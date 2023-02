Britse CPI-inflatie daalt meer dan verwacht in januari

Februari 15, 2023 11:28

Het Britse CPI-inflatierapport dat vanochtend werd vrijgegeven, verraste beleggers en traders omdat het totale inflatiecijfer lager was dan verwacht. Marktdeelnemers zullen zich richten op detailhandelsverkooprapporten uit de VS en het VK om te bepalen hoeveel consumenten zijn getroffen door de stijgende kosten van levensonderhoud.

Hoewel de Amerikaanse inflatie hoger was dan verwacht, hield deze de neerwaartse trend goed op zijn plaats in de eerste maand van het jaar na een stijging van 6,4% op jaarbasis. De consumentenprijzen in het land zijn nog steeds hoog en ondersteunen het plan van de Federal Reserve om de leenkosten te blijven verhogen. Volgens de FedWatch Tool van CME Group is de kans op een renteverhoging van 25 basispunten volgende maand nu bijna 90%.

Britse totale inflatie zwakt in januari af

Uit gegevens van het Office for National Statistics (ONS) bleek dat de Britse inflatie in januari op jaarbasis is gedaald tot 10,1%. Economen hadden voorspeld dat de inflatie uit zou komen op 10,3%. Marktanalisten suggereren dat dit heel goed een indicatie zou kunnen zijn dat de inflatie in het VK zijn hoogtepunt heeft bereikt en zou het besluit van de Bank of England om kleinere renteverhogingen door te voeren, valideren.

De index blijft weg van het 41-jarige hoogtepunt van 11,1% dat vorig jaar werd geregistreerd. Het Britse pond verloor 0,6% van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar nadat het rapport naar de beurs ging.

Amerikaanse detailhandelsverkopen geven aanwijzingen over de staat van de economie

Het US Census Bureau zal later vandaag zijn rapport over de detailhandelsverkopen van januari vrijgeven. Marktanalisten verwachten dat de detailhandelsverkopen op maandbasis met 1,8% zijn gestegen, na twee negatieve maanden in november en december.

Volgens Mastercard Spending Pulse stegen de Amerikaanse detailhandelsverkopen, exclusief auto's, in januari met 8,8% op jaarbasis. Uit hetzelfde rapport bleek dat de e-commerceverkoop met 8,4% op jaarbasis steeg, terwijl de in-store sales met 8,9% op jaarbasis steeg. De economen van Mastercard suggereerden dat "de kracht op de arbeidsmarkt een kritische ondersteuning blijft voor de koopkracht van de consument, en we zien dit weerspiegeld in onze SpendingPulse-inzichten voor januari."

Australisch werkloosheidspercentage waarschijnlijk onveranderd gebleven

Donderdagochtend zal het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) het werkloosheidscijfer van januari bekendmaken. Analisten suggereren dat de rente in de eerste maand van het jaar onveranderd is gebleven op 3,5%.

Britse detailhandelsverkopen gekwetst door stijgende kosten van levensonderhoud?

Vrijdag zullen de detailhandelsverkopen van het Office for National Statistics (ONS) naar verwachting laten zien hoe Britse consumenten in januari met de inflatie zijn omgegaan. Volgens de verwachtingen van analisten zullen de detailhandelsverkopen naar verwachting met respectievelijk 0,5% en 5,5% zijn gedaald op maandbasis en op jaarbasis.

Economen merkten op dat in december, hoewel het verkoopvolume lager was dan in november, het totale uitgegeven geld onveranderd bleef.

Het E-commerce Delivery Benchmark Report 2023 suggereert dat de Britse detailhandelsverkoopvolumes in 2023 met 4,9% zullen dalen in vergelijking met vorig jaar, terwijl 7 van de 10 consumenten van plan zijn hun koopgedrag te veranderen en de uitgaven te verminderen om zich aan te passen aan de recessie.

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.