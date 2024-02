Britse BBP en retail sales rapporten worden onderzocht door BoE

Het Britse BBP-rapport en de retail sales in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zullen de rest van deze week in de schijnwerpers staan van traders en beleggers.

De CPI-inflatie in het Verenigd Koninkrijk bleef in januari ongewijzigd en kwam uit op 4,0% op jaarbasis. De kern-CPI daalde tot 5,1%, waarbij S&P Global Ratings zei dat "een krap arbeidsaanbod de hoge loongroei in stand houdt en dus de onderliggende inflatiedruk, vooral in de dienstensector."

In de Verenigde Staten kwam de CPI-inflatie hoger uit dan verwacht, tot 3,1% in januari op jaarbasis, volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS). Marktanalisten zeiden dat het CPI-inflatiecijfer een impuls kreeg door de prijzen van onderdak die ongeveer een derde van de index uitmaken.

Brits BBP december 2023

Vrijdag publiceert het Office for National Statistics (ONS) het bbp-groeirapport van december. Marktanalisten voorspellen dat het groeipercentage zal uitkomen op -0,2% op maandbasis, een vertraging ten opzichte van het cijfer van 0,3% dat in november vorig jaar werd opgetekend.

De enquête zal voorlopige gegevens bevatten over het bbp-cijfer van het vierde kwartaal, dat waarschijnlijk 0,1% zal bedragen. Een daling ten opzichte van 0,3% in het derde kwartaal van 2023. De Britse economie kwam vorig jaar op de rand van een recessie omdat hoge rentetarieven en inflatiecijfers de productiviteit schaadden.

Het National Institute of Economic and Social Research (NIESR) zei in een notitie dat "het algemene beeld van de afvlakkende productie in het Verenigd Koninkrijk aanhoudt, dat we nu al bijna twee jaar zien." NIESR was optimistischer over 2024 en voorspelde dat de economie dit jaar met 0,9% zou groeien, terwijl het suggereerde dat de inflatie in april zou dalen tot 1,5% als gevolg van de dalende energieprijzen.

Amerikaanse retail sales in januari 2024

Het US Census Bureau publiceert donderdag zijn rapport over de detailhandelsverkopen voor de maand januari. Aangezien retail sales rapporten laten zien hoe consumenten reageren op prijsschommelingen, dienen ze als een bron van informatie waarmee de Federal Reserve rekening houdt.

Economen voorspellen dat de detailhandelsverkopen op maandbasis met 0,1% zijn gedaald. Volgens een enquête van de Consumer News and Business Channel/National Retail Federation (NRF) Retail Monitor stegen de detailhandelsverkopen in januari met 2,4% op jaarbasis, maar werd benadrukt dat aan het begin van het jaar een daling van 0,16% werd geregistreerd.

Britse retail sales in januari 2024

Een andere belangrijke publicatie van gegevens uit het Verenigd Koninkrijk is het retail sales rapport van januari, dat naar verwachting een stijging van 1,5% op maandbasis zal laten zien, maar ook een daling van 1,2% in vergelijking op jaarbasis. Terwijl de Britse economie het moeilijk heeft, zijn de detailhandelsverkopen onderhevig aan fluctuaties omdat consumenten zich inspannen om in hun behoeften te voorzien.

De waarde van de detailhandelsverkopen is in januari met 1,2% op jaarbasis gestegen, aldus het British Retail Consortium (BRC) dinsdag. "Door de zwakke vraag van de consument vertraagde de groei van de detailhandelsverkopen. Hoewel de verkoop in januari hielp om de uitgaven in de eerste twee weken te stimuleren, hield dit niet de hele maand aan", aldus het rapport.

OPEC: Vraag naar olie daalt niet

Het besluit van Saoedi-Arabië om de uitbreidingsplannen voor de oliecapaciteit te verminderen, heeft geleid tot enige twijfel over de toekomst van de olieproducerende industrie. De secretaris-generaal van de OPEC, Haitham Al Ghais, haastte zich om investeerders te verzekeren dat dit niet het geval zal zijn, waarbij hij opmerkte dat "allereerst wil ik duidelijk zijn dat ik geen commentaar kan geven op een Saoedisch besluit ... Maar dit moet op geen enkele manier verkeerd worden opgevat dat de vraag daalt."

Twee weken geleden kondigde het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco zijn besluit aan om zijn doelstelling voor maximale duurzame productiecapaciteit te verlagen tot 12 miljoen vaten per dag (bpd), 1 miljoen bpd onder een doelstelling die in 2020 werd aangekondigd en in 2027 moet worden bereikt. Bronnen van Reuters suggereerden dat de stap minstens zes maanden werd besproken en het gevolg was van een buitensporige olieproductie die niet te gelde werd gemaakt zoals zou moeten.

