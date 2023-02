Reserve Bank of Australia beslist over rentetarieven

Februari 06, 2023 10:45

Het rentebesluit van de Reserve Bank of Australia (RBA) wordt een van de belangrijkste economische gebeurtenissen deze week. Sommige marktanalisten suggereren dat de RBA de leenkosten zal verhogen, naar het voorbeeld van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BoE).

Eurostat zal naar verwachting in januari gegevens publiceren over de detailhandelsverkopen in het euroblok, waarbij economen afwachten hoe hoge inflatiecijfers de consumentenvraag hebben beïnvloed. In het Verenigd Koninkrijk zullen voorlopige bbp-gegevens van Q4 2022 een glimp geven van hoe de Britse economie in het laatste kwartaal heeft gepresteerd, aangezien de overheid wordt aangespoord om de hoge kosten van levensonderhoud te beheersen.

RBA-bestuur beslist over rentetarieven

Op dinsdag 7 februari zal de Reserve Bank of Australia naar verwachting haar rentebesluit bekendmaken. Economen gepolst door Reuters voorspellen dat de centrale bank van Australië de rente voor de vierde keer op rij met 25 basispunten zal verhogen. De meeste economen zeiden dat de RBA de rente in zijn vergadering van maart 2023 nogmaals met 0,25% zou kunnen verhogen.

In een reactie op het monetaire beleid van de RBA merkten de economen van Westpac op dat "we verwachten dat de Raad van Bestuur zijn opties open zal laten in de Verklaring van de Gouverneur na de vergadering van februari om ruimte te geven om de rente te verhogen tijdens de vergadering van maart. Het is onwaarschijnlijk dat een centrale bank zal pauzeren wanneer er bewijs is van vraagdruk en bedrijven die enige prijszettingsmacht grijpen in verband met de stijgende diensteninflatie, zoals we zagen in het inflatierapport van december."

Volgens een rapport dat op 25 januari werd gepubliceerd, lijken de economen van ING het daarmee eens te zijn, wat suggereert dat "de RBA de contante rente met 25 bp per vergadering verhoogt, en we geloven niet dat dit zal veranderen. We geloven nu dat ze nog minstens twee vergaderingen zullen moeten blijven verhogen, waardoor de piekkasrente nog eens 50 bp zal stijgen tot 4,1%."

Detailhandelsverkopen eurozone in januari waarschijnlijk gedaald

Op maandag 6 februari publiceert Eurostat zijn rapport over de detailhandelsverkopen in de eurozone over december. Marktanalisten voorspellen een daling van 2,0% op maandbasis en een daling van 2,8% op jaarbasis.

De zachte winter in Europa en het verbeterde consumentenvertrouwen leken de Duitse detailhandelsverkopen in december niet te helpen, want ze daalden met 5,3% op maandbasis, hoewel een reuters-peiling een stijging van 0,2% had aangegeven.

Is de Chinese CPI-inflatie in januari versneld?

Het National Bureau of Statistics (NBS) in China zal naar verwachting zijn CPI-inflatierapport voor januari 2023 vrijgeven. Economen voorspellen een stijging tot 2,3% op jaarbasis, een versnelling ten opzichte van de 1,8% in december 2022.

In een gesprek met CNN Business op 27 januari suggereerden marktanalisten dat de heropening van 's werelds op een na grootste economie de wereldwijde inflatie zou kunnen stimuleren, omdat de prijzen voor brandstof, industriële metalen en voedsel zouden kunnen worden opgedreven. Volgens een NBS-rapport steeg de Chinese consumentenprijsindex in 2022 met 2% op jaarbasis, ruim onder de doelstelling van de centrale bank van ongeveer 3%.

ONS publiceert voorlopige Britse bbp-gegevens

Op 10 februari krijgen economen de kans om de voorlopige bbp-gegevens van Q4 2022, gepubliceerd door het Office for National Statistics (ONS), onder de loep te nemen. Prognoses wijzen op een stijging van 0,3% op kwartaalbasis en een stijging van 2,1% op jaarbasis.

Volgens de prognose van de Bank of England zal het bbp van het VK naar verwachting niet vóór 2026 het niveau van vóór de pandemie bereiken. De beleidsmakers van de BoE hebben gesuggereerd dat het VK niet langer een groei van 1% per jaar kan volhouden zonder inflatie te genereren.

Omdat de kosten van levensonderhoud druk blijven uitoefenen op huishoudens, voorspelt het Internationaal Monetair Fonds dat de economie van het Verenigd Koninkrijk zal krimpen (-0,6% in 2023) en slechter zal presteren dan andere geavanceerde economieën, waaronder Rusland.

Statistics Canada publiceert werkloosheidsrapport

Statistics Canada zal zijn werkloosheidsonderzoek van januari publiceren, waaruit naar verwachting zal blijken dat het percentage onveranderd is gebleven op 5%. De gouverneur van de Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem zei in een persconferentie (25 januari) dat "een deel van het opnieuw in evenwicht brengen van vraag en aanbod in de economie het opnieuw in evenwicht brengen van de arbeidsmarkt is."

De centrale bank van Canada heeft de rente acht keer op rij verhoogd. De raad van bestuur van de BoC merkte op dat het zijn monetaire beleidsverkrapping in de wacht zou zetten. De beleidsmakers van de BoC benadrukten echter dat ze bereid zijn om de leenkosten meer te verhogen als de inflatie niet daalt.

