Debat renteverlagingen: hoe zullen de Fed, ECB en BoE reageren?

Januari 22, 2024 06:42

Rentetarieven hebben de afgelopen anderhalf jaar veel aandacht getrokken, omdat centrale banken over de hele wereld ze hebben verhoogd om tegenwicht te bieden aan het effect van inflatie dat de consumentenbudgetten en -uitgaven beïnvloedt.

Toen de stijgende leenkosten de inflatiedruk in de grotere economieën onder controle leken te houden, begon het debat over de renteverlagingen met enkele economen die suggereerden dat we waarschijnlijk renteverlagingen zouden zien van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BoE).

Gegevens die de economische veerkracht in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone aantonen, lijken de prognoses voor renteverlagingen echter op te schuiven. In dit artikel leest u meer over de updates met betrekking tot monetair beleid.

Renteverlagingen van de Federal Reserve: Optimisme onder controle

Het verschil tussen de marktverwachtingen en de verwachte rentemaatregelen van de Amerikaanse centrale bank in 2024 zet vraagtekens bij de toekomstige activawaarden. Sommige analisten suggereren dat de Fed tegen het einde van dit jaar zou kunnen doorgaan met verlagingen van 140-150 basispunten. De notulen van de Fed van december impliceerden echter dat de leenkosten in dezelfde periode met 75 basispunten zouden kunnen worden verlaagd.

Het bestuur van de Fed schatte in zijn samenvatting van de economische prognoses van december dat de referentierente tegen eind 2026 met 250 basispunten zou worden verlaagd. Sommige economen merken op dat het grote verschil tussen de Fed-projecties en de marktverwachtingen het tempo is waarin de renteverlagingen zouden plaatsvinden.

David Solomon, CEO van Goldman Sachs (GS), vertelde CNBC-verslaggevers die de 54e jaarvergadering van het WEF in Davos bijwoonden, dat "de markt duidelijk vooruitloopt naar een positie van veel bezuinigingen. Het lijdt geen twijfel dat we veel vooruitgang hebben geboekt op het gebied van inflatie." In een reactie op het marktoptimisme met betrekking tot toekomstige renteverlagingen voegde Solomon eraan toe: "Ik denk dat het moeilijk voor mij is om de visie van de markt op zeven verlagingen dit jaar te zien. Ik denk dat er een redelijke mogelijkheid is dat er dit jaar wat renteverlagingen komen, en wat versoepelingen. Maar het zal echt afhangen van wat de gegevens zeggen."

Federal Reserve (Fed) van Atlanta President Raphael Bostic zei in zijn opmerkingen bij de Kamer van Koophandel van Atlanta dat "de basislijn voor renteverlagingen ergens in het derde kwartaal ligt, maar dat ervoor moet worden gezorgd dat er niet te snel wordt verlaagd of dat een vernieuwde prijsspiraal wordt geriskeerd." Bostic, lid van het Federal Open Market Committee (FOMC) van de Fed, merkte op dat de renteverlagingen vóór juli zouden kunnen plaatsvinden, maar alleen als er "overtuigend bewijs" is dat de inflatie sneller vertraagt dan verwacht.

ECB-beleidsmakers stellen verwachtingen voor renteverlagingen naar beneden

De totale inflatie in het euroblok is gedaald als gevolg van het strikte monetaire beleid van de ECB, waarbij de kerninflatie veerkrachtiger is. De inflatie blijft boven de doelstelling van de ECB, waarbij de Duitse economie, de grootste in het blok, moeite heeft om een recessie te vermijden.

Uit een peiling van Reuters, gepubliceerd op 18 januari, bleek dat 38 van de 85 economen een renteverlaging in juli voorspellen. In dezelfde peiling voorspellen 21 procent een renteverlaging in april, terwijl 23 geen verandering in het monetaire beleid zien voor het derde kwartaal van 2024 en daarna. Uit marktrapporten blijkt dat analisten dit jaar in totaal 150 basispunten renteverlagingen verwachten.

Sommige leden van de raad van bestuur van de ECB zijn echter tegen "agressieve" versoepelingsoproepen van marktdeelnemers. Het hoofd van de Oostenrijkse centrale bank, Robert Holzmann, zei bijvoorbeeld tegen CNBC-verslaggevers: "Ik kan me niet voorstellen dat we het nu al over bezuinigingen zullen hebben, want we zouden er niet over moeten praten. Alles wat we de afgelopen weken hebben gezien, wijst in de tegenovergestelde richting, dus misschien voorzie ik dit jaar zelfs helemaal geen bezuiniging."

Tijdens een discussie in het Bloomberg House in Davos werd de leider van de ECB, Christine Lagarde, gevraagd naar mogelijke renteverlagingen en hoe de centrale bank van het euroblok zou kunnen reageren op de nieuwe economische omstandigheden, aangezien de inflatie de afgelopen maanden is gedaald. Lagarde antwoordde dat de leenkosten van de ECB mogelijk hun hoogtepunt hebben bereikt, terwijl ze benadrukte dat de bank bij het nemen van beslissingen afhankelijk is van economische gegevens. Het hoofd van de ECB suggereerde dat "te optimistische markten de inflatiebestrijding van de ECB niet helpen. We zijn optimistisch dat we een geloofwaardig vooruitzicht hebben op een terugkeer van de inflatie naar 2% in 2025, maar daarvoor moet nog veel goed gaan."

BoE zit tussen twee vuren

De Britse economie werd de afgelopen jaren getroffen door recordhoge inflatiecijfers, waardoor het budget van de consument onder druk kwam te staan omdat de prijzen tot een niveau kwamen dat in vele jaren niet meer was gezien. Het bestuur van de BoE reageerde door de rente te verhogen om de inflatie onder controle te houden, waardoor het moeilijk werd voor mensen die hun leningen proberen terug te betalen.

Door de uitvoering van een strikt monetair beleid zijn de inflatiecijfers gedaald, maar de gemiddelde looncijfers blijven stijgen. In december bleek uit gegevens van het Office for National Statistics (ONS) dat de inflatie onverwacht steeg tot 4%, terwijl marktanalisten een daling tot 3,8% op jaarbasis hadden verwacht.

Een rapport van BNN Bloomberg suggereerde dat "de geldmarkten nu de voorkeur geven aan vier renteverlagingen van de BOE met een kwart punt en slechts een kans van één op drie zien op een vijfde in 2024, volgens swaps die gekoppeld zijn aan de vergaderingen van de centrale bank."

Een rapport van JP Morgan over de Britse economie suggereerde dat de BoE in augustus van dit jaar zou kunnen beginnen met het verlagen van de rente als gevolg van de dalende inflatie en het optimisme in verband met een zachte landing. Economen van J.P. Morgan voorspellen in totaal 75 basispunten renteverlagingen tegen eind 2024, en voegen eraan toe dat "de optiek van zelfs een korte episode van inflatie onder de doelstelling waarschijnlijk extra druk zal uitoefenen op de BoE om dit jaar te beginnen met verlagen."

Renteverlagingen en trading bij Admirals

Terwijl het debat over renteverlagingen voortduurt, denken sommige beginnende traders misschien dat het een goed moment zou zijn om een handelsstrategie op te bouwen en te profiteren van schommelingen die in sommige financiële instrumenten worden waargenomen. Het is echter mogelijk dat beginnende traders niet over het nodige kennisniveau beschikken om de strategieën te ontwerpen en uit te voeren.

Beginnende traders zouden kunnen overwegen hun handelskennis te upgraden om het effect van een gebrek aan ervaring te verminderen. Dit kan worden gedaan door artikelen en handleidingen over trading te lezen, webinars te bekijken waarin ervaren traders waardevolle inzichten delen of zelfs door u in te schrijven voor educatieve cursussen die beschikbaar zijn bij brokers.

Beginnende traders kunnen ook leren hoe ze risicobeheer tools kunnen gebruiken. Deze tools helpen traders hun risico's te verminderen bij het uitvoeren van hun handelsstrategieën. Tools voor risicobeheer zoals de stop loss order en de take profit order zijn gratis beschikbaar op de meest populaire platforms, zodat beginnende traders kunnen profiteren van hun voordelen wanneer ze correct worden gebruikt.

Handel op een risicovrije demo-rekening

Wilt u uw handelsvaardigheden oefenen zonder uw geld in gevaar te brengen? Klik op de onderstaande banner om een risicovrije demo-rekening te openen bij Admirals en begin met het testen van uw handelsstrategieën met behulp van virtuele fondsen!

Handel met een risicovrij demo-rekening Oefen met virtuele fondsen OPEN DEMO-REKENING

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.