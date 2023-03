Cruciale rentebesluiten van de Fed en BoE bij onrust op de markt

Maart 22, 2023 11:55

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) maakt later vandaag zijn rentebesluit bekend. De CME FedWatch Tool geeft een kans van 88% op een renteverhoging van 25 basispunten, ondanks de onrust in de banksector. Jerome Powell zal naar verwachting zijn opmerkingen direct na de vergadering van de raad van bestuur van de Fed geven. Beleggers en handelaren zullen zijn opmerkingen onder de loep nemen om te begrijpen of de centrale bank zich zal concentreren op prijs of financiële stabiliteit.

Donderdag is het de beurt aan de Bank of England (BoE) om te beslissen over de rente. Eerder vandaag kondigde het Office for National Statistics (ONS) aan dat de CPI-inflatie in het Verenigd Koninkrijk in februari op jaarbasis uitkwam op 10,4%. Het cijfer overtrof de verwachtingen van economen en markeerde de eerste inflatiestijging in de afgelopen vier maanden. De hoge inflatie heeft het Britse pond versterkt, omdat het de druk op de BoE verhoogt om zijn monetaire beleid verder te verkrappen.

Rentebesluit Fed

Economen van UOB suggereren dat het Federal Open Market Committee (FOMC) waarschijnlijk zijn Funds Target Range met 25 basispunten zal verhogen in elk van zijn komende vergaderingen in maart en mei. Hun rapport merkte op dat, ondanks het verbeterende inflatietraject, de laatste FOMC-notulen aangaven dat "we nog niet helemaal aan het einde van de huidige verkrappingscyclus zijn."

Analisten van Société Générale denken dat zelfs een instemming van Jerome Powell naar strengere financiële voorwaarden en neerwaartse groeirisico's de winstnemingen in Amerikaanse dollar zou kunnen versnellen. In een reactie op mogelijke renteverhogingen schreven ze dat "een kleinere renteverhoging van 25 bps door de Fed en een kleine herziening van het Fed-puntendiagram een neerwaarts risico vormt voor de dollar deze week. Een stijging van 50 bps zou een verrassing zijn, maar zou een averechts effect kunnen hebben voor de dollar als het puntendiagram geen significante indicatie laat zien in vergelijking met december."

Rentebesluit Bank of England

Het Monetary Policy Committee (MPC) van de BoE zal naar verwachting donderdagmiddag zijn rentebesluit bekendmaken. Marktanalisten zijn verdeeld en sommigen verwachten een renteverhoging van 0,25%, terwijl anderen geloven dat het bestuur van de BoE zou kunnen afzien van het verhogen van de rente voor de 11e opeenvolgende keer.

Economen van ING zeiden dat het rentebesluit van de BoE van deze week op het scherp van de snede staat, eraan toevoegend dat de MPC verdeeld zal zijn. Het rapport van de Nederlandse bank zegt dat "ondanks bemoedigende tekenen dat de inflatoire druk afneemt, we denken dat de Bank of England waarschijnlijk zal kiezen voor een laatste verhoging van 25 bp op donderdag als het kan, hoewel dat ongetwijfeld afhankelijk is van wat er op de financiële markten gebeurt."

Britse detailhandelsverkopen in februari

Vrijdag komt de ONS met cijfers over de Britse detailhandelsverkopen in februari. Marktanalisten suggereren dat de detailhandelsverkopen op jaarbasis met 5,1% daalden, maar op maandbasis met 0,3% stegen.

Volgens het British Retail Consortium (BRC)-KPMG Retail Sales Monitor stegen de detailhandelsverkopen in februari in het Verenigd Koninkrijk met 5,2%, tegen een stijging van 6,7% voor dezelfde maand vorig jaar. De analisten van BRC zeiden dat "hoewel de crisis in kosten van levensonderhoud klanten steeds prijsgevoeliger heeft gemaakt, ze nog steeds klaar zijn om speciale gelegenheden te vieren. De economische achtergrond betekent dat retailers te maken hebben met volatiele handelsomstandigheden. Veel consumenten zullen zich zorgen maken als ze zich voorbereiden op verdere energieprijs- en belastingverhogingen in april."

US Durable Goods februari rapport

Het rapport van Durable Goods Orders in februari, vrijgegeven door het US Census Bureau, zal naar verwachting licht werpen op de staat van de Amerikaanse productieactiviteit. De meerderheid van de economen verwacht een stijging van 0,7% op maandbasis, omdat ze verwachten dat het aantal orders zal herstellen van de -4,5% in januari.

