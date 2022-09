Hoe nieuwscategorieën herkennen en ermee handelen

Denk even terug aan een gebeurtenis waarbij u verrast werd door onverwacht nieuws. Of het nu goed of slecht was, het nieuws kwam als iets ongewoons en veroorzaakte een reactie, wat heeft geleid tot een reeks gebeurtenissen die bedoeld waren om met het nieuws om te gaan of zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Kortom, we hebben het over verandering. Verandering is de katalysator die de handels- en beleggingsmarkten dynamisch en vol met kansen maakt. Met verandering komen risico's en de noodzaak om handelsnieuws te onderzoeken om up-to-date te zijn met de nieuwste informatie. In staat zijn om zich snel aan te passen aan veranderingen en op koers te blijven in de richting van uw financiële doelen is een vaardigheid op zich.

Veranderingen in handelsnieuws zijn wat de financiële markten op en neer doet gaan. Traders en beleggers passen zich aan nieuwe signalen van financiële leiders en andere signalen aan. Economische ontwikkelingen en statistische resultaten uit de analysesector zijn ook van invloed op handels- en investeringsbeslissingen.

Sommige veranderingen zijn volledig onverwacht en kunnen marktdeelnemers schokken. Andere veranderingen komen in de vorm van economische releases die zijn gepland in een Forex kalender. Deze volgen een regelmatig maandelijks of driemaandelijks patroon. En zelfs die regelmatig geplande releases kunnen marktbewegende verrassingen bevatten.

Dus, wat zijn de verschillende categorieën van handelsnieuws en hoe kunt u ermee handelen?

Terugkerend handelsnieuws

Terugkerend handelsnieuws verschijnt elke maand, per kwartaal of jaarlijks op periodieke basis en is een statusupdate over de economie. Terugkerend nieuws is onderverdeeld in veel verschillende subcategorieën. Hieronder geven we enkele voorbeelden.

Nieuws per economische sector

Een economie is als een motor en de verschillende onderdelen van de motor bestaan uit economische sectoren, die elk bijdragen aan het vermogen en de snelheid van de economie.

De Puchasing Managers Index (PMI), of ‘Inkopersindex’, is een essentiële benchmark en bepaalt de graadmeter voor de prestaties in de sectoren Diensten en Productie, die enorm belangrijk zijn voor elke economie. PMI-enquêtes worden maandelijks en jaarlijks ter vergelijking vrijgegeven en geven traders inzicht in de kracht van de economie.

Detailhandelsverkopen, consumentenbestedingen, orders voor duurzame goederen en rapporten over het consumentenvertrouwen hebben een andere hoge prioriteit. Traders moeten aandacht besteden aan deze rapporten om te begrijpen of de economie groeit of krimpt. Deze benchmarks geven ook aan of consumenten comfortabel zijn om uit te geven aan hun dagelijkse behoeften en wensen, of het gevoel hebben dat het beter is om hun geld te sparen voor een regenachtige dag vanwege onzekerheid over de economie.

De consumentenbestedingen houden nauw verband met de arbeidsmarkt, een sector die van groot belang is voor de economie in het algemeen. De werkloosheids- en werkgelegenheidscijfers zijn een belangrijke indicator voor traders om te begrijpen of de economie sterk, zwak of stagnerend is. Wanneer er banen in overvloed zijn, zullen de consumentenbestedingen waarschijnlijk gezond zijn. Wanneer de werkloosheid hoog is, is het tegenovergestelde waar: de consumentenbestedingen dalen, wat domino-effecten op de bedrijfswinsten betekent.

De import- en exportsector is een andere sector om goed in de gaten te houden. De rapporten uit deze sector geven de gezondheid van de handelsbetrekkingen met andere landen en de kracht van de nationale valuta aan. Wanneer de nationale munt zwak is, hebben andere nationale valuta's een sterkere koopkracht vanwege de overeenkomstige wisselkoers en stijgt de export. Buitenlandse en binnenlandse valutastromen zijn essentieel voor de gezondheid van een economie, omdat ze geld leveren aan de productie-, diensten- en financiële sector.

De woning- en bouwsector sluit nauw aan bij het vertrouwen in de economie en de rapporten uit deze sector zijn momentopnamen met andere sectoren op de achtergrond: cementfabrieken in de bouwindustrie; houtwerven op de houtmarkt; en alle andere grondstoffen die nodig zijn voor het bouwen van huizen en andere gebouwen.

Als laatste item op onze korte lijst van belangrijke economische sectoren staat Toerisme en Reizen. Als u hierover twijfelt, bedenk dan dat in 2019, net voor de COVID-19-pandemie, toerisme en reizen goed waren voor 9 biljoen USD van het wereldwijde bbp, ongeveer 10 procent in totaal. In 2021 daalde dit tot 5,8 miljard USD te midden van reisbeperkingen, een aanzienlijke daling van de inkomsten en winsten voor toeristische en zakelijke bestemmingen.

Rapporten, enquêtes en statistieken uit een van de bovengenoemde sectoren zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de handelsmarkten en de waarde van nationale valuta's.

Nieuws over Bbp-groei

Groeirapporten over de bruto binnenlandse productiviteit (bbp) zijn de koning van economische rapporten en beïnvloeden handelsbeslissingen als er verrassingen zijn voor de opwaartse of neerwaartse kant. Overheden publiceren bbp-resultaten op kwartaal-, halfjaar- en jaarbasis en de resultaten kunnen van invloed zijn op de waarde van nationale valuta's.

Nieuws van centrale banken, fiscale publieke sector en de financiële sector

Statistieken uit het bankwezen, de bredere financiële sector en de fiscale sector zijn onmisbare maatstaven om te begrijpen hoe goed het financiële stelsel en de prijsstabiliteit presteren. Deze statistieken komen in de vorm van:

Renteniveaus

Prijsinflatieniveaus

Niveaus van de buitenlandse reserves

Niveaus van wanbetaling van leningen

Niveaus van leningen en terugbetaling van leningen

Staatsschuld en overheidsschuldniveaus

Hoe handelen in terugkerend nieuws

De waarde van een nationale valuta in vergelijking met andere valuta's vat de toestand van de economie van een land samen. De EUR symboliseert bijvoorbeeld economische prestaties, het beleid van de centrale bank en een groot aantal complexe financiële processen in één getal. Het aantal verandert voortdurend, afhankelijk van de verschillende reacties op het laatste nieuws op de handelsmarkten.

Dagelijkse persberichten kunnen overweldigend zijn en voor de beginner is het moeilijk om te kiezen welke te verhandelen, dus de Forex Kalender van Admirals verdeelt de prioriteitsniveaus in lage, gemiddelde en hoge prioriteit, elk aangegeven door een andere kleur.

Hoe deze nieuwsgebeurtenissen te verhandelen, hangt af van de risicotolerantie, het vaardigheidsniveau en de financiële doelen van elke traders, dus een manier om te beginnen is om deel te nemen aan onze webinars en te kijken hoe deskundige traders terugkerende live marktgebeurtenissen analyseren en vervolgens verschillende strategieën oefenen op een demo-rekening. Deze aanpak zou u helpen vertrouwd te raken met de innerlijke werking van de Forex-markt.

Onverwacht nieuws

Onverwacht nieuws komt willekeurig en, zo lijkt het, altijd op ongelegen momenten. Onverwachte nieuwsgebeurtenissen omvatten geopolitieke gebeurtenissen zoals oorlogen, politieke onrust en verstoringen, noodsituaties op het gebied van de wereldgezondheid zoals COVID-19 en economische schokken zoals Brexit.

Bij elke verandering moet een trader zich snel aanpassen aan onverwachte gebeurtenissen. Een van de beste benaderingen is om zoveel mogelijk te leren over het beheren van risico's.

Hoewel veel ingenieuze traders zich met nieuwe ideeën hebben aangepast aan onverwachte gebeurtenissen, moeten beginners het stap voor stap doen en ervoor zorgen dat ze een Plan B klaar hebben in geval van volatiliteit op de markten.

Samenvattend is het de moeite waard om de tijd te besteden aan het dagelijks lezen van het nieuws, het controleren van de Admirals Forex kalender om zich voor te bereiden op aankomende evenementen en om het verschil te begrijpen tussen terugkerende en onverwachte handelsgebeurtenissen.

