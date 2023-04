Markten wachten op Amerikaans CPI-inflatierapport

April 12, 2023 13:50

Traders wachten op het Amerikaanse inflatierapport van maart, de notulen van het Federal Open Market Committee (FOMC) en het rentebesluit van de Bank of Canada (BoC) dat later vandaag wordt gepubliceerd.

In een reactie op de Amerikaanse inflatie en het monetaire beleid merkten de analisten van BlackRock het volgende in een rapport op: "Amerikaanse inflatiegegevens deze week zullen laten zien dat de kerninflatie ruim boven de doelstelling van 2% van de Fed blijft. We zien de Fed het niet genoeg verhogen om het helemaal naar 2% te krijgen. De Fed houdt vast aan het verhogen van de rente om de inflatie naar beneden te krijgen, zelfs als er financiële scheuren beginnen te verschijnen. We denken dat de Fed uiteindelijk zal stoppen met verhogen wanneer de schade duidelijker wordt."

Amerikaanse CPI inflatie maart rapport

Het Amerikaanse CPI-inflatierapport dat vandaag wordt vrijgegeven, kan de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van zijn concurrenten beïnvloeden. Marktanalisten suggereren dat de totale inflatie op jaarbasis uitkomt op 5,3%, zo een 0,7% lager dan de lezing van februari.

Uit een enquête van de Federal Reserve Bank of New York bleek dat de mediane verwachting met betrekking tot de totale inflatie over een jaar met 4,7% zal stijgen, iets hoger dan de prognose van februari. Economen merken op dat de Fed rekening houdt met de specifieke enquête om zijn monetaire beleid te evalueren en aan te passen.

Rentebesluit Bank of Canada (BoC)

De BoC maakt later vandaag zijn rentebesluit bekend. Economen suggereren dat het bestuur van de BoC de leenkosten on hold zal houden. Er wordt verwacht dat de raad van bestuur zijn projecties met betrekking tot economische groei en consumenteninflatie zal delen in zijn driemaandelijkse monetaire beleidsverslag.

Economen merken op dat de banencijfers en de bbp-groei de afgelopen maanden sterker zijn geweest dan verwacht, hoewel de rente een meerjarig recordhoogte heeft bereikt. De gouverneur van de BoC zei dat de centrale bank haar renteverhogingsplannen zou pauzeren, maar hield de deur open voor herevaluatie, afhankelijk van de economische omstandigheden.

Groeirapport van het Britse BBP

Het Office for National Statistics (ONS) zal in februari gegevens publiceren met betrekking tot de bbp-groei van het Verenigd Koninkrijk. Analisten voorspellen een groei van 0,1% in februari op maandbasis.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zullen de prestaties van de Britse economie in 2023 de slechtste zijn van de 20 grootste economieën (G20), waaronder Rusland, dat nu de gevolgen van sancties ondervindt. Opgemerkt moet worden dat het IMF zijn eerdere Britse bbp-prognose van een krimp van 0,6% in 2023 heeft herzien.

In een reactie op de prognose van het IMF zei kanselier Jeremy Hunt: "Onze IMF-groeiprognoses zijn door meer dan enig ander G7-land opgewaardeerd. Het IMF zegt nu dat we op de goede weg zijn voor economische groei. Door vast te houden aan het plan, zullen we de inflatie dit jaar meer dan halveren, waardoor de druk op iedereen afneemt."

Dalen Amerikaanse detailhandelsverkopen in maart?

Vrijdag zullen marktanalisten het Amerikaanse rapport over de detailhandelsverkopen van maart onder de loep nemen. Economen suggereren dat de detailhandelsverkopen op jaarbasis met 3,2% zijn gestegen, ver verwijderd van de 5,4% in februari.

Uit een enquête van Mastercard ServicePulse bleek dat de retail sales exclusief auto's in maart met 4,7% op jaarbasis stegen. In een reactie op de enquêteresultaten zeiden economen van Mastercard: "Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op hoe de consument van vandaag winkelt, waaronder inflatie, de arbeidsmarkt, voedsel- en gasprijzen en het pad van rentetarieven. Maar ze geven nog steeds geld uit - we zien een gevarieerde groei per sector, waarbij aankopen grotendeels verschuiven naar benodigdheden en ervaringen."

