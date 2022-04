Amerikaanse jaarlijkse inflatie van maart nog steeds op 40-jaars hoogtepunt. Wat volgt nu?

April 13, 2022 11:42

De Amerikaanse inflatie op jaarbasis bereikte voor maart opnieuw het hoogste punt in 40 jaar op 8,5 procent, waardoor het waarschijnlijker is dat de Federal Reserve zijn belangrijkste renteverwachting in mei met 0,5 procent zal verhogen. Het afbouwen van Quantitative Easing (QE) zal ook een belangrijk thema zijn in mei, aangezien de centrale bank het monetaire beleid verkrapt om de inflatoire druk te beperken. De verwachtingen van een hawkish Federal Reserve en hogere rentetarieven ondersteunen de kracht van de USD in het tweede kwartaal.

Op maandbasis steeg de Amerikaanse inflatiebenchmark in maart met 1,2 procent tegen 0,8 procent in februari, gedreven door een stijging van de benzineprijzen met 18,3 procent en een stijging van de voedselprijzen met 1 procent.

Scherpe pieken in de brandstofprijzen komen voort uit angsten aan de aanbodzijde op de markten voor ruwe olie die de overhand hebben sinds 24 februari, toen het conflict in Oekraïne begon. De spotprijzen van Crude Oil zijn nog steeds hoog met het potentieel voor volatiliteit te midden van de geopolitieke onzekerheid.

In gerelateerd nieuws worden COVID-19-reisbeperkingen in veel regio's opgeheven, wat een toename betekent van de vraag naar Crude Oil die wordt gebruikt voor de productie van transportbrandstof.

Twee sectoren van de economie kunnen onder deze omstandigheden groei doormaken. Banken en andere financiële bedrijven hebben nu betere vooruitzichten voor rente-inkomsten. De omzetvooruitzichten voor energiebedrijven lijken ook beter vanwege de snel toenemende vraag te midden van herstel van de COVID-19-neergangen. Dit scenario wordt bemoeilijkt door verliezen bij energie- en bankbedrijven die vóór het conflict actief waren in Rusland.

Winstrapporten van Wall Street

Verschillende beursgenoteerde bedrijven in de energie-, transport- en financiële sector rapporteren vandaag de winst over het eerste kwartaal. Het gaat onder meer om large cap financiële bedrijven JP Morgan Chase en Black Rock, naast reis- en energiebedrijven Delta Airlines en Petrobras.

In ander handelsnieuws maakt de Bank of Canada zijn rentebesluit van april bekend. De centrale bank zal naar verwachting haar belangrijkste rentetarief verhogen van 0,5 procent naar 1 procent en alles wat onverwacht is, kan de CAD-valutakruisen verplaatsen.

Concluderend kunnen de JPY-kruisen worden beïnvloed door de toespraak van gouverneur Kuroda van de Bank of Japan vanochtend.

