Cacaoprijzen bereiken recordhoogte: Hoe reageert de markt?

Februari 19, 2024 11:32

Valentijnsdag is voorbij en chocolade is weer een van de meest populaire cadeaus. De verkoop van chocolade stijgt meestal in deze tijd van het jaar omdat de vraag groot is. Wat niet werd verwacht, was de ongekende stijging van de cacaoprijzen op de grondstoffenmarkt.

Aangezien melk- en pure chocolade cacaobonen als basisingrediënten bezitten, zou het interessant zijn om de prestaties van cacao als handelsproduct in de afgelopen maanden te bekijken en wat de prognoses zijn voor de cacaoprijs.

Cacao Futures prijzen breken record

Op 12 februari bereikten de cacaoprijzen een recordhoogte van $6.030 per ton. In de daaropvolgende dagen daalden de cacaoprijzen enigszins, maar ze bleven nog steeds vrij dicht bij het cijfer van 12 februari. De prijzen van cacaofutures zijn sinds het begin van het jaar met meer dan $1.000 of bijna 40% gestegen.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - US Cocoa (1 metrische ton), USD - Dagelijkse grafiek. Opgesteld op 16 februari 2024. Gegevensbereik: 3 oktober 2023 - 16 februari 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Omdat sommigen zich misschien afvragen waarom de cacaoprijzen zo zijn gestegen, ligt het antwoord bij een zwak aanbod. Slechte weersomstandigheden hebben hun tol geëist van de cacaogewassen in West-Afrika, die 75% van de wereldwijde aanvoer van cacaobonen produceren. Het El Niño-weerfenomeen dat de cacaoteeltgebieden sinds januari treft en naar verwachting tot maart 2024 zal aanhouden, heeft geleid tot drogere temperaturen in de regio, waardoor de gewasopbrengsten zijn geschaad in twee van de grootste cacaoproducerende landen ter wereld, Ghana en Ivoorkust.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - US Cocoa (1 metrische ton), USD - Maandelijkse grafiek. Opgesteld op 16 februari 2024. Gegevensbereik: 1 mei 2016 - 16 februari 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Volgens de Internationale Cacaoorganisatie is Afrika goed voor driekwart van de wereldwijde cacaoproductie, terwijl het Amerikaanse continent 20% voor zijn rekening neemt, waardoor 5% overblijft voor Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea.

In een reactie op de hoge cacaoprijzen merkten analisten van ING op dat "de cacaomarkt zich in de twee voorgaande seizoenen al in een tekortomgeving bevond, wat ertoe heeft geleid dat de wereldwijde voorraden al op het laagste niveau staan sinds het seizoen 2015/16." In hun rapport, dat op 15 februari werd gepubliceerd, benadrukten ze dat de cacaoregulator van Ivoorkust "de termijnverkoop voor het seizoen 2024/25 heeft stopgezet totdat er enige duidelijkheid is over hoe de oogst van volgend seizoen kan verlopen".

Mondelez en Hershey uiten hun vrees voor cacaoprijzen

Twee van de grootste chocoladeproducerende bedrijven ter wereld, Mondelez International en Hershey Company, hebben al opgemerkt dat stijgende cacaoprijzen waarschijnlijk een belangrijke rol zullen spelen in de toekomstige prijsstelling van producten op basis van cacaobonen.

Mondelez International: Prijzen verhogen, winst overtreft verwachtingen in Q4 2023

Mondelez International is een multinationale producent van zoetwaren-, voedings-, holding-, drank- en snacks gevestigd in de Verenigde Staten. Het portfolio van het bedrijf omvat populaire chocolademerken zoals Milka, Côte d'Or, Toblerone, Cadbury, Green & Black's, Freia, Marabou en Fry's.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Mondelez International Inc. (#MDLZ) - Maandelijkse grafiek. Datum: 1 apr 2016 t/m 16 feb 2024. Opgesteld op 16 feb 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Op 30 januari publiceerde het bedrijf zijn Q4 2023 winstrapport. Het rapport overtrof de verwachtingen van marktanalisten, aangezien Mondelez International in het vierde kwartaal van 2023 een winst van $950 miljoen boekte. De omzet van het bedrijf voor het laatste kwartaal van het voorgaande jaar werd gerapporteerd als $9,31 miljard, waarmee het opnieuw de verwachtingen overtrof.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Mondelez International Inc. (#MDLZ) - Dagelijkse grafiek. Datum: 2 okt 2023 t/m 16 feb 2024. Opgesteld op 16 feb 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Mondelez International zal in 2024 de prijzen van sommige van zijn producten blijven verhogen om de cacao-inflatie tegen te gaan. Dirk Van de Put, de CEO van het bedrijf, vertelde verslaggevers dat stijgende prijzen van cacao en suiker Mondelez International zouden dwingen de prijzen te evalueren, hoewel de laatste verkooprapporten een omzetdaling van 5,5% in Noord-Amerika lieten zien.

Prijsstijgingen zijn niet iets nieuws dat op tafel ligt. De prijzen van Mondelez-chocolade in Europa, de grootste markt, stegen in 2023 met 12% tot 15%, zei CEO Dirk Van de Put vorige maand in een gesprek met Wall Street-analisten. Aandeelhouders van Mondelez International, zoals Parnassus Investments, hebben benadrukt dat het bedrijf "strategisch moet zijn om de prijsstijging dit jaar door te berekenen aan de consument".

The Hershey Co.: Prijzen als hulpmiddel om zaken te beheren

Mondelez International is niet het enige bedrijf dat overweegt de productprijzen te verhogen. Het management van Hershey Co heeft ook de wil uitgesproken om de prijzen aan te passen als gevolg van de hoge cacaokosten. Michele Buck, CEO van Hershey Co., zei vorige week dat "gezien waar de cacaoprijzen zijn, we elk instrument in onze gereedschapskist zullen gebruiken, inclusief de prijzen als een manier om het bedrijf te beheren."

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Hershey Co-The CFD (#HSY) - Maandelijkse grafiek. Datum: 1 aug 2017 t/m 16 feb 2024. Opgesteld op 16 feb 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Hershey Co. is een multinationaal zoetwarenbedrijf met hoofdkantoor in Pennsylvania, de Verenigde Staten. Enkele van de producten van het bedrijf, waaronder gelicentieerde bedrijven, zijn Kit Kat, Hershey bar, M&M, Dream, Dagoba Organic Chocolate en andere.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Hershey Co-The CFD (#HSY) - Dagelijkse grafiek. Datum: 24 okt 2023 t/m 16 feb 2024. Opgesteld op 16 feb 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Volgens een rapport van Reuters heeft Hershey Co. "een nieuw tweejarig herstructureringsprogramma geschetst dat ongeveer $300 miljoen aan besparingen vóór belastingen zou opleveren na een verwachte jaarlijkse omzet en winst die onder de verwachtingen van Wall Street liggen." Uit het winstrapport over het vierde kwartaal van het bedrijf bleek dat de netto-omzet in Q4 2023 zo een $2,66 miljard bedroeg, waarmee de schattingen van $2,71 miljard werden gemist. De organische verkoopvolumes daalden met 6,6% doordat consumenten die werden getroffen door hoge inflatiecijfers hun uitgaven aan dure chocolaatjes en snoepjes terugschroefden.

Het management van Hershey Co. verwacht dat de netto-omzet in 2024 met 2% tot 3% op jaarbasis zal stijgen, vergeleken met de schattingen van analisten van 3,4%.

