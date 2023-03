Zal platina schitteren in 2023?

Maart 03, 2023 15:53

De handel in platina en de prijsschommelingen van het metaal halen vaak de financiële nieuwskoppen. Platina is een van de meest populaire grondstoffen onder traders. Platina behoort tot de groep edelmetalen. Beginnende handelaren kunnen zich afvragen waarom platina de laatste tijd het gesprek van de dag is. Deze blog is bedoeld om u zinvolle informatie over platina te geven, waardoor uw handelshorizon wordt verruimd.

Platina kerneigenschappen

Platina is een zeldzaam, stabiel metaal dat, vanwege zijn diverse en onderscheidende chemische en fysische kenmerken, vaak wordt gebruikt in sieraden, maar ook in medische, elektrische en chemische toepassingen.

Platina is een van de zeldzamere elementen in de aardkorst. Het kan worden gevonden in sommige nikkel- en koperertsen, naast enkele inheemse afzettingen, waarvan de meerderheid zich in Zuid-Afrika bevindt, verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de wereldproductie. Als gevolg van de zeldzaamheid in de aardkorst wordt elk jaar slechts een paar honderd ton geproduceerd. Vanwege de verschillende belangrijke toepassingen die het heeft, is de waarde ervan zeer hoog en is het een van de belangrijkste edelmetaalgrondstoffen.

Meer dan de helft van het gedolven platina wordt gebruikt in katalysatoren, die onderdelen zijn van auto's die gevaarlijke gassen omzetten in minder giftige emissies. Volgens cijfers van de United States Geological Survey (USGS) is meer dan 30% van de 8,53 miljoen ounce platina die elk jaar wereldwijd wordt geproduceerd, afkomstig van gerecyclede bronnen.

Handelen in Platina: Prijsschommelingen

De platinaprijzen daalden op 16 maart 2020 met bijna 27% en bereikten een dieptepunt in 18 jaar, omdat beleggers edelmetalen verkochten in ruil voor contant geld nadat de tweede noodrenteverlaging van de Federal Reserve er niet in slaagde de angst voor het coronavirus op de financiële markten te onderdrukken.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Platinum (100 oz) vs USD - Maandelijkse grafiek - Opgesteld op 2 maart 2023. Gegevensbereik: 1 januari 2018 - 2 maart 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

Spot platina begon 2022 op ongeveer $ 957 per ounce. De oorlog in Oekraïne verhoogde de platinaprijzen die op 27 februari $ 1.121 per ounce bereikten toen landen sancties oplegden tegen Rusland, de 2e grootste leverancier ter wereld na Zuid-Afrika.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Platinum (100 oz) vs USD - Dagelijkse grafiek - Opgesteld op 2 maart 2023. Gegevensbereik: 7 oktober 2022 - 2 maart 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De platinaprijzen daalden echter in de komende maanden en bereikten op 28 augustus een dieptepunt in 2022 ($ 837 per ounce). Tijdens de laatste maanden van 2022 herstelden de platinaprijzen wat terrein en eindigden het jaar op ongeveer $ 1.068 per ounce.

Commerzbank: Beperkt opwaarts potentieel op korte termijn

De analisten van Commerzbank schreven in een rapport: "We zien slechts een beperkt opwaarts potentieel op korte termijn. Platina zou medio volgend jaar op $ 1.050 moeten worden verhandeld. Met de stijgende goudprijs zou platina in de tweede helft van het jaar moeten blijven stijgen en aan het einde van het jaar op $ 1.150 moeten worden verhandeld. Het prijsverschil met goud zou dan $ 700 zijn, wat zou betekenen dat platina de prijs van goud tot op zekere hoogte zou inhalen."

Mitsubishi Corporation: Platina is essentieel voor de groene energietransitie

Platina is een kritisch metaal dat wordt gebruikt bij elektrolyse, het proces waarbij waterstof wordt gescheiden van watermoleculen. Volgens sommige energieanalisten kan de vraag naar waterstof als onderdeel van de groene energietransitie op lange termijn ondersteuning bieden voor platina. Edelmetaalanalisten van Mitsubishi Corporation schreven in hun outlookprognose voor 2023: "Platina zal nieuwe aankopen en mogelijk investeringsinteresse blijven aantrekken over de rug van de waterstofsector."

Tekort aan platina in 2023?

Marktanalisten van Standard ICBC Bank merkten in een rapport in de LBMA-enquête van 2023 op dat "aan de aanbodzijde de productie van platinamijnen in 2023 beperkt zal blijven als gevolg van stroomuitval en onderhoud in mijnen in Zuid-Afrika. De wereldwijde platinamarkt zal dit jaar verschuiven naar een tekort."

Volgens de platinaprijsprognose van TD Securities voor 2023 zou de platinaprijs in het eerste kwartaal van 2023 kunnen dalen tot $ 875, maar vervolgens stijgen tot $ 1.100 aan het einde van het vierde kwartaal.

Opleiding en beginnende traders

Deelnemen aan trading brengt een risico met zich mee. Beginnende traders moeten weten dat financiële markten zeer volatiel kunnen zijn, waarbij prijzen soms sneller fluctueren dan verwacht. Dergelijke volatiliteit kan kansen creëren, maar kan ook een verhoogd risico omvatten. Omdat beginnende handelaren onervaren zijn, neemt de kans op fouten drastisch toe. Fouten kunnen leiden tot het verlies van zuurverdiende fondsen.

Het opbouwen van een uitgebreide handelsstrategie moet risicobeheer omvatten. Hoe kunt u echter de juiste handelsstrategie ontwerpen als u net begint met het verkennen van de handelswereld? Het beste idee is om de fundamenten te bestuderen. U moet basishandelsvoorwaarden leren en hoe handelsvoorwaarden uw strategie kunnen beïnvloeden.

Er is een breed scala aan bronnen online voor u beschikbaar. Bronnen zoals webinars, seminars, e-books en artikelen die zijn voorbereid door experts uit de industrie, worden door sommige brokers verstrekt. Uw belangrijkste doel moet zijn om te lezen en te begrijpen hoe handelen werkt en hoe u risico's kunt beperken met behulp van geavanceerde risicobeheertools. Focus op het verbeteren van uw handelskennis. Dan is het gemakkelijker om een strategie op te stellen en risicobeheertools te gebruiken om de mogelijkheid te verkleinen dat uw budget en financiële doelen in gevaar komen.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

