Britse pond kent een opleving, maar voor hoe lang?

Maart 19, 2024 15:58

De Britse economie heeft de afgelopen maanden een moeilijke periode doorgemaakt, getroffen door hoge inflatiecijfers, hoge rentetarieven en bloedarme groei. Ondanks moeilijkheden heeft het Verenigd Koninkrijk volgens Forbes de zesde grootste economie ter wereld, na het veel grotere India. Dit jaar zal naar verwachting een behoorlijke uitdaging zijn voor de Britse economie en het Britse pond, aangezien het waarschijnlijk zal proberen terug te keren naar het pad van groei en terrein te winnen op de concurrentie met andere grote economieën.

Door dit artikel te lezen, leert u meer details over de economische omstandigheden in het Verenigd Koninkrijk en wat economen voorspellen met betrekking tot de economie en het Britse pond.

Groeit de Britse economie weer?

Uit het laatste rapport van het Office for National Statistics (ONS) bleek dat de Britse economie weer groeide, met een groei van 0,2% in januari 2024. Analisten schreven de stijging toe aan een sprong in de detailhandelsverkopen na de inzinking van december. Opgemerkt moet worden dat het Verenigd Koninkrijk vorig jaar in een technische recessie terechtkwam, aangezien er twee opeenvolgende negatieve groeikwartalen (Q3 en Q4 2023) werden geregistreerd.

Hoewel de regering van het land suggereert dat de economie een ommezwaai heeft gemaakt, waarschuwden ONS-economen dat te veel lezen in de gegevens van één maand een verkeerde benadering kan zijn. De bbp-groei in de drie maanden tot januari 2024 was nog steeds 0,2% lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, terwijl het bbp per hoofd van de bevolking onder het niveau van vóór de pandemie blijft.

Het National Institute of Economic And Social Research (NIESR) voorspelt dat het bbp in het eerste kwartaal van 2024 met 0,3 procent zal groeien.

"Uit ONS-gegevens blijkt dat het maandelijkse bbp in januari 2024 met 0,2 procent is gegroeid, na een daling van 0,1 procent in december 2023. Hoewel dit positief lijkt, daalde het bbp in de drie maanden tot januari met 0,1 procent, in lijn met onze prognose van vorige maand. In bredere zin is de Britse economische groei sinds 2022 bijna nul en blijft het bbp per hoofd van de bevolking lager dan vóór Covid. Om aan de val van lage groei te ontsnappen, zijn structurele veranderingen nodig, zoals een toename van de overheidsinvesteringen, met name in infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg - die ook de groei van de bedrijfsinvesteringen zouden ondersteunen", aldus het NIESR-rapport.

Wat voorspellen analisten voor het Britse pond?

Hoewel sommige Forex valutastrategen de huidige kracht van het pond onderstrepen, zijn er enkele vragen over het vermogen van het pond om zijn opwaartse traject vast te houden.

Commerzbank: Zal de sterkte van het Britse pond aanhouden?

De analisten van Commerzbank merken op dat het Britse pond met de nodige voorzichtigheid moet worden behandeld, hoewel het de afgelopen weken sterker is geworden in vergelijking met andere belangrijke valuta's.

In hun rapport zeiden de economen van de Duitse bank: "De enige vraag is hoe lang de kracht van het pond zal aanhouden. Op dit moment is het nog een nogal wankele kracht. De huidige (bbp-)gegevens zouden daarom het recente beeld moeten blijven bevestigen, d.w.z. dat het werkloosheidspercentage niet te veel mag stijgen en de loongroei niet te veel mag vertragen. Alleen dan moet de BoE zich blijven richten op toekomstige renteverlagingen. En alleen dan zal verdere sterkte van het pond gerechtvaardigd zijn. Tot die tijd zou ik echter ook voorzichtig zijn met de GBP op dit moment."

Bron: Admirals MetaTrader 5 - GBP/USD - Dagelijkse grafiek. Gegevensbereik: 11 september 2023 - 19 maart 2024. Opgesteld op: 19 maart 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

HSBC: Brits pond krijgt de komende maanden te maken met neerwaartse druk

HSBC-valutaanalisten suggereren dat het Britse pond de komende maanden voor uitdagingen kan komen te staan, hoewel het de op één na best presterende G10-valuta tot nu toe is in 2024. In een reactie op de vooruitzichten van het Britse pond merken zij op dat "wij denken dat de belangrijkste oorzaak van de waarschijnlijke zwakte van het GBP de langzame maar duidelijke draai van de BoE naar een meer gematigde houding is. Het Verenigd Koninkrijk wordt nog steeds geconfronteerd met een uitdagende mix van inflatie en groei, waardoor het voor de BoE moeilijk is om een meer agressieve uitbijter te blijven in de G10-ruimte. Naarmate de BoE de dovish kant van de andere centrale banken inhaalt, zou het GBP de komende maanden met meer neerwaartse druk te maken kunnen krijgen."

Bron: Admirals MetaTrader 5 - GBP/USD - Maandelijkse grafiek. Gegevensbereik: 1 januari 2013 - 19 maart 2024. Opgesteld op: 19 maart 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

