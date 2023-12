Bank of Japan houdt rentetarieven en rentecurvebeleid in de wacht

December 19, 2023 12:51

De Bank of Japan (BoJ) heeft tijdens haar laatste vergadering van de raad van bestuur haar rentetarieven ongewijzigd gelaten, zoals economen hadden verwacht. De gouverneur van de BoJ, Kazuo Ueda, merkte op dat de Japanse consumptie enige zwakte heeft vertoond, maar zich over het algemeen blijft herstellen, en voegde eraan toe dat hij zou wachten om te zien of de loongroei van volgend voorjaar sterk genoeg zou zijn om de consumptie te ondersteunen. Ueda merkte ook op dat "de renteverlagingsfase van de Amerikaanse Fed een impact kan hebben op de Japanse economie en op de Forex wisselkoersen."

In ander nieuws kondigden rederijen zoals Maersk en Hapag Lloyd aan dat ze alle geplande reizen met onmiddellijke ingang omleiden, omdat de verslechterende veiligheid in de Rode Zee de scheepvaartroutes verstoort. De olieprijzen stegen maandag met 1% voordat ze zich stabiliseerden, waarbij analisten van Goldman Sachs suggereerden dat bedrijven in staat zouden zijn om olie- en gastransporten om te leiden.

Rentebesluit van de BoJ

De Bank of Japan zorgde niet voor verrassingen, aangezien zij haar leenkosten en haar beleid voor de beheersing van de rentecurve ongewijzigd hield na haar bestuursvergadering eerder op de ochtend.

In de aankondiging na de vergadering stond dat "met extreem grote onzekerheden rond economieën en financiële markten in binnen- en buitenland, de Bank geduldig zal doorgaan met monetaire versoepeling, terwijl ze behendig zal reageren op ontwikkelingen in de economische activiteit en prijzen, evenals op de financiële omstandigheden."

De analisten van Commerzbank suggereerden dat "het USD/JPY paar eigenlijk alleen zal worden aangedreven door de dollarkant. Met andere woorden, uiteindelijk zal het nooit gaan om de sterkte van de yen, maar altijd om de zwakte van de dollar wanneer de USD/JPY daalt (bijvoorbeeld omdat de verwachtingen van de Fed voor renteverlagingen stijgen, zoals nu het geval is). En dat de BoJ alleen kan hopen op een zwakke dollar als ze een sterkere yen wil."

Canada CPI Inflatie Rapport

Later vandaag publiceert Statistics Canada zijn inflatierapport van november. Analisten verwachten een nieuwe daling van de inflatie tot 2,9% op jaarbasis, 0,2% minder dan in oktober. De inflatiecijfers van november zullen echter waarschijnlijk hoger zijn dan de inflatiedoelstelling van de Bank of Canada (BoC) van 2%.

Zachtere inflatiecijfers zouden kunnen betekenen dat het verkrappingsbeleid van het monetaire beleid van de BoC de prijsdruk tegengaat. De Canadese dollar handelt in de buurt van het hoogste punt in vier maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waarbij de gouverneur van de BoC, Tiff Macklem, vorige week opmerkte dat "de effecten van eerdere renteverhogingen door de economie zullen blijven werken, de uitgaven zullen beteugelen en de groei en werkgelegenheid zullen beperken. Helaas is dit nodig om de resterende inflatoire druk aan te pakken. Toch zal deze periode van economische zwakte de weg vrijmaken voor een meer evenwichtige economie. We verwachten dat de groei en de werkgelegenheid later volgend jaar zullen toenemen, waardoor de inflatie dichter bij de doelstelling van 2% komt."

Rentebesluit van de PBoC

De People's Bank of China (PBoC) zal naar verwachting woensdagochtend vroeg haar monetaire beleidsbeslissing bekendmaken. Economen suggereren dat de PBoC de leenkosten in de wacht zou houden. De centrale bank injecteerde netto 800 miljard yuan ($ 112,02 miljard) in het banksysteem via leningen op middellange termijn (MLF), de grootste maandelijkse stijging ooit geregistreerd.

Marktanalisten zijn van mening dat de PBOC volgend jaar het monetaire beleid zal blijven versoepelen om de economie van het land te helpen. Veel economen suggereren dat China een accommoderend monetair beleid zal handhaven, inclusief stimuleringsmaatregelen en renteverlagingen.

CPI-inflatie van november in het Verenigd Koninkrijk

Woensdagochtend maakt het Office for National Statistics (ONS) de inflatiecijfers voor de maand november bekend. Economen suggereren dat de totale inflatie op jaarbasis zal uitkomen op 4,4%, een daling ten opzichte van de 4,6% in oktober. De kerninflatie zal waarschijnlijk uitkomen op 5,5% op jaarbasis, tegen 5,7%.

De vice-gouverneur van de Bank of England (BoE), Ben Broadbent, zei dat "er waarschijnlijk een langdurigere en duidelijkere daling van de loongroeigegevens nodig zal zijn voordat we veilig kunnen concluderen dat de zaken een stevig neerwaartse trend vertonen." Broadbent merkte ook op dat "er iets meer onzekerheid is dan normaal over het gedrag van werkloosheid."

