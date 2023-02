Alle ogen gericht op rentebesluiten Fed, ECB en BoE

Februari 01, 2023 12:04

De aandacht van beleggers en traders zal worden gevestigd op de monetaire beleidsvergaderingen van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BoE) die voor vandaag en morgen gepland staan. Marktanalisten suggereren dat de drie centrale banken waarschijnlijk hun referentierente zullen verhogen om de inflatoire druk te verminderen. Vrijdag krijgen marktpartijen de kans om het Amerikaanse Nonfarm Payrolls-rapport onder de loep te nemen.

In ander nieuws kondigde Statistics New Zealand aan dat het werkloosheidspercentage van het land in het vierde kwartaal van 2022 is gestegen tot 3,4%, iets hoger dan voorspeld. In een reactie op de werkloosheidscijfers merkte een Westpac-rapport op dat "hoewel de banenmarkt uit een zeer sterk startpunt komt, er goede redenen zijn om de komende jaren een verslechtering te verwachten. Daarentegen blijft de looninflatie stijgen en zal het keerpunt waarschijnlijk later komen. We blijven een stijging van 0,5% van de officiële contante rente verwachten later deze maand."

Amerikaanse Federal Reserve zal waarschijnlijk de rente verhogen

Later vandaag maakt de Fed naar verwachting haar rentebesluit bekend. Marktanalisten verwachten dat de Fed de leenkosten met 25 basispunten zal verhogen tot een bandbreedte van 4,5% tot 4,75%. Dit zou de lagere renteverhoging zijn sinds maart 2022.

Een rapport van de Financial Times dat op 30 januari werd gepubliceerd, suggereerde dat de leden van het Federal Open Market Committee (FOMC) een "hawkish" houding zullen aanhouden, wat hun wil weerspiegelt om de rentetarieven te blijven verhogen, ook al lijkt de inflatie volgens de laatste enquêtes te vertragen.

HSBC-strategen die op 30 januari met Bloomberg spraken, suggereerden dat de Fed de rente voor het einde van 2023 met 1,00% zou kunnen verlagen. Ze merkten echter op dat "er een ongebruikelijke hoeveelheid onzekerheid is over het beleidstraject, gezien hoe vreemd deze economische cyclus is geweest."

BoE-vergadering: Nog één renteverhoging?

De laatste voorspellingen van economen suggereren dat de BoE de Federal Reserve zal volgen bij het verhogen van zijn referentierente. Volgens verschillende berichten die in de media zijn gepubliceerd, zal het Monetary Policy Committee (MPC) van de BoE de rente waarschijnlijk met 50 basispunten verhogen, waardoor deze op 4,00% komt. Dit zou de tweede renteverhoging van 50 basispunten op rij zijn.

In een reactie op het monetaire beleid van de BoE zeiden sommige economen dat de hoge loon- en dienstenprijsinflatie wijst op nog een renteverhoging in maart, maar deze keer zou het 25 basispunten zijn.

ECB zal waarschijnlijk de financieringskosten verhogen

Op donderdag 2 februari komt de raad van bestuur van de ECB bijeen om te beslissen over het monetaire beleid. Het hoofd van de ECB, Christine Lagarde, benadrukte in Davos dat het monetaire beleid van de bank op koers moet blijven. Volgens de voorspellingen van economen zal de centrale bank van het euroblok de rente waarschijnlijk met 50 basispunten verhogen tot 2,5%.

Analisten van ING merkten op dat "beleidsmakers van de ECB denken dat ze de inflatie moeten tegengaan en alleen zullen stoppen met stijgen als ze een grote verbetering van de inflatievooruitzichten zien." Economen van Rabobank suggereerden dat hoewel de ECB naar verwachting de rente zal verhogen, beleidsmakers die dol zijn op een agressieve verkrapping van het beleid te maken kunnen krijgen met een terugslag als de inflatie zich lijkt terug te trekken. In het rapport van Rabobank staat dat "de haviken van de ECB zich nog steeds in een sterke positie bevinden, maar dat ze geen carte blanche meer hebben met de eerste tekenen van een versoepeling van de inflatie. De 50bp-verhoging op de vergadering van volgende week is goed gecommuniceerd, dus de focus zal daarna verderop liggen."

US Nonfarm Payrolls rapport verwacht op vrijdag

Het Amerikaanse Nonfarm Payrolls (NFP) januarirapport gepubliceerd door het Bureau of Labour Statistics (BLS) zal vrijdag in de schijnwerpers staan. Economen voorspellen dat de loonkosten in de eerste maand van 2023 met 187.000 zijn gestegen. De niet-agrarische salarissen waren in december 2022 met 223.000 gestegen, hoewel een reuters-peiling onder economen een stijging van 200.000 had voorspeld.

De publicatie van de Amerikaanse NFP-gegevens heeft de neiging om volatiliteit met betrekking tot de Amerikaanse dollar te veroorzaken, omdat een hoger dan verwacht cijfer de waarde van de valuta zou kunnen verhogen, terwijl een lager dan verwacht aantal de dollar ten opzichte van andere valuta's zou kunnen verzwakken.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.