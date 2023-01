Ogen op BoC-rentebesluit en Amerikaanse bbp-gegevens

Januari 25, 2023 14:05

Het rentebesluit van de Bank of Canada (BoC) zal later vandaag in de schijnwerpers staan, terwijl beleggers en handelaren staan te popelen om het voorlopige rapport van het Amerikaanse Q4 2022 BBP te bekijken dat morgen wordt gepubliceerd.

Het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) kondigde aan dat de CPI-inflatie in het vierde kwartaal van 2022 een recordhoogte van 32 jaar bereikte, met een stijging van 7,8% op jaarbasis. De Australische penningmeester Jim Chalmers zei dat de inflatie onaanvaardbaar hoog is.

In ander nieuws merkten de leidinggevenden van Microsoft op dat de omzet in het vierde kwartaal van 2022 slechts met 2% steeg tot $ 52,7 miljard. Dat is de kleinste kwartaalstijging sinds 2016.

Tesla (TSLA) zal naar verwachting de financiële resultaten voor Q4 2022 en het volledige jaar 2022 vrijgeven na het sluiten van de markten. Tesla-leidinggevenden hebben gemeld dat het bedrijf in het vierde kwartaal 409.000 elektrische voertuigen heeft geleverd, wat een leveringsrecord is, maar sommige marktanalisten suggereren dat het cijfer onder de verwachtingen lag.

Bank of Canada beslist over rentetarieven

Later op de dag maakt de Bank of Canada haar rentebesluit bekend. Uit een peiling van Reuters bleek dat economen een renteverhoging van 25 basispunten voorspellen. Tijdens zijn laatste vergadering in december merkte de raad van bestuur van de BoC op dat "we zullen overwegen of de beleidsrente verder moet stijgen om vraag en aanbod weer in evenwicht te brengen en de inflatie terug te brengen naar de doelstelling." De verrassende stijging van 50 basispunten deed traders geloven dat de BoC zijn monetaire beleidsverkrappingscyclus had beëindigd, wat resulteerde in een verkoopgolf in Canadese dollar.

Vorige week bleek uit een enquête van Statistics Canada dat de totale inflatie in december daalde tot 6,3% op jaarbasis. Het plan van de BoC is om de CPI-inflatie naar beneden te brengen, dicht bij de gestelde doelstelling van 2%. Analisten van ING suggereren dat "de BoC woensdag de rente nog een laatste keer zal verhogen met een verhoging van 25 bp, waardoor de daggeldrente op 4,5% komt. De economische activiteit vertraagt en de inflatie daalt en wat waarschijnlijk zal worden gekarakteriseerd als een pauze voor beoordeling, zal de piek voor de rente markeren."

In hun rapport dat op 23 januari is gepubliceerd, merken ze ook op dat "uiteindelijk, afgezien van een zeer dovish uitkomst (geen verhoging en beweren dat de tarieven zijn gepiekt) of een zeer hawkish (verhoging en signaal van meer verhogingen), de impact op CAD nogal van korte duur kan blijken te zijn."

Amerikaanse orders voor duurzame goederen zijn waarschijnlijk gestegen

Op donderdag 26 januari zal het US Census Bureau zijn rapport over de orders voor duurzame goederen van december vrijgeven. Marktanalisten voorspellen een stijging van 2,1%. Het cijfer van november kwam uit op -2,1%, ruim boven de voorspellingen van -0,6% en de scherpste daling in de afgelopen 31 maanden.

Duurzame goederen zijn goederen die gepland zijn om drie jaar of langer mee te gaan, zoals voertuigen en elektrische apparaten. Omdat de productie van deze duurzame producten grote investeringen met zich mee kan brengen, zijn ze gevoelig voor de economische situatie in de Verenigde Staten. Een hoog positief cijfer zou de Amerikaanse dollar kunnen versterken, terwijl een negatief cijfer de valuta van het land zou kunnen verzwakken.

Amerikaanse bbp Q4 2022 voorlopige gegevens: krijgt de Amerikaanse dollar een boost?

Het moment van de waarheid komt op donderdag 26 januari, wanneer beleggers en handelaren de gelegenheid krijgen om de voorlopige gegevens van het Amerikaanse bbp onder de loep te nemen. Het Bureau of Economic Analysis (BEA) zal zijn BBP Q4 2022-rapport publiceren, waaruit volgens sommige analisten naar verwachting zal blijken dat de Amerikaanse economie op jaarbasis met 2,8% is gegroeid.

Over het algemeen verhoogt een hoge bbp-groei of een beter dan verwacht cijfer de waarde van de Amerikaanse dollar, terwijl slechter dan verwachte sets bbp-gegevens handelaren ontmoedigen en de Amerikaanse valuta schaden. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) houdt de bbp-groei en de totale inflatie nauwlettend in de gaten terwijl deze verder gaat met zijn verkrappingscyclus voor het monetaire beleid. Sommige economen suggereren dat de Fed zijn referentierente met 25 basispunten zal verhogen in de komende vergadering van de raad van bestuur volgende week.

