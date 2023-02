RBA verhoogt rente, focus op toespraak Powell

Februari 07, 2023 12:17

De Reserve Bank of Australia (RBA) verhoogde de leenkosten met 0,25%, in lijn met de verwachtingen van marktanalisten. Economen suggereren dat de centrale bank van Australië waarschijnlijk een vervolg zal geven aan een nieuwe renteverhoging in maart.

De olieprijzen stegen dinsdag, geholpen door optimisme over het herstel van de vraag uit China, de grootste importeur van ruwe olie ter wereld. Saoedi-Arabië verhoogde maandag voor het eerst in zes maanden de prijzen van ruwe olie voor Aziatische kopers, in de verwachting van een verhoogde vraag. Volgens een BP-rapport boekte het bedrijf een recordjaarwinst, meer dan een verdubbeling van het totaal van vorig jaar.

In ander nieuws woedt de AI-oorlog voort met Google die BARD aankondigt, een experimentele AI-service vergelijkbaar met ChatGPT. In China bereikten Baidu aandelen een hoogtepunt van 11 maanden toen het bedrijf zei dat het zijn eigen chatbot voor kunstmatige intelligentie genaamd "Ernie-bot" wil lanceren.

RBA verhoogt financieringskosten

Zoals verwacht, kondigde de raad van bestuur van de RBA nog een renteverhoging aan met 25 basispunten, waarbij de referentierente nu werd verhoogd tot 3,35%, het hoogste niveau in de afgelopen 11 jaar. Dit is de vierde opeenvolgende renteverhoging van 25 basispunten door de RBA en de negende opeenvolgende renteverhoging na de pandemieperiode.

Economen merken op dat, ondanks het monetaire verkrappingsbeleid van de RBA, de inflatie geen tekenen van een vertraging vertoont. In een verklaring na de vergadering zei de gouverneur van de RBA, Philip Lowe, dat "de inflatie dit jaar naar verwachting zal dalen als gevolg van zowel wereldwijde factoren als een tragere groei van de binnenlandse vraag." Lowe voegde eraan toe dat de RBA voorspelt dat de inflatie in 2023 op 4% en in 2024 op 3,5% zal uitkomen.

De aankondiging van de RBA verhoogde de waarde van de Australische dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waarbij de Australische valuta 0,68% won.

Zal de toespraak van Jerome Powell de Amerikaanse dollar een boost geven?

De voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Jerome Powell zal naar verwachting later op de avond spreken voor de Economic Club of Washington. Vorige week leidden Powells opmerkingen over desinflatie ertoe dat beleggers aandelen hoger boden en de kans op een nieuwe renteverhoging door de centrale bank negeerden. Marktdeelnemers lijken zich meer te richten op dalende inflatiecijfers dan op lage winstrapporten en verwachte renteverhogingen.

Janet Yellen ziet geen recessie

In de tussentijd zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in gesprek met ABC dat de economie van het land veerkrachtig blijft. Meer specifiek merkte ze op dat "je geen recessie hebt als je het laagste werkloosheidspercentage in 53 jaar hebt." In een reactie op prijsstijgingen merkte Yellen op dat de inflatie hoog is, maar dat de cijfers dalen, eraan toevoegend dat "ik ervan overtuigd ben dat de VS een pad zullen vinden waarin de inflatie aanzienlijk daalt en de economie sterk blijft."

Bank of England gaat verder met verdere renteverhogingen?

Het britse pond daalde maandag naar een dieptepunt van een maand ten opzichte van de Amerikaanse dollar, hoewel een beleidsmaker van de Raad van Bestuur van de BoE betoogde dat de centrale bank haar monetaire beleid moet blijven verkrappen. In haar opmerkingen zei Catherine Mann dat het een vergissing zou zijn om nu te stoppen met het verhogen van de leenkosten.

In een reactie op het monetaire beleid van de BoE merkte ze op: "Als de inflatie inderdaad hardnekkiger is, dan zal de bankrente na de pauze weer moeten stijgen, om later te worden gevolgd door omkering. Naar mijn mening lijkt een verkrapping-stop-verkrapping-versoepelingsbeleid te veel op finetuning om goed monetair beleid te zijn."

