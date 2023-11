Moeilijkheden voor globale toeleveringsketen in 2024?

November 10, 2023 14:59

De globale toeleveringsketen kreeg een boost na de coronavirus pandemie toen bedrijven hun activiteiten hervatten met een ongekend aantal vrachten die over de hele wereld reisden om aan de behoeften van de consument te voldoen.

De feedback van rederijen over de marktactiviteit in 2024 is echter niet zo positief als beleggers zouden willen. Als gevolg van negatieve prognoses zijn enkele van de grote rederijen die betrokken zijn bij de wereldwijde toeleveringsketen begonnen hun toekomstplannen aan te passen om een mogelijke neergang te weerstaan.

CNBC Supply Chain Survey voorspelt dat de vrachtrecessie in 2024 zal aanhouden

Op 7 november publiceerde CNBC zijn Supply Chain Survey onder logistieke leidinggevenden die vrachtproductieorders en transport beheren. De enquête heeft toegang tot gegevens over bestellingen die verladers plaatsen bij productiebedrijven, inclusief het ophalen van producten uit de havens en het distribueren ervan naar retailers. Dankzij deze gegevens kunnen beleggers een glimp opvangen van wat er de komende 3-4 maanden gaat komen.

De meerderheid van de logistieke leidinggevenden die door CNBC-verslaggevers werden geïnterviewd, zei dat de vrachttarieven voor pakketten in het eerste kwartaal van 2024 waarschijnlijk met ten minste 5% zullen dalen, terwijl slechts 20% van hen denkt dat de volledige vrachttarieven intact zullen blijven of in dezelfde periode zullen stijgen.

Experts merken op dat ze een gedempte vraag naar bestellingen zien in de buurt van het nieuwe maanjaar, een van de belangrijkste feestdagen in China. De enquête suggereert echter dat de markt, ondanks de dalende vraag en de hoge rentetarieven, in de tweede helft van het volgende jaar zou kunnen herstellen.

Yellow en Convoy raken gestrand

Opgemerkt moet worden dat het hoofd van Amazon, het transportbedrijf Convoy van Jeff Bezos, al het slachtoffer is geworden van de crisis in de toeleveringsketen toen het in oktober 2023 instortte. Senior executives schreven de stopzetting van de activiteiten toe aan "ongekende ineenstorting van de vrachtmarkt" en "dramatische monetaire verkrapping".

Eerder in de zomer ging Yellow, een Amerikaans transportbedrijf met bijna een eeuw geschiedenis, failliet, hoewel het $700 miljoen had geleend met behulp van een federale lening om de gevolgen van de pandemie te doorstaan. De middelen van Yellow omvatten 30.000 werknemers en 12.000 vrachtwagens. Sommige marktanalisten suggereerden dat het bedrijf niet in staat was zich aan te passen aan de omgeving en veranderingen door te voeren als gevolg van interne strijd. Volgens een rapport van de Wall Street Journal vervoert de vrachtwagenindustrie 75% van alle vrachttonnage in de Verenigde Staten.

AP Moller-Maersk past strategie voor 2024 aan, gaat door met personeelsinkrimpingen

AP Moller-Maersk (MAERSK.A.DK), een van de grootste rederijen ter wereld, kondigde aan dat het 3.500 extra banen zou schrappen, wat het totaal voor 2023 op 10.000 brengt. AP Moller-Maersk controleert ongeveer 18% van de wereldwijde containerhandel.

De CEO van Maersk, Vincent Clerc, merkte op dat "onze sector wordt geconfronteerd met een nieuw normaal met een gematigde vraag, prijzen die weer in lijn zijn met historische niveaus en inflatoire druk op onze kostenbasis. Sinds de zomer hebben we in de meeste regio's overcapaciteit gezien die heeft geleid tot prijsdalingen en geen merkbare toename van scheepsrecycling of stationair draaien."

Eerder deze maand publiceerde AP Moller-Maersk zijn financiële resultaten voor Q3 2023 die in lijn waren met de verwachtingen. Volgens het rapport dat op zijn website is gepubliceerd, "waren de financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2023 in lijn met de verwachtingen in een moeilijke marktomgeving met tarieven die ver verwijderd waren van hun piek in 2022." In de financiële vooruitzichten voor 2023 voorspellen de leidinggevenden een wereldwijde groei van het containervolume tussen -2% en -0,5%, vergeleken met -4% tot -1% eerder.

Hapag-Lloyd verlaagt vooruitzichten als nettowinst daalt

Hapag-Lloyd (HLAG), de op vier na grootste containerrederij ter wereld, boekte over de eerste negen maanden van 2023 een nettowinst van 3,2 miljard euro. Het cijfer kwam 77% lager uit op jaarbasis, waardoor de analisten van Hapag-Lloyd's gedwongen werden hun prognose voor de winst over het hele jaar te verlagen.

"De resultaten liggen aanzienlijk onder het niveau van vorig jaar als gevolg van de ernstige verandering in de marktomstandigheden", aldus het begeleidende rapport. De CEO van Hapag-Lloyd's, Habben Jensen, merkte op dat "als de spottarieven zich niet herstellen, we in deze gematigde marktomgeving een aantal uitdagende kwartalen tegemoet kunnen gaan."

Met betrekking tot de vooruitzichten voor 2024 voegde het hoofd van het Duitse bedrijf eraan toe: "We zien verwachtingen voor contracttarieven die onrealistisch zijn en op die niveaus zullen we niet sluiten omdat we geen contracttarieven gaan sluiten waar we zeker veel geld verliezen. We halen veel liever de kosten en capaciteit eruit. De verwachtingen liggen nog steeds in een zeer breed bereik, maar ik verwacht dat de contracten die aan het begin van het jaar aflopen, boven de spotniveaus zullen liggen die we vandaag zien."

Droogte in het Panamakanaal beïnvloedt het vervoer van goederen

Net zoals de dalende vraag en de stijgende kosten niet genoeg problemen waren, begint de droogte in Panama een impact te hebben op het vervoer van goederen. Vanaf november hebben de autoriteiten van het Panamakanaal bezuinigingen opgelegd op het scheepvaartverkeer, dat naar verwachting in februari zal oplopen tot een vermindering van meer dan 40% van het aantal schepen als gevolg van een aanhoudende droogte.

Het probleem in het Panamakanaal zal waarschijnlijk problemen veroorzaken voor de handelsstroom, aangezien 40% van al het Amerikaanse containerverkeer daar doorheen reist. Om het probleem het hoofd te bieden, lossen rederijen hun lading aan de ene kant van het kanaal en vervoeren deze over de weg naar de andere kant, waardoor de leveringen aanzienlijke vertragingen oplopen.

Supply Chain en Rederijen: Handel En Risicobeheer

Hoewel de prognoses met betrekking tot rederijen, goederenvervoer en supply chain in het algemeen niet bijzonder positief lijken te zijn voor 2024, kan niemand met zekerheid spreken over de toekomst. Aangezien de supply chain-sector volgend jaar met een neergang te maken kan krijgen, kunnen er zowel kansen als valkuilen zijn waar beginnende traders zich op moeten voorbereiden.

Als u net begint met trading, zult u moeite moeten doen om uw handelsvaardigheden te verbeteren. Handelen is niet eenvoudig, want timing, geduld en weten hoe u actie moet ondernemen, zijn absoluut noodzakelijk. Het verwerven van kennis moet het eerste doel zijn van een beginnende handelaar om de uitvoering van een handelsstrategie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Traders kunnen op internet educatief materiaal vinden, zoals webinars, handleidingen, artikelen en voorbeelden die hen kunnen helpen meer zelfvertrouwen en kennis te verwerven.

Een ding dat beginnende traders niet mogen negeren, is het zoveel mogelijk gebruiken van tools voor risicobeheer. Moderne handelsplatforms worden geleverd met een breed scala aan tools voor risicobeheer, zoals stop-loss-orders die risico's minimaliseren als ze op de juiste manier worden gebruikt. Dergelijke tools helpen beginnende traders zichzelf niet bloot te stellen aan onnodige risico's wanneer markten tegen hun doelen in bewegen. Tools voor risicobeheer helpen traders potentiële stressvolle situaties te verminderen, dus leren hoe ze te gebruiken zou bovenaan de lijst moeten staan voor elke beginnende trader.

