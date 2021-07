Dow Jones op zijn top maar wat doen de twijfels over het economisch herstel?

Juli 09, 2021 15:35

De Dow Jones 30-aandelenmarktindex daalde 300 punten toen de wereldwijde markten haperden door zorgen over het economisch herstel.

Veel landen hebben te maken met een opleving van het aantal gevallen van coronavirus, waarbij Japan weken voor de Olympische Spelen in Tokio de noodtoestand uitriep.

De Dow bereikte zijn hoogtepunt bij historische weerstand vanuit een consolidatiepatroon op lange termijn, zoals gemarkeerd tussen de twee zwarte horizontale lijnen in de onderstaande grafiek.

Source: Admirals MetaTrader 5, DJI30, Daily - Data range: from Mar 16, 2020, to Jul 8, 2021, performed on Jul 8, 2021, at 8:30 pm GMT. Please note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Ontiwkkeling in de afgelopen 5 jaar:

2020: 7.09%

2019: 22.66%

2018: -5.46%

2017: 24.76%

2016: 12.74%

De dagelijkse prijsgrafiek hierboven van de DJI 30 laat een duidelijke consolidatie zien die is ontwikkeld na een langdurige opwaartse trend. Tot nu toe heeft de prijs de bovenste weerstand en de onderste ondersteuning gerespecteerd en geruild.

Als de prijs boven de top van het weerstands- en consolidatiepatroon kan komen, zal dit een duidelijk teken zijn dat kopers de controle overnemen en kan dit leiden tot hogere prijzen, dus het is er zeker een om in de gaten te houden!

Wist u dat u de Trading Central Technical Ideas Lookup-indicator kunt gebruiken om bruikbare handelsideeën op duizenden verschillende markten te vinden?

Start uw gratis download door op de onderstaande banner te klikken:

INFORMATIE BETREFFENDE ANALYTISCH MATERIAAL:

De geleverde data bieden aanvullende informatie met betrekking tot analyses, schattingen, prognoses, voorspellingen, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen en informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admiral Markets beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna “Admiral Markets”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten: