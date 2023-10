Focus op Amerikaanse Retail Sales en Chinese bbp-gegevens

Terwijl marktanalisten zich richten op de geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, wordt verwacht dat het Amerikaanse detailhandelsverkooprapport en inflatiegegevens uit het Verenigde Koninkrijk en Canada aanwijzingen zullen geven over de impact van een strikt monetair beleid op deze economieën.

De Aziatische beurzen stegen dinsdagochtend, terwijl beleggers verwachten dat het Chinese bbp-groeirapport over het derde kwartaal van het jaar morgen wordt vrijgegeven.

De CPI-inflatie van Nieuw-Zeeland bereikte in het derde kwartaal van het jaar een dieptepunt in twee jaar en kwam uit op 5,6% op jaarbasis. Als gevolg hiervan verzwakte de Nieuw-Zeelandse dollar met 0,44%, waarbij traders dachten dat de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) de leenkosten in november niet zou kunnen verhogen.

Amerikaanse Retail Sales in september

Amerikaanse Retail Sales gegevens worden later vandaag gepubliceerd door het US Census Bureau. Economen verwachten dat het rapport in september op maandbasis een stijging van 0,2% zal laten zien, waarbij het verwachte cijfer lager zal zijn dan dat van augustus. Marktanalisten suggereren dat de consumentenbestedingen de afgelopen maanden aanzienlijk zijn gedaald, omdat hoge leenkosten en hogere prijzen de budgetten van consumenten onder druk lijken te zetten.

Eerder in de maand suggereerde Adobe Analytics dat de online verkoop tijdens de feestdagen naar verwachting met 4,8% op jaarbasis zal stijgen, omdat retailers consumenten proberen te verleiden tot uitgaven door grote kortingen op veel producten aan te bieden.

Canadese CPI-inflatierapport

Woensdag komen de Bank of Canada (BoC) en Statistics Canada met hun inflatiecijfers van september. Economen schatten dat de totale inflatie in september vlak is gebleven en verwachten dat deze op jaarbasis uitkomt op 4%.

De gouverneur van de Bank of Canada, Tiff Macklem, vertelde verslaggevers van het recente Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de bank "rekening zou houden" met de krappere financiële omstandigheden als gevolg van hogere langetermijnobligatierendementen vóór de aanstaande aankondiging van het monetaire beleid gepland voor 25 oktober. Het hoofd van de BoC herhaalde dat de Canadese economie niet afstevent op een recessie.

Chinese BBP-groei in Q3 2023

Eerder op woensdag publiceerde het Nationaal Bureau voor de Statistiek zijn Q3 BBP-rapport. Sommige economen suggereren dat de Chinese economie op jaarbasis met 4,4% groeide, een daling ten opzichte van de 6,3% in het tweede kwartaal, maar op kwartaalbasis met 1,0% groeide, iets hoger dan het voorgaande kwartaal.

De export en import hebben hun dalende traject voortgezet, terwijl analisten, ondanks de toegenomen bancaire kredietverlening, deflatoire druk hebben waargenomen. Een Reuters-rapport merkte op dat "de economie dit jaar met 5,0% zou groeien, in overeenstemming met een enquête van september en de eigen doelstelling van Beijing, maar lager dan de 5,5% die in een peiling van juli werd voorspeld. De groei zou vertragen tot 4,5% in 2024."

Britse CPI-Inflatierapport

Economen in het Verenigd Koninkrijk verwachten woensdagochtend dat de inflatiecijfers van het land worden vrijgegeven. Marktanalisten voorspellen dat de totale inflatie in september uitkomt op 6,5% op jaarbasis.

De hoofdeconoom van de Bank of England, Huw Pill, zei dat het Monetary Policy Committee (MPC) mogelijk verder moet gaan met meer verkrapping van het monetaire beleid om de inflatiedoelstelling van 2% te bereiken.

"We hebben nog wat werk te doen, om terug te keren naar 2%. En we hebben waarschijnlijk wat werk te doen, om ervoor te zorgen dat wanneer we teruggaan naar 2%, we dit doen op een manier die duurzaam is in de loop van de tijd," zei hij eraan toevoegend dat een dalende totale inflatie niet voldoende zou zijn voor de BoE om te zeggen dat de klus is geklaard.

