Economie eurozone vermijdt technische recessie in Q4 2023

Januari 30, 2024 14:40

Het besluit van de Federal Reserve zal deze week waarschijnlijk de belangrijkste financiële gebeurtenis zijn, maar marktanalisten zullen ook de kans krijgen om gegevens met betrekking tot de CPI-inflatie in Australië en de bbp-groei van de landen van de eurozone onder de loep te nemen.

Uit een rapport van Eurostat blijkt dat de eurozone in het vierde kwartaal van het jaar een technische recessie heeft vermeden en een nulgroei heeft laten optekenen. Terwijl Frankrijk en Duitsland ondermaats presteerden, kreeg de economie van het euroblok een impuls van Spanje, Portugal en Italië.

Deze week markeert de drukste periode van het resultatenseizoen, met 19% van de S&P 500 die winst rapporteert. Microsoft, Apple, Meta, Amazon en Alphabet zijn slechts enkele van de bedrijven die hun resultaten zullen publiceren.

Rapporten over het bbp van de eurozone Q4 2023

Uit voorlopige bbp-gegevensrapporten voor het vierde kwartaal van het voorgaande jaar bleek dat de Franse economie stagneerde (0% groei) terwijl deze in 2023 met slechts 0,9% groeide. Uit een dataset uit Spanje bleek dat de economie van het land in het vierde kwartaal van 2023 met 0,6% groeide en daarmee de verwachtingen overtrof.

Volgens een rapport van het WIFO-bureau voor de statistiek lijkt Oostenrijk aan een recessie te zijn ontsnapt, aangezien de economie met 0,2% groeide, in tegenstelling tot de verwachtingen van analisten voor een krimp van 0,2% in het laatste kwartaal van 2023. De naburige Duitse economie van Oostenrijk kromp in het kwartaal oktober-december met 0,3%, waarbij analisten van ING suggereerden dat Duitsland zich in een "ondiepe recessie" bevindt.

Australië CPI-rapport Q4 2023

Het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) publiceert dinsdag zijn CPI-rapport van december en Q4 2023. Economen voorspellen dat de CPI-inflatie in december zal zijn gedaald tot 3,7% op jaarbasis, tegen 4,3% in november.

De totale inflatie in het laatste kwartaal van 2023 zal waarschijnlijk uitkomen op 4,3% op jaarbasis, tegen 5,4% in het derde kwartaal. Opgemerkt moet worden dat de monetaire beleidsvergadering van de Reserve Bank of Australia (RBA) volgende week plaatsvindt en dat de inflatiecijfers naar verwachting een rol zullen spelen bij een mogelijke beleidsaanpassing.

Kažimír van de ECB: renteverlaging in juni, niet eerder

Peter Kažimír, bestuurslid van de ECB en de gouverneur van de Nationale Bank van Slowakije, vertelde verslaggevers dat de volgende stap van de raad waarschijnlijk een renteverlaging zou zijn, omdat deze "binnen handbereik" leek te zijn. Kažimír suggereerde dat een renteverlaging in juni waarschijnlijker zou zijn dan in april, maar benadrukte dat de impact veel groter is dan de werkelijke timing.

Het Slowaakse lid van de raad van de ECB zei dat de markten voorop lopen als het gaat om renteverlagingen, en voegde eraan toe dat de bank geduld moet hebben voordat ze dergelijke cruciale beslissingen neemt.

Handel op een risicovrije demo-rekening

Wilt u uw handelsvaardigheden oefenen zonder uw geld in gevaar te brengen? Klik op de onderstaande banner om een risicovrije demo-rekening te openen bij Admirals en begin met het testen van uw handelsstrategieën met behulp van virtuele fondsen!

Handel met een risicovrij demo-rekening Oefen met virtuele fondsen OPEN DEMO-REKENING

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.