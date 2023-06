BoC beslist over tarieven, Chinese export keldert in mei

Juni 07, 2023 12:47

Het rentebesluit van de Bank of Canada (BoC) dat later vandaag wordt verwacht, en de Japanse en Eurozone bbp-groeirapporten voor het eerste kwartaal van 2023 zullen tot de belangrijkste financiële gegevensrapporten voor de rest van de week behoren.

De Chinese export daalde in mei voor het eerst in de afgelopen 3 maanden met 7,5%, waarmee de verwachtingen voor een kleine daling van 0,4% werden overtroffen, zoals een peiling van Reuters had voorspeld. De import daalde met 4,5%, hoewel marktanalisten een daling van 8,0% hadden verwacht.

Uit gegevens van het Australian Bureau of Statistics (ABS) bleek dat het Australische bbp in het eerste kwartaal van 2023 met 2,3% op jaarbasis groeide, iets onder de verwachtingen van analisten. Analisten van ABS merkten op dat "dit de zesde opeenvolgende stijging van het bbp op kwartaalbasis is, maar de traagste groei sinds de Covid-19 Delta-lockdowns in septemberkwartaal van 2021."

Rentebesluit van de Bank of Canada

Later op de avond maakt de BoC zijn rentebesluit bekend. Economen suggereren dat hoewel het bestuur van de BoC heeft gezworen om de verkrapping van het monetaire beleid te pauzeren, de stijgende inflatie van invloed kan zijn op zijn aanstaande beslissing.

Volgens een Reuters-rapport suggereren marktanalisten dat er vandaag een stijging van bijna 40% is voor een stijging van 25 basispunten, een kans van meer dan 80% voor een stijging in juli, en ze prijzen er een volledig in tegen september. Uit een peiling van Reuters bleek dat ongeveer 65% van de ondervraagde economen verwacht dat de BoC de rente de rest van 2023 on hold zal houden.

De analisten van Scotiabank zeiden dat "de Bank of Canada vrij duidelijk is geweest dat haar voorwaardelijke aanhouding sinds januari afhankelijk was van ontwikkelingen die aan de verwachtingen voldeden. Dat is duidelijk niet het geval geweest. Er had al daadkrachtiger moeten worden opgetreden, maar verder uitstel tot juli om vervolgens te verdwijnen voor de augustusvakantie zou kostbare tijd verliezen om een concreet signaal te geven."

Japanse bbp-groei in Q1 2023

De Japanse overheid komt donderdag met cijfers over de groei van het bbp in het eerste kwartaal van het jaar. Marktanalisten stellen dat het Japanse bbp op kwartaalbasis met 0,5% en op jaarbasis met 1,6% is gegroeid.

UOB-analisten die de voorlopige gegevens van het bbp onder de loep namen, zeiden in hun rapport: "Het groeimomentum van Japan in 1Q was sterker dan voorspeld, omdat we de impact van de heropening op de particuliere consumptie en de verrassende sprong in de bedrijfsuitgaven onderschatten, terwijl de daling van de grondstoffenprijzen de stijgende importrekening van het land verder hielp verminderen. Maar de zwakkere externe vraag (omdat de overzeese markten bleven vertragen) bleef het exportherstel vertragen, wat een rem zette op de algehele groei."

Bbp-rapport van de eurozone in Q1 2023

Eurostat zal naar verwachting donderdag de bbp-gegevens van het euroblok bekendmaken. Marktanalisten suggereren dat het bbp in het eerste kwartaal van het jaar op kwartaalbasis onveranderd is gebleven en op jaarbasis met 1,2% is gegroeid.

De analisten van ING leken in een rapport van 1 juni niet optimistisch over de economie van de eurozone. "De groei in de eurozone viel in het eerste kwartaal tegen. Hoewel dalende energieprijzen en stijgende lonen de consumptie zouden moeten ondersteunen, zullen de zachte Chinese heropening, krappere monetaire voorwaarden en dreigende Amerikaanse recessie op de groei wegen en de economie tegen het einde van het jaar bijna tot stilstand brengen. Het zijn vooral diensten die momenteel floreren. De productiesector kampt met overtollige voorraden, terwijl de bouw wordt gehinderd door hogere rentes", noteren ze in hun rapport.

China CPI inflatie in mei 2023

De Chinese CPI-inflatiecijfers over mei zijn de laatste vrijgave van de week. Analisten voorspellen dat de CPI-inflatie op jaarbasis onveranderd bleef op 0,1%, terwijl deze daalde tot -0,1% op maandbasis. Sommige economen menen dat de Chinese economische groei de laatste maanden na de heropening van de economie tot stilstand is gekomen.

Uit de laatste gegevens bleek dat de jeugdwerkloosheid in april 20% bereikte. In een reactie op zwakke economische cijfers vertelden marktanalisten aan CNBC-verslaggevers dat "de afwezigheid van een zelfvoorzienend herstel in China vandaag vooral een cyclisch, niet structureel, fenomeen is. De geschiedenis suggereert dat de bezorgdheid over 'Japanificatie' zal afnemen zodra het herstel meer verankerd raakt."

