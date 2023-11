Handelen in de Thaise baht: Wat u moet weten

Thailand staat bekend om zijn rijke cultuur, ongerepte stranden en smakelijke keuken. Het Koninkrijk Thailand, van oudsher bekend als Siam, is een van de belangrijkste toeristische bestemmingen ter wereld en trekt de aandacht van toeristen uit Amerika, Europa en de rest van Azië.

Wat velen van jullie misschien niet weten, is dat Thailand na Indonesië de grootste economie van Zuidoost-Azië is. Omdat de economie van het land buitenlandse investeerders aantrekt, heeft de lokale valuta Thaise baht, een aandeel verworven in de Forex handelsmarkt.

In dit artikel zullen we enkele waardevolle inzichten delen met betrekking tot het handelen in de Thaise baht (THB) en hoe de Thaise economie de afgelopen maanden heeft gepresteerd.

Prestaties en vooruitzichten van de Thaise economie

Met een bevolking van bijna 70 miljoen mensen is de economie van Thailand een van de belangrijkste economieën in de regio en de negende grootste in Azië. De Thaise economie is gebaseerd op export die 58% van het bruto binnenlands product (bbp) van het land uitmaakt.

Uit een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bleek dat zijn analisten geloven in het economische potentieel van Thailand door hun vooruitzichten voor 2024 te verbeteren. De IMF-enquête suggereerde dat de Thaise economie dit jaar naar verwachting met 2,7% en volgend jaar met 3,6% zal groeien, te midden van een zeer onzekere mondiale omgeving. De economen van het fonds zeiden dat verbeteringen in de buitenlandse vraag en een aanhoudend solide groei van de particuliere consumptie de Thaise economie hebben geholpen en verwachten dat het effect volgend jaar zal worden weerspiegeld in de groei van het bbp.

Een rapport van de Wereldbank dat in oktober werd gepubliceerd, klonk niet optimistisch over de toekomst van de Thaise economie. De analisten van de Wereldbank verlaagden hun vooruitzichten voor 2023 en 2024, daarbij verwijzend naar de afnemende wereldwijde vraag die de export zou kunnen schaden. In het rapport werd opgemerkt dat de economie van Thailand dit jaar waarschijnlijk met 3,4% en in 2024 met 3,5% zal groeien, waarbij beide cijfers lager zijn dan de cijfers die de Wereldbank in april had aangekondigd. Het begeleidende rapport suggereerde dat "de regio Oost-Azië en de Stille Oceaan in 2023 de snelst groeiende en meest dynamische van 's werelds belangrijkste regio's zal zijn, ook al zal de groei naar verwachting matigen in lijn met het langzamere deel van China."

De groeicijfers van het bbp waren niet het enige probleem dat door de Wereldbank werd aangepakt. De hoofdeconoom van de Wereldbank voor Oost-Azië en de Stille Oceaan, Aaditya Mattoo, vertelde verslaggevers dat "het land en de regio groeiden door openheid voor handel, investeringen en productie, maar in de dienstensector blijft het veel terughoudender om te hervormen. We hebben hervormingen nodig om technologie te benutten en ervoor te zorgen dat de voordelen voor iedereen gelden."

De Thaise Baht (THB) en de Bank of Thailand

De Bank of Thailand (BOT) is de centrale bank van het land. De centrale bank van Thailand begon haar activiteiten in december 1942. Volgens de website van de BOT is haar belangrijkste rol om "te zorgen voor ordelijke binnenlandse macro-economische en financiële omstandigheden om een stabiele en duurzame economische groei van de Thaise economie te ondersteunen". De BOT formuleert en implementeert het monetaire beleid, geeft de Thaise baht uit, houdt toezicht op bankinstellingen en streeft naar het behoud van de financiële stabiliteit.

De Thaise baht (THB) is de officiële munteenheid van het land, uitgegeven door de Bank of Thailand. Het verhaal van de baht begon aan het begin van de jaren 1900 en is turbulent geweest. De valuta van Thailand is twee keer (1956-1973 en 1984-1997) gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. In juli 1997 werd de Thaise baht losgekoppeld, waardoor de waarde van de valuta instortte toen de Aziatische financiële crisis gevolgen begon te hebben voor de regionale economieën. Mensen die leningen in Amerikaanse dollars hadden afgesloten, ondervonden aanzienlijke problemen omdat hun inkomsten in bahts waren, waardoor ze hun schulden niet konden aflossen terwijl veel bedrijven failliet gingen.

Sindsdien is er echter veel veranderd, aangezien de Thaise economie een van de sterkste in de regio is met een vast doel om tegen 2037 de status van ontwikkelde economie te bereiken. Volgens een onderzoek van de Bank For International Settlements (BIS) is de Thaise baht de 22e meest verhandelde valuta ter wereld.

Baht verliest terrein, BOT stopt waarschijnlijk met renteverhogingen

Op 27 september verraste de BOT beleggers en economen door de rente met 25 basispunten te verhogen. De laatste verhoging was de achtste op rij, waarmee de rente op het hoogste punt in 10 jaar kwam.

De assistent-gouverneur van de centrale bank, Piti Disyatat, vertelde Reuters dat de verzwakkende baht niet de reden was achter de renteverhoging, en benadrukte dat de munt in lijn bewoog met regionale collega's die onder druk staan van de sterke Amerikaanse dollar. Opgemerkt moet worden dat de Thaise baht dit jaar 5% van zijn waarde heeft verloren ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger.

Marktanalisten van de BM Intelligence Group (BMI) suggereerden dat de recente renteverhoging het einde markeert van de huidige verkrappingscyclus. Economen van de Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) lijken het daarmee eens te zijn en merken op dat de verrassende verhoging slechts een preventieve aanval zou kunnen zijn tegen mogelijke inflatiedruk in de toekomst, en voegen eraan toe dat zij geen nieuwe verkrapping van het monetaire beleid door de BOT voorspellen.

Een andere factor die een rol zou kunnen spelen bij de monetairbeleidsbeslissingen van de BOT zijn de lage inflatiecijfers van de afgelopen maand. Uit een enquête bleek dat de totale inflatie in oktober op jaarbasis uitkwam op -0,31%. Dit was de eerste negatieve rente sinds augustus 2021, wat analisten verraste die verwachtten dat de inflatie 0% zou bedragen. In een reactie op de cijfers gaven regeringsvertegenwoordigers toe dat er slechte tekenen waren die de levering van een economisch stimuleringspakket rechtvaardigden.

Thais stimuleringspakket veroorzaakt opschudding

Het stimuleringspakket is een onderwerp van gesprek en debat geweest in Thailand, aangezien de regering een contante uitreiking van $14 miljard onthulde om de economie een vliegende start te geven. Sommige economen en voormalige centrale bankiers hebben gewaarschuwd dat de uitgaven meer inflatie kunnen veroorzaken en het begrotingstekort kunnen vergroten. Bijna 50 miljoen mensen zouden in mei 2024 $280 in een digitale wallet ontvangen als het plan zou doorgaan.

Toen premier Srettha Thavisin zijn intenties aankondigde, stegen de aandelen van de detailhandel, terwijl obligaties en valuta's daalden toen marktanalisten hun bezorgdheid uitten over de impact van het pakket op de economie.

Risicobeheer bij het handelen in Thaise baht

De Amerikaanse dollar ten opzichte van de Thaise Baht (USD/THB) is waarschijnlijk het meest populaire valutapaar, inclusief de Thaise valuta, dat beginnende handelaren kunnen tegenkomen als ze aan hun handelsreis beginnen. Hoewel sommigen van hen misschien de behoefte voelen om het aan hun handelsportefeuille toe te voegen, is het het beste om wat tijd te nemen om hun handelskennis te vergroten voordat ze van start gaan met trading.

Beginnende traders moeten zich concentreren op het leren handelen en vervolgens hun vaardigheden verbeteren. Brokers bieden een breed scala aan educatief materiaal, waaronder webinars, artikelen, handleidingen, enz., die waardevolle bronnen van informatie en inzichten kunnen zijn. Het kennen van de basisprincipes kan beginnende traders helpen hun strategieën op te bouwen en de handelswereld te betreden terwijl ze hun risico's verminderen.

Over risico's gesproken, ervaren handelaren benadrukken hoe belangrijk het is om risicobeheertools te gebruiken bij het uitvoeren van strategieën. Beginnende traders moeten oefenen met het gebruik van tools zoals de stop-loss-order om risico's te beperken die hun budgetten en financiële doelen in gevaar kunnen brengen.

