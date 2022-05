Kan de Federal Reserve stagflatie voorkomen met renteverhogingen?

Mei 04, 2022 11:30

De Amerikaanse Federal Reserve krijgt tijdens het rentebesluit van vandaag te maken met economische tegenwind van hoge inflatie en lagere groei die leiden tot het risico van stagflatie. Het enige wat ontbreekt in het stagflatiescenario is de hoge werkloosheid. Tot nu toe is de banengroei in de Verenigde Staten veerkrachtig geweest en zal er meer informatie zijn over de gezondheid van de arbeidsmarkt met de ADP-resultaten van vandaag en de Non-Farm Payrolls-cijfers die op vrijdag 6 mei worden vrijgegeven.

Het lijkt erop dat de monetaire beleidsmakers voor 's werelds grootste economie weinig andere keuze hebben dan de rente te blijven verhogen om de inflatie onder controle te houden. Zal deze handelwijze de inflatie voldoende terugdringen om stagflatie te voorkomen of de situatie uiteindelijk moeilijker te maken?

Terwijl de Amerikaanse en mondiale economieën herstellen van de pandemische neergang, vertroebelt inflatie veroorzaakt door geopolitieke gebeurtenissen de vooruitzichten. Het is duidelijk dat de Federal Reserve de rente moet verhogen, maar de omvang van de verhoging is de grote vraag. Een te hoge en te snelle verhoging zou het vertrouwen en de investeringen in het scheppen van banen kunnen ondermijnen en dat zou hoogstwaarschijnlijk tot stagflatie leiden. Een periode van stagflatie zou van invloed zijn op de risico's voor Amerikaanse staatsobligaties, wat betekent dat het beleid van de Federal Reserve op een dun koord balanceert.

Vandaag prijzen USD-traders een renteverhoging in van 0,5 procent tot 0,75 procent van het huidige niveau van 0,5 procent. Eventuele verrassingen zouden waarschijnlijk volatiliteit betekenen voor de USD, die sinds het begin van het jaar een opwaartse trend heeft gekend. Het ISM Services PMI-rapport voor de VS komt vandaag ook uit en geeft meer aanwijzingen over de gezondheid van de economie.

In het handelsnieuws voor de EUR zijn de year-on-year detailhandelsverkopen van maart vandaag bekend en zullen naar verwachting met 1,4 procent zijn gegroeid. De eurozone heeft te maken gehad met aanzienlijke groeibelemmeringen door het conflict in Oekraïne en de inflatoire druk. De EUR kan bewegen afhankelijk van de resultaten en de reacties van traders op het laatste nieuws. De EUR blijft onder immense druk staan van een sterke Amerikaanse dollar en traders kijken naar het vooruitzicht van pariteit tussen de gemeenschappelijke munt van de eurozone en de USD.

Vandaag komen eveneneens de resultaten over het eerste kwartaal van large caps eBay Inc, Volkswagen en Siemens Healthineers AG uit.

