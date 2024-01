Focus op CPI-inflatierapporten in de Verenigde Staten en China

Januari 10, 2024 13:29

De Amerikaanse en Chinese inflatierapporten van respectievelijk donderdag en vrijdag zijn de gegevensreeksen waar economen zich waarschijnlijk de rest van deze week op zullen concentreren. Beide economieën hadden het moeilijk omdat hoge inflatiecijfers en restrictief economisch beleid de consumentenbudgetten hebben beperkt.

In ander nieuwsrapporten waarschuwde de Wereldbank dat de wereldeconomie in het traagste tempo (2,4%) sinds de pandemie zal groeien. De hoofdeconoom van de Wereldbank, Intermit Gill, zei dat hoge rentetarieven en conflicten in verschillende regio's een belangrijke rol hebben gespeeld. Hij merkte echter ook op dat "we eind 2024 voorspellen dat alle geavanceerde economieën een inkomen per capita zullen hebben dat hoger is dan wat ze vóór COVID hadden."

Amerikaans CPI-rapport van december 2023

Economen verwachten de Amerikaanse inflatiecijfers voor de maand december onder de loep te nemen, aangezien het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) zijn maandelijkse enquête zal publiceren.

Analisten voorspellen dat de Amerikaanse CPI-inflatie in de laatste maand van 2023 is gestegen tot 0,2% op jaarbasis, terwijl de kern-CPI-inflatie naar verwachting zal uitkomen op 3,8%, een daling ten opzichte van het cijfer van 4% in november.

In een rapport van ING staat: "De kerninflatie zal naar verwachting dalen tot onder de 4,0% (consensus en de call van ING zijn 3,8%), maar uit de notulen van het FOMC van december bleek dat er een wijdverbreide optimistische kijk was op het desinflatiepad en dat zou het beeld niet drastisch moeten veranderen. Onze oproep blijft voor een eerste renteverlaging in mei en een geleidelijke afbouw van de inzet op renteverlagingen in maart."

Chinese CPI-rapport van december 2023

Vrijdag zal de dag zijn voor een belangrijke publicatie van inflatiegegevens uit China, aangezien het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) enig licht zal werpen op de toestand van de economie.

Marktanalisten suggereren dat de CPI-inflatie in december waarschijnlijk nog lager zal zijn dan het cijfer van -0,5% dat in november werd opgetekend, omdat de energiekosten lager waren. De analisten van Nomura hebben gesuggereerd dat een verlaging van de rente door de People's Bank of China (PBoC) een mogelijkheid zou kunnen zijn tijdens de komende vergadering op 21 januari.

Groei en renteverlagingen in de eurozone

In Europa zei de vicepresident van de ECB, Luis De Guindos, dat "het snelle tempo van desinflatie dat we in 2023 hebben waargenomen, dit jaar waarschijnlijk zal vertragen". De Guindos merkte op dat "binnenkomende gegevens erop wijzen dat de toekomst onzeker blijft, met neerwaartse vooruitzichten", en voegde eraan toe dat "zachte indicatoren ook wijzen op een economische inkrimping in december, wat de mogelijkheid van een technische recessie in de tweede helft van 2023 en zwakke vooruitzichten voor de korte termijn bevestigt."

François Villeroy de Galhau, gouverneur van de Banque de France (BoF) en beleidsmaker van de Europese Centrale Bank (ECB), zei dat de centrale bank van het euroblok de rente dit jaar zou verlagen zolang de onderliggende fundamentals geen verrassingen opleveren. Villeroy merkte op dat de ECB niet zou overgaan tot het verlagen van de rente totdat zij ervoor heeft gezorgd dat de inflatie rond de 2% schommelt.

Australische CPI-inflatie daalt in november

In Australië daalde de CPI-inflatie in november tot bijna het laagste punt in twee jaar, waarbij analisten suggereerden dat verdere renteverhogingen niet nodig zouden zijn, aangezien het krappe monetaire beleid van de Reserve Bank of Australia (RBA) positieve resultaten lijkt op te leveren. Nog indrukwekkender was het kern-CPI-cijfer dat daalde van 5,3% in oktober naar 4,6%.

