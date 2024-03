Australische CPI daalt, Japanse yen bereikt dieptepunt in 34 jaar

Maart 27, 2024 13:09

De week is relatief licht in termen van publicatie van financiële gegevens, in vergelijking met eerdere publicaties, aangezien de paasvakantie sommige markten op Goede Vrijdag in de wacht zal zetten. Het Tokyo CPI-rapport en enkele BBP-gegevens uit de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrjik zullen waarschijnlijk de aandacht van analisten trekken voordat ze van het lange weekend gaan genieten.

Woensdagochtend daalde de Japanse yen tot het laagste niveau ten opzichte van de Amerikaanse dollar sinds 1990, hoewel de Bank of Japan vorige week de rente verhoogde. De Japanse minister van Financiën, Shun'ichi Suzuki, zei dat de regering de situatie nauwlettend in de gaten houdt en benadrukte dat indien nodig doortastende maatregelen zullen worden genomen. Hij weigerde echter te zeggen of dit betekent dat een interventie op de Forex markt een optie is.

Australische CPI februari 2024

Het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) publiceerde eerder vandaag zijn CPI-inflatierapport voor de maand februari. Volgens de enquête is de inflatie in februari met 3,4% gestegen, wat overeenkomt met het cijfer van januari, maar iets onder de marktverwachtingen van 3,5%.

Ook de kerninflatie daalde en kwam uit op 3,9%, tegen 4,1% in januari. Economen van Moody's Analytics suggereerden dat de inflatie dichter bij de doelstelling van de Reserve Bank of Australia (RBA) van 2-3% komt, en voegden eraan toe dat "gedeeltelijke gegevens suggereren dat de inflatie op schema ligt om af te nemen tot 3,35% op jaarbasis in het [maart] kwartaal van dit jaar, tegen 4,1% in het decemberkwartaal."

De raad van bestuur van de RBA komt op 7 mei bijeen om te beslissen over de rentetarieven. De gouverneur, Michele Bullock, heeft benadrukt dat de centrale bank graag meer gegevensrapporten zou zien die de daling van de inflatie versterken voordat de rente wordt verlaagd.

BoE-beleidsmaker Mann: Te veel renteverlagingen verwacht

Catherine Mann, een van de leden van het Monetary Policy Committee (MPC) van de BoE, vertelde verslaggevers dat het aantal renteverlagingen dat economen verwachten misschien te hoog is. In een gesprek met Bloomberg TV zei Mann dat "ze te veel bezuinigingen inprijzen - dat zou mijn persoonlijke mening zijn - en dus hoef ik in zekere zin niet te snijden omdat de markt dat al doet."

Catherine Mann wordt beschouwd als een van de meest "havikachtige" rentebepalers in de raad van bestuur. Mann merkte op dat "er een substantiële versoepeling is geweest, zelfs sinds de stemming vorige week. Ik denk dat de markten misschien een beetje te zelfgenoegzaam zijn over hoe lang ze denken dat de BoE in het algemeen – de MPC – de rente zal handhaven."

Tokyo CPI van maart 2024

Het Japanse bureau voor de statistiek publiceert donderdagochtend het Tokyo CPI-rapport van maart. Economen verwachten dat de kerninflatie van de CPI in Tokio zal uitkomen op 2,4%, een lichte daling ten opzichte van het cijfer van 2,5% in februari.

Economen van ING suggereren dat "het energiesteunprogramma van de regering een belangrijke reden is geweest voor de maandelijkse schommeling in de inflatiecijfers, en we verwachten dat de CPI in Tokio zal matigen tot 2,4% op jaarbasis, tegen 2,6% in de voorgaande maand."

De nationale CPI-inflatiegegevens voor februari lieten vorige week een stijging zien tot 2,8% op jaarbasis, tegen 2,2% in januari. Het cijfer bleef ruim boven de doelstelling van 2% van de Bank of Japan (BoJ).

