BoE en Fed verkrappen het monetair beleid in drukke week

Oktober 31, 2022 11:04

Wat handelsweken betreft, is dit een belangrijke voor de financiële markten, vol met economische gebeurtenissen en aankondigingen.

De week begint op maandagochtend met een update voor het eurogebied betreffende inflatie en bruto binnenlands product (bbp); vrijdag eindigt de Verenigde Staten met de non-farm payrolls van oktober; en daartussen hebben we nog een paar belangrijke rentebesluiten met dank aan de Federal Reserve (Fed) en de Bank of England (BoE).

Vergeet niet dat met belangrijke economische aankondigingen zoals deze, de volatiliteit meestal toeneemt rond de tijd van hun vrijgave. Daarom moet iedereen die van plan is om rond deze evenementen te traden, dit met voorzichtigheid benaderen.

Eurogebied - Inflatie en bbp

De inflatie op jaarbasis in het eurogebied werd in september gerapporteerd op 9,9%, hoger dan de 9,1% van de voorgaande maand, maar niet zo hoog als aanvankelijk was verwacht. Afgelopen donderdag verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) in een poging de stijgende prijzen te beteugelen voor de tweede keer in twee maanden de rente met 75 basispunten.

Ondanks de relatief grote stijging, die in lijn was met de verwachtingen van de markt, daalde de euro en steeg de pan-Europese aandelenindex, de Stoxx 600, toen de ECB in de daaropvolgende persconferentie een meer dovish toon aansloeg.

Zoals vele centrale banken bevindt de ECB zich op glad ijs bij het beheersen van de inflatie en probeert het tegelijkertijd een recessie te voorkomen. Om deze reden zal de dubbele aankondiging van inflatie- en bbp-cijfers vandaag nauwlettend in de gaten worden gehouden door handelaren en beleggers op het continent en daarbuiten.

Als de inflatie hoger wordt gerapporteerd dan verwacht, zal dit de speculatie over een verdere agressieve renteverhoging tijdens de volgende vergadering van de ECB in december aanwakkeren. Evenzo, als het bbp beter wordt gerapporteerd dan verwacht, zou dit ook de kans op verdere agressieve verhogingen kunnen vergroten, aangezien de ECB zich minder zorgen zal maken over het veroorzaken van een recessie.

Omgekeerd, als de inflatie lager is dan verwacht en/of het bbp slechter is dan verwacht, zal de mogelijkheid van een meer gematigde stijging in december toenemen.

De Fed – Rentebesluit

Ongebreidelde inflatie is geenszins beperkt tot het eurogebied, waarbij de VS, het VK en andere landen ook vechten tegen stijgende prijzen. Hoewel de ECB relatief traag was met het verkrappen van het monetaire beleid, zijn de campagnes van de Fed en de BoE goed op weg.

De Fed heeft de taak specifiek met bijzondere agressie benaderd, door de rente drie keer op rij met 75 basispunten te verhogen en woensdag wordt algemeen verwacht dat ze dat voor een vierde keer zullen doen.

Stijgende rentetarieven hebben bijgedragen aan de huidige bear market aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, maar ze hebben ook de Amerikaanse dollar geholpen te stijgen, omdat hogere tarieven buitenlandse investeringen stimuleren. Verdere verhogingen zullen waarschijnlijk beide effecten versterken.

Niettemin zal de verwachte stijging van 75 basispunten hoogstwaarschijnlijk al in de markt zijn ingeprijsd, maar verwacht een reactie als de Fed voor een ander cijfer kiest. Als de rente meer stijgt dan verwacht, verwacht dan een negatieve reactie in aandelen, en vice versa.

Omgekeerd, aangezien hogere rentetarieven de neiging hebben om een versterkend effect te hebben op de valuta van een land, verwacht dan een positieve reactie in USD als de stijging groter is dan verwacht, en vice versa.

Bron: TradingView - In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

BoE - Rentebesluit

Het economische en politieke landschap in het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen weken behoorlijk turbulent geweest.

Vorige week werd Liz Truss de kortst zittende premier ooit van het land, nadat haar golf van niet-gefinancierde belastingverlagingen de markten de stuipen op het lijf joeg, het bbp naar historische dieptepunten sleepte en de leenkosten van de overheid deed stijgen.

De daaruit voortvloeiende onrust was zo groot dat het leidde tot een ongekende noodinterventie van de Bank of England, die gedwongen werden miljarden ponden in te zetten op de markten om staatsobligaties te kopen.

Enigszins onvermijdelijk kwam het premierschap van Truss snel tot een einde en kreeg het Verenigd Koninkrijk zijn derde premier van het jaar in Rishi Sunak. Het vertrek van Truss en de daaropvolgende omkering van vrijwel al haar beleid heeft de markten gekalmeerd en het GBP heeft veel van zijn verloren terrein teruggewonnen.

Donderdag zullen we zien hoe het Monetary Policy Committee (MPC) van de BoE reageert op de recente marktturbulentie. In de nasleep van de nu grotendeels rommelige "mini-begroting", was er bezorgdheid over hoeveel de MPC gedwongen zou worden om de tarieven te verhogen tijdens hun volgende vergadering.

Hoewel de omstandigheden in de tussentijd ongetwijfeld zijn gekalmeerd, voorziet de marktconsensus een renteverhoging van 75 basispunten, waarbij sommige analisten 100 voorspellen. Traders en beleggers kunnen er zeker van zijn dat ze rond de tijd van deze aankondiging een toename van de volatiliteit in valutaparen verwachten waarbij de GBP- en UK-genoteerde aandelen betrokken zijn.

