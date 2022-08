1 maand lagere inflatie in VS schiet tekort - Powell van de Fed

Augustus 30, 2022 14:02

Vier dagen later galmen de wereldwijde financiële markten nog steeds na van de ontnuchterende toespraak van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve in Jackson Hole. Het hoofd van de meest invloedrijke centrale bank ter wereld zei dat een maand lagere inflatie ver achterblijft bij wat de commissie zou moeten zien voordat de zelfverzekerde inflatie naar 2 procent gaat. De inflatie in de Verenigde Staten is in juli gedaald tot 8,5 procent op jaarbasis.

De handels- en beleggingsmarkten verteren deze moeilijk te slikken economische pil nog steeds na twee opeenvolgende kwartalen van renteverhogingen in de VS. De EURUSD handelt rond pariteit en aandelenmarkten herstellen zich met horten en stoten van steile dalingen. Met alle valse hoop uit de weg, prijzen traders en beleggers meer renteverhogingen in september in.

"De toename van het doelbereik in juli was de tweede stijging van 75 basispunten in evenveel vergaderingen, en ik zei toen dat een andere ongewoon grote verhoging passend zou kunnen zijn bij onze volgende vergadering." - Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve.

De toespraak bevatte weinig aanwijzingen over wanneer de Federal Reserve het tempo van de renteverhogingen zou kunnen vertragen, waarbij Powell verwees naar 'een bepaald punt' in de toekomst wanneer de koers van het monetaire beleid verder verkrapt. Dit lijkt te impliceren dat er grenzen zijn aan hoe agressief de centrale bank kan zijn bij het instellen van renteverhogingen, waardoor het een kwestie van delicate timing is totdat het gepast is om het tempo te vertragen, mogelijk om een zware recessie in de VS te voorkomen. Het restrictieve monetaire beleid zal 'nog wel even aanhouden', aldus Jerome Powell.

De duidelijke toespraak sprak boekdelen over de zorgen van de centrale bank en de voorzitter van de Federal Reserve zei dat de geschiedenis laat zien dat de inflatie snel kan stijgen als het monetaire beleid voortijdig wordt versoepeld.

"De meest recente individuele projecties van de deelnemers aan het Comité van de SEP van juni toonden aan dat de mediane federal funds rate tot het einde van 2023 iets onder de 4 procent lag." - Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve.

De Amerikaanse centrale bank is duidelijk ingesteld op renteverhogingen op de korte tot middellange termijn en zet volledig in op een hawkish monetair beleid.

"Onze verantwoordelijkheid om prijsstabiliteit te bewerkstelligen is onvoorwaardelijk." - Jerome Powell.

Powell maakte het interessante punt dat inflatieverwachtingen een self-fulfilling prophecy kunnen worden als huishoudens en bedrijven ze in hun budgetten inprijzen. Om deze reden beweegt de Federal Reserve snel om de inflatie te verlagen, zodat deze zich niet in de economie verschanst. Dit is waar de centrale banken van de VS, het VK en de eurozone van elkaar verschillen omdat de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BoE) langzamer zijn gegaan om de prijsstijgingen in hun regio's te beheersen.

Al deze factoren zullen naar verwachting in de nabije toekomst de koers van de EURUSD, GBPUSD en andere USD-valutakruisen beïnvloeden.

