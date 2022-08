Zullen retail sales in Eurozone teleurstellen bij inflatiedruk?

Augustus 03, 2022 13:44

De marktverwachtingen zijn niet hoog in de aanloop naar de publicatie van de retail sales of detailhandelsverkopen in de eurozone vandaag, omdat de inflatie en recessievrees de economie van het blok onder druk blijven zetten en beleggers zich schrap zetten voor een strakker monetair beleid.

De detailhandelsverkopen zijn in juni naar verwachting gedaald tot min 1,7 procent, vergeleken met 0,2 procent in dezelfde periode vorig jaar. Als we naar het grote plaatje kijken, is het duidelijk dat de detailhandelsverkopen aanzienlijk zijn gedaald sinds januari 2022, toen de benchmark op 8,5 procent stond en aan het einde van het eerste kwartaal daalde tot 1,9 procent. Tegen het einde van het tweede kwartaal kan er een dip in negatief gebied zijn die op de algehele groei kan wegen.

De economie van het blok wordt ook geconfronteerd met aanzienlijke veranderingen in de beschikbaarheid van krediet, aangezien de Europese Centrale Bank (ECB) de monetaire voorziening verkrapt door de renterichtlijnen te verhogen. Afgezien daarvan bereikte de inflatie in de eurozone een recordhoogte van 8,9 procent in juli tegen 8,6 procent in juni, waardoor de kans op een meer hawkish rentebeleid op de korte termijn toeneemt.

Nieuws uit de productiesector van de eurozone draagt alleen maar bij aan de troebele vooruitzichten, nadat de laatste S & P Global Purchasing Manager's Index (PMI) daalde tot 49,8 in juli, vergeleken met 52,1 in juni.

Aan de positieve kant ligt de werkloosheid in Europa op een historisch dieptepunt van 6,6 procent, volgens de laatste cijfers van Eurostat. Dit zal waarschijnlijk de economie ondersteunen en als de hoge prijzen van ruwe olie blijven dalen, zou dit een groot deel van de inflatoire druk in de productie- en detailhandelsverkopen verlichten. Op het moment van schrijven is de spotprijs voor ruwe olie onder de 95 dollar per vat.

De economische prestaties van de eurozone blijven wegen op de EURUSD, aangezien de EUR voor een zware strijd staat om het terrein terug te winnen dat verloren is gegaan in het tweede kwartaal en het begin van het derde kwartaal.

In ander handelsnieuws is de US ISM Services PMI vandaag bekend en de benchmark zal naar verwachting in groeigebied blijven, zelfs te midden van de technische recessie in 's werelds grootste economie. De PMI voor de dienstensector is volgens de marktverwachtingen mogelijk gedaald van 55,3 in juni naar 53,5 in juli. Eventuele verrassingen aan de positieve of neerwaartse kant kunnen de USD-valutaparen bewegen.

