RBNZ houdt rente on hold, Focus op Amerikaans BBP en HICP in de eurozone

Februari 28, 2024 13:10

De voorlopige gegevens van het Amerikaanse bbp en de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) van de eurozone zullen de komende dagen de focus zijn van traders en beleggers. Ander nieuws is dat de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) besloot haar rentetarieven ongewijzigd te laten en dat haar "havikachtige" houding in haar verklaring na de vergadering afzwakte.

In de Verenigde Staten zei Jeffrey Schmid, de bankpresident van de Fed Kansas, dat de Amerikaanse centrale bank geen haast heeft om de rente te verlagen. In zijn opmerkingen merkte de beleidsmaker van de Fed op dat "de Fed geduld moet hebben en moet wachten op overtuigend bewijs dat de inflatiestrijd is gewonnen. We zijn nog niet uit de problemen met de 'te hoge' inflatie. Om de inflatie terug te brengen naar 2% zal waarschijnlijk het evenwicht op de arbeidsmarkten moeten worden hersteld en de loongroei moeten worden gematigd."

RBNZ-tarieven blijven on hold, Nieuw-Zeelandse dollar daalt

De RBNZ heeft de financieringskosten na de laatste bestuursvergadering ongewijzigd gelaten. RBNZ-gouverneur Adrian Orr zei dat er een sterke consensus was onder beleidsmakers dat de rente voldoende was. In zijn opmerkingen na de vergadering merkte Orr op dat het bestuur zich nog steeds zorgen maakt over de onderliggende inflatie en voegde eraan toe dat de economie van het land te maken heeft met een zachte landing.

De koerswijziging van de RBNZ met betrekking tot de vooruitzichten van een krap monetair beleid zorgde ervoor dat de Nieuw-Zeelandse dollar daalde ten opzichte van de Amerikaanse dollar en woensdagochtend 1% in waarde verloor.

Amerikaans BBP Q4 2023 (Voorlopig resultaat)

Later vandaag zal het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA) voorlopige gegevens publiceren over het bbp van het land in het laatste kwartaal van 2023. Analisten voorspellen dat de Amerikaanse economie op jaarbasis met 3,3% groeide, wat overeenkomt met het bbp-groeicijfer van het derde kwartaal.

De National Association for Business Economics (NABE) voorspelt dat het Amerikaanse bbp in 2024 jaarlijks met 2,2% zal groeien, hoger dan een eerdere prognose van 1,3%. Marktanalisten van Swiss Re Institute schreven in een rapport dat "onze aanzienlijke opwaartse bijstelling van de reële bbp-groei in de Verenigde Staten tot 2,2% voor 2024 grotendeels wordt veroorzaakt door bovengemiddelde overdrachtseffecten als gevolg van opwaartse verrassingen voor de Amerikaanse economische activiteit eind 2023", maar zij voegden eraan toe dat "de economische vooruitzichten in de Verenigde Staten minder robuust zijn dan de algemene prognose suggereert. We zien nog steeds een vertraging met vier kwartalen van groei onder de trend in het verschiet."

Canada BBP Q4 2023

Statistics Canada zal donderdag zijn BBP-rapport publiceren. Economen voorspellen dat de Canadese economie in december met 0,2% op maandbasis groeide, waardoor het momentum van november aanhield. Dezelfde analisten voorspellen echter een bbp-stijging van 0,8% in het vierde kwartaal op jaarbasis, waarmee een deel van de daling van 1,1% in het derde kwartaal van 2023 ongedaan wordt gemaakt.

In een rapport gepubliceerd door RBC Economics staat: "We verwachten dat de bbp-groei in het vierde kwartaal positief zal blijven met een kleine stijging op jaarbasis van 0,5%. Dat zal voorkomen dat de economie twee opeenvolgende kwartalen van krimp meemaakt, wat vaak wordt gebruikt als de definitie van een "technische" recessie. Maar afgemeten aan de snelle bevolkingsgroei van het land, is het de zesde opeenvolgende kwartaaldaling per hoofd van de bevolking, naast een stijgend werkloosheidspercentage."

Eurozone HICP februari 2024 (voorlopig resultaat)

Eurostat zal in februari voorlopige gegevens over de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) publiceren. Economen voorspellen dat de HICP op jaarbasis zal uitkomen op 2,5%, terwijl de kern-HICP naar verwachting zal uitkomen op 2,9%, aanzienlijk lager dan de 3,3% die in januari werd opgetekend.

De president van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, zei maandag tegen het Europees Parlement dat "het huidige desinflatoire proces naar verwachting zal doorgaan, maar de raad van bestuur moet erop kunnen vertrouwen dat het ons duurzaam naar onze doelstelling van 2% zal leiden. We verwachten dat de inflatie zal blijven vertragen, omdat de impact van eerdere opwaartse schokken wegebt en krappe financieringsvoorwaarden helpen om de inflatie te drukken."

