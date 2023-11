RBNZ beslist over rentetarieven terwijl haar mandaat in twijfel wordt getrokken

November 28, 2023 14:46

Het rentebesluit van de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) zal deze week een van de belangrijkste financiële gebeurtenissen zijn. De RBNZ was een van de eerste grote centrale banken ter wereld die haar monetaire beleid aanscherpte en een van de eersten die de verhoging van de leenkosten pauzeerde.

Het mandaat van de RBNZ wordt onder de loep genomen nu de nieuwe regering haar voornemen heeft uitgesproken om "de Reserve Bank of New Zealand Act 2021 te wijzigen om het dubbele mandaat voor inflatie en werkgelegenheid op te heffen, en bijgevolg het monetaire beleid alleen op prijsstabiliteit te richten", aldus een rapport van Reuters.

Ander nieuws was dat de olieprijzen vanmorgen licht stegen, omdat handelaren denken dat de OPEC+ de productieverlagingen zou kunnen verdiepen en verlengen om de gematigde vraag te weerstaan. Opgemerkt moet worden dat OPEC+ haar vergadering heeft uitgesteld tot 30 november, omdat er volgens Reuters onenigheid lijkt te zijn geweest over de olieproductiedoelstellingen voor Afrikaanse producenten.

Rentebesluit van Nieuw-Zeeland

Woensdagochtend komt de raad van bestuur van de RBNZ bijeen om te beslissen over de rentetarieven. De meerderheid van de economen verwacht dat de centrale bank van Nieuw-Zeeland de leenkosten op peil zal houden, aangezien de laatste inflatie- en andere enquêtes deze handelwijze zouden kunnen rechtvaardigen.

Uit rapporten die de RBNZ in voorgaande maanden heeft vrijgegeven, blijkt dat de raad van bestuur verwacht dat de totale inflatie in de tweede helft van 2024 binnen de beoogde bandbreedte zal vallen.

Analisten van ASB Bank schreven in een rapport dat op 27 november werd gepubliceerd: "We verwachten geen significante veranderingen in de berichtgeving van de RBNZ. De RBNZ zal echter waarschijnlijk iets meer ontspannen zijn dat ze voldoende heeft verkrapt, op basis van het nieuws sinds oktober met zwakker dan verwachte inflatiecijfers."

De Nieuw-Zeelandse dollar was de afgelopen maand de op twee na best presterende valuta van zijn G10-tegenhangers. Valuta-analisten suggereren dat de waarde van de Kiwi kan worden beïnvloed, afhankelijk van de verklaring van de RBNZ na de vergadering, waaruit zou kunnen blijken of de bank in 2024 een nieuwe renteverhoging tegemoet gaat of een strategie van lagere rente zal volgen.

Australië CPI-inflatierapport van oktober

Iets eerder op woensdagochtend zal het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) gegevens publiceren over de CPI-inflatie van het land die in oktober is geregistreerd. Economen suggereren dat de totale inflatie in oktober zou kunnen dalen tot 5,5% op jaarbasis, iets lager dan in september.

De gouverneur van de Reserve Bank of Australia (RBA), Michele Bullock, vertelde Bloomberg-verslaggevers dat "een meer substantiële verkrapping van het monetaire beleid de juiste reactie is op de inflatie die het gevolg is van een totale vraag die het potentieel van de economie om aan die vraag te voldoen overschrijdt."

Gouverneur van de BoE: hard werken om de inflatie te verlagen

Andrew Bailey, gouverneur van de Bank of England (BoE), vertelde mediaverslaggevers dat het "hard werken" zou vergen om de inflatie terug te brengen tot het door de BoE vastgestelde streefbereik van 2%. Bailey zei dat de huidige inflatiedaling kan worden toegeschreven aan het afbouwen van de stijging van de energieprijzen die vorig jaar werd opgetekend.

"De rest moet worden gedaan door beleid en monetair beleid. En het beleid werkt op dit moment op wat ik noem een restrictieve manier - het beperkt de economie. De tweede helft, van hier tot twee, is hard werken en we willen natuurlijk geen schade meer zien", zei het hoofd van de BoE.

De inflatie zou tegen eind 2025 kunnen terugkeren naar 2%, waarbij sommige analisten suggereren dat de eerste renteverlaging in september 2024 zou kunnen plaatsvinden. Vorige week zei Andrew Bailey tegen het Treasury Committee dat het te vroeg zou zijn om renteverlagingen te bespreken die de huidige resultaten van het monetaire beleid van de BoE in gevaar zouden kunnen brengen.

