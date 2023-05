Reserve Bank of New Zealand zal waarschijnlijk de rente verhogen

Het rentebesluit van de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) wordt deze week een van de belangrijkste financiële gebeurtenissen. Aangezien veel marktanalisten een nieuwe renteverhoging voorspellen, zullen handelaren zich concentreren op hoe de beslissing de dollarwaarde van Nieuw-Zeeland ten opzichte van andere valuta's kan beïnvloeden.

In de Verenigde Staten gaan de onderhandelingen over het schuldenplafond door, waarbij de twee partijen suggereren dat er enige vooruitgang is geboekt.

In Europa zei de beleidsmaker van de Europese Centrale Bank (ECB), Francois Villeroy de Galhau, dat hij verwacht dat de centrale bank van de eurozone uiterlijk tegen de zomer haar eindrente zal bereiken. De gouverneur van de Banque de France merkte op dat "de primaire vraag vandaag niet is hoeveel verder de tarieven moeten worden verhoogd, maar hoe groot de doorwerking is van wat al in de pijp zit. We moeten de doorgang van onze aanzienlijke en uitzonderlijk snelle wandelingen in het verleden in de gaten houden. Hoe lang we de tarieven hoog houden, is nu belangrijker dan het precieze terminalniveau."

Reserve Bank of New Zealand beslist over rentetarieven

De Reserve Bank of New Zealand maakt naar verwachting woensdagochtend haar rentebesluit bekend. De meeste economen suggereren dat de raad van bestuur van de RBNZ de leenkosten met 25 basispunten zal verhogen. Uit een peiling van Reuters bleek dat 14 van de 21 economen voorspellen dat de rente volgend kwartaal op 5,50% zal blijven.

De centrale bank van Nieuw-Zeeland is gefocust gebleven op het beteugelen van de inflatie en heeft de rente sinds oktober 2021 met 500 basispunten verhoogd. Analisten van de ANZ zeiden in een rapport: "We hebben onze piek OCR-prognose verhoogd tot 5,75% vóór de begroting (op zowel de stijgende nettomigratie als de begrotingsvooruitzichten), en post-budget zien we daar extra opwaarts risico op. We zouden nu ook een kans van 40% zetten op een stijging van 50 bp op woensdag (versus 20% vóór het budget). Daar heeft de markt zich voorlopig ook gevestigd."

Britse CPI-inflatie in april 2023

Het Office for National Statistics (ONS) zal in april gegevens publiceren over de Britse CPI-inflatie. Marktexperts suggereren dat de totale inflatie op jaarbasis op 8,2% zal uitkomen, veel lager dan het cijfer van 10,1% dat in maart werd opgetekend. De totale inflatie is een van de grootste problemen waarmee de Britse regering de afgelopen maanden te maken heeft gehad, omdat de kosten van levensonderhoud op de gezinsbudgetten in het hele land hebben gewogen.

Een rapport van analisten van ING benadrukt dat de neerwaartse risico's voor het Britse pond behoorlijk groot kunnen zijn op basis van zachte Britse CPI-inflatiegegevens. Het ING-rapport merkt op dat "de inflatiecijfers van woensdag in het Verenigd Koninkrijk een make-or-break-gebeurtenis voor het pond zullen zijn. Als onze verwachtingen juist zijn en de CPI-gegevens voldoende wijzen op een afkoeling van de prijzen om de Bank of England ervan te overtuigen de verkrapping in juni te pauzeren, zijn de neerwaartse risico's voor het Britse pond vrij groot."

Nieuw-Zeeland Q1 2023 retail sales report

Het rentebesluit van RBNZ zal niet het enige nieuws zijn dat woensdagochtend uit Nieuw-Zeeland komt. Statistics New Zealand zal het rapport over de detailhandelsverkopen van het eerste kwartaal publiceren, dat naar verwachting een daling van 0,4% op kwartaalbasis zal laten zien. Het laatste rapport over de detailhandelsverkopen in Q4 2022 liet een daling van 0,6% zien. De kernverkopen in de detailhandel zullen naar verwachting met 0,6% dalen, na een daling van 1,6% in het laatste kwartaal van 2022.

