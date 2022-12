Impact van marktnieuws over grondstoffen op het sentiment

December 15, 2022 15:39

In de constante zoektocht naar waarde doen traders en beleggers er goed aan om op de hoogte te blijven van macro-economisch nieuws uit de grondstoffensector. Er is veel geschreven over de prestaties van grondstoffen in de wereldpers en het is de moeite waard om te onderzoeken hoe nieuwsberichten de markten kunnen bewegen en het sentiment kunnen beïnvloeden.

Is er echt een direct verband tussen grondstoffenprijzen en nieuws? Welk bewijs is er dat marktdeelnemers op nieuws reageren door activa te kopen en verkopen. Misschien is het niet genoeg om intuïtieve observaties te doen of af te gaan op ervaring. De zintuigen kunnen immers soms de verkeerde verbanden leggen en zelfs de meest ervaren belegger kan een onbewezen aanname maken.

Oorzakelijk verband tussen nieuws en grondstoffenprijzen

Het antwoord is ja, er is een oorzakelijk verband tussen nieuws en de prijzen van een belangrijke grondstof - goud - volgens kwantitatieve onderzoekers Ankur Sinha en Tanmay Khandait. Hun studie werd gepubliceerd in 2020 en onderzocht meer dan 1000 gouden nieuwskoppen van gevestigde en solide bronnen.

"... we hebben een causaliteitsanalyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat het prijsgerelateerde nieuws over goud de goudprijs aanzienlijk beïnvloedt." - Ankur Sinha en Tanmay Khandait. Studie: 'Impact of News on the Commodity Market: Dataset and Results'.

De nieuwskoppen werden voornamelijk onderverdeeld in onder andere 'prijs omhoog', 'prijs stabiel', 'prijs omlaag', 'toekomstig prijsnieuws', 'algemeen nieuws' en 'activavergelijking'. Het onderzoek concludeerde dat de krantenkoppen het koop- en verkoopgedrag van goudbeleggers zelfs 24 uur later beïnvloedden.

Trend watching

Het feit dat grondstoffenprijzen zoals goud worden beïnvloed door nieuwsberichten kan worden waargenomen in markttrends. In een extreem voorbeeld, op 23 juni 2016, schoot de spotgoudprijs omhoog, wat wijst op aanzienlijke onzekerheid op de financiële markten. Dit was de dag van het Brexit-referendum toen handelaren en beleggers op de onzekerheid reageerden door middelen te verplaatsen naar goudgerelateerde activa.

Deze trends vertegenwoordigen kopers en verkopers die activaprijzen accepteren of afwijzen en we kunnen patronen zien in andere grondstoffen die vaak kunnen worden herleid tot invloedrijke rapporten. Bijvoorbeeld het New South Wales Weekly Commodity Report van Australië, dat de prijsrichtingen voor tarwe, gerst, sorghum, suiker, katoen, oliehoudende zaden en kikkererwten samenvat, om er maar een paar te noemen. Het rapport is samengesteld uit bronnen als de USDA en Grain Central. Naast een overzicht van de prijzen bevat het rapport een momentopname van het weer omdat het direct van invloed is op de landbouwproductie.

Koffie en andere grondstoffen

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) publiceert rapporten over een breed scala aan grondstoffen, van katoen en koffie tot vlees en aardappelen. De enquêtes geven inzicht in internationale vraag en aanbod en prijsprognoses in deze belangrijke grondstoffenmarkten.

Het rapport van de USDA over koffie heeft betrekking op de productie in Brazilië, Vietnam, Colombia, Indonesië en andere wereldproducenten. Er staan fascinerende feiten over koffie in het rapport, wist u dat de Europese Unie goed is voor 40 procent van de wereldwijde koffie-import, voornamelijk uit Brazilië? Brazilië is ook een van de belangrijkste leveranciers van de op een na grootste importeur van koffie - de Verenigde Staten. Daarom is het niet onwaarschijnlijk dat de informatie in het koffierapport een rimpeleffect zou hebben op de aandelenkoersen in de koffieretail- en horecasector als er iets ongewoons zou gebeuren.

Het volgen van de grondstoffennieuwsbronnen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan grondstoffenhandelaren en beleggers helpen om prijsbewegingen voor internationale grondstoffenprijzen en import- / exportniveaus van hout tot thee te volgen. Het Commodity Data Portal van het IMF volgt 68 grondstoffenprijzen uit vier grondstoffenklassen: energie, landbouw, meststoffen en metalen.

Uitgangspunten van het artikel

Misschien is de meest nuttige informatie in de benchmarks het begrijpen van het gebruikelijke prijsbereik voor elke grondstof. Op deze manier, wanneer een prijs piekt of daalt, weet u dat het een onverwachte beweging is en zoekt u naar de reden erachter. Net zoals we instinctief weten wanneer we te veel betalen voor een kopje koffie, zal het instinct zijn om wat onderzoek te doen en te graven in de oorzaken van de bewegingen van de prijs.

In het voorbeeld van de goudspotprijzen volgt het marktsentiment trends en - naarmate handelaren en beleggers steeds beter geïnformeerd en verfijnder worden - zullen deze trends waarschijnlijk meer en meer gebaseerd worden op de fundamenten van vraag en aanbod.

