Optimisme van IMF en bbp-cijfers van eurozone trekken de aandacht

Januari 31, 2023 12:03

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verhoogde zijn prognose voor de wereldwijde groei dit jaar, onder verwijzing naar de groter dan verwachte veerkracht in economieën over de hele wereld en een positievere toon dan rapporten van het voorgaande jaar. Het IMF suggereert dat de wereldwijde groei 2,3% zal bereiken, 0,2% hoger dan de vorige prognose. De analisten van het IMF voorspellen dat het Verenigd Koninkrijk de enige G7-economie zal zijn die in 2023 in negatieve groei vervalt.

Beleggers en handelaren richten zich op rentebesluiten van de Federal Reserve, de ECB en de BoE, die later deze week worden verwacht. Gegevens over de bbp-groei van de eurozone en winstrapporten van Exxon Mobil, Pfizer en McDonald's zullen in de schijnwerpers staan.

Duitse detailhandelsverkopen stellen teleur

De cijfers over de detailhandelsverkopen in Duitsland over december stelden marktanalisten teleur. De Duitse detailhandelsverkopen daalden met respectievelijk 6,4% en 5,3% op jaarbasis en op maandbasis. Economen gepolst door Reuters hadden een stijging van 0,2% op maandbasis voorspeld.

Voorlopige bbp-gegevens uit Duitsland toonden aan dat de grootste economie van de eurozone in het laatste kwartaal van 2022 met 0,2% op kwartaalbasis is gekrompen. De analisten van Commerzbank schreven in hun rapport dat "in tegenstelling tot de richtlijnen van het Federale Bureau voor de Statistiek (Destatis), het Duitse bbp in Q4 enigszins daalde in Q3 (-0,2%). Dat kwam vooral door de particuliere consumptie. We verwachten nog steeds dat het Duitse bbp met 0,5% zal krimpen."

Voorlopig bbp-rapport over het vierde kwartaal van 2022 van de eurozone wordt vandaag verwacht

Eurostat zal voorlopige gegevens vrijgeven over de bbp-groei van het euroblok in het laatste kwartaal van 2022. Economen voorspellen dat de economie van de eurozone op kwartaalbasis een nulgroei liet optekenen.

In het derde kwartaal van 2022 was de economie van het euroblok op kwartaalbasis met 0,3% gegroeid. Het rapport kan de waarde van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en het Britse pond beïnvloeden.

Statistics NZ publiceert het werkloosheidspercentage van Nieuw-Zeeland in Q4 2022

Statistics New Zealand zal naar verwachting zijn Q4 2022 werkloosheidsrapport publiceren. Economen van de ANZ-bank voorspellen dat de rente zal dalen tot 3,2%. De analisten van Westpac zijn het daar meestal niet mee eens en suggereren dat het werkloosheidspercentage van het land onveranderd bleef op 3,3%.

Ze hebben ook opgemerkt dat de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) haar verwachte benchmarkrenteverhoging zal beperken tot 50 basispunten. De in november gepubliceerde arbeidsmarktprognose van de RBNZ zei dat het werkloosheidspercentage gestaag zou stijgen tot 5% in maart volgend jaar.

Caixin Manufacturing PMI januari 2023 tikt waarschijnlijk hoger

De Caixin Manufacturing PMI wordt gepubliceerd door IHS Markit en is gebaseerd op gegevenssets die worden verstrekt door inkoopmanagers in bedrijven in de productiesector. Marktanalisten suggereren dat de Caixin Manufacturing PMI uitkomt op 49,5, iets hoger dan het cijfer van december (49,0). De index is vijf maanden op rij onder de grens van 50 punten gebleven.

Een enquête van Standard Chartered merkte op dat "het vertrouwen onder kleine bedrijven in januari beter was dan in december, waarbij de vastgoed-, transport-, accommodatie- en cateringactiviteit een sterk herstel zag."

Inkomstenrapporten

Het is winstrapportseizoen, dus Exxon, Pfizer, McDonald's en AMD zullen vandaag hun gegevenssets voor het laatste kwartaal van 2022 vrijgeven.

