inflatoire druk, hebben we de belangrijkste vergaderingen van de centrale bank in september hieronder opgesomd:

FOMC Meeting: 20-21 september 2022.

ECB-vergadering: 22 september 2022.

BoE Meeting: 15 september 2022.

De GBP-, EUR- en USD-valutakruisen zullen waarschijnlijk in de laatste twee weken van september beweging zien voorafgaand aan de verklaringen van de centrale bank.

Groei van het bruto binnenlands product (bbp)

Kunnen de Verenigde Staten uit de technische recessie komen waar ze in het tweede kwartaal in terecht zijn gekomen? We zullen het antwoord pas op 27 oktober weten, wanneer het Bureau of Economic Analysis (BEA) zijn eerste bbp-lezing voor het derde kwartaal publiceert.

Een andere prangende wereldwijde groeivraag hangt boven de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, waar de recessievrees groeit nadat het bbp in juni 0,6 procent verloor.

Hoge inflatie en verminderde koopkracht als gevolg van een zwakke EUR zijn risico's voor de groei van de eurozone in het vierde kwartaal.

Geopolitiek

Het conflict in Oekraïne zal waarschijnlijk de zenuwen op de handels- en beleggingsmarkten blijven prikkelen, niet in de laatste plaats vanwege opgeblazen prijzen van fossiele brandstoffen en ongemakkelijk marktsentiment. De humanitaire en economische kosten hebben de afgelopen zes maanden hun tol geëist en zonder een vredesakkoord kunnen de geopolitieke gevolgen tot het einde van het jaar weerklinken.

Sterkte van de USD

Is ruwe olie duur vanwege de vraag die de inflatie opdrijft of omdat de USD op het moment van schrijven zo sterk is ten opzichte van andere valuta's? Deze kip of ei-vraag kan in het vierde kwartaal worden beantwoord als de inflatie in de VS blijft dalen.

De USD verstevigde op de rente op safe havens nadat de Federal Reserve het monetaire beleid begon te verkrappen. Zolang de Fed zich op een hawkish vliegpad bevindt, kunnen de USD en USD-genoteerde activa zoals ruwe olie hun kracht in het vierde kwartaal behouden.

Als we onze vooruitzichten afronden, kunnen de handels- en beleggingsmarkten meer domino-effecten zien van hoge inflatie, stijgende rentetarieven en verkrappend monetair beleid, groeizorgen, geopolitiek en de kracht van de USD.

Admirals biedt een breed scala aan educatieve en analytische webinars. Om deskundige handelaren te ontmoeten en ermee te communiceren, kunt u deelnemen aan onze gratis webinars!

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.