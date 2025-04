Volstrīta Pirmdien Klusē Pirms Svarīgiem Paziņojumiem

Aprīlis 29, 2025 11:47

Volstrīta pirmdien palika relatīvi stabila, uzsākot lielu ekonomisko un peļņas paziņojumu nedēļu. Paskatīsimies, kas noticis tirgos un kas vēl mūs gaida šajā nedēļā.

ASV Akcijas Noslēdz Nedēļu ar Pieaugumu

Neskatoties uz to, ka nedēļu sākām ar kritumu pēc ASV prezidenta Donalda Trampa uzbrukuma Federālās Rezervju Sistēmas priekšsēdētājam Džeromam Pauelam, Volstrīta pagājušo nedēļu noslēdza ar pieaugumu.

Pagājušās nedēļas pagrieziens notika pēc tam, kad Vašingtona šķita, ka mīkstinājusi savu retoriku pret Pekinu, prezidents Tramps noraidīja ideju atlaist FRS priekšsēdētāju Pauelu, un Alphabet publicēja rezultātus, kas pārsniedza gaidīto, pēdējo no kuriem mēs sīkāk aplūkosim vēlāk.

Pēc tam, Dow Jones, S&P 500 un Nasdaq attiecīgi guva nedēļas pieaugumus par 2,5%, 4,6% un 6,7%.

Klusā Pirmdiena Volstrītā

Pirmdien, ASV Finanšu sekretārs Skots Besents intervijā teica, ka ir Ķīnas ziņā mazināt tirdzniecības spriedzi starp divām pasaules lielākajām ekonomikām.

Viņš arī atzīmēja, ka ASV ir" daudzas valstis nākušas klajā un iesniegušas dažus ļoti labus priekšlikumus " par tirdzniecību un uzsvēra iespējamo darījumu ar Indiju tuvākajā nākotnē.

Tomēr tirdzniecība Volstrītā pirmdien palika vāja. Dow Jones un S&P 500 guva pieaugumu par 0,3 % un 0,1 % attiecīgi, kamēr Nasdaq samazinājās par 0,1 %. Tikmēr Dolāra Indekss samazinājās par 0,5%, bet zelts pieauga par 1,5%.

Vollstrīta mierīgā pirmdienas sesija uzsāka nedēļu, kas ir pilna ar svarīgiem ekonomiskiem paziņojumiem.

Trešdien ASV, Francija, Vācija, Itālija un eirozona publicēs pirmā ceturkšņa Iekšzemes Kopprodukta (IKP) datus. Šie IKP paziņojumi nāk pēc tam, kad Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) pagājušajā nedēļā samazināja savus gada izaugsmes prognozes vairākām valstīm.

Piektdien Eurostat paziņos par eiro zonas inflācijas datiem par aprīli, bet vēlāk tajā pašā dienā, Darba Statistikas Birojs publicēs savu Nodarbinātības Ziņojumu par aprīli, kurā iekļauti cieši uzraudzītie ne lauksaimniecības nodarbinātības dati.

Peļņas Uzraudzība

Mēs arī esam ienākuši peļņas sezonā, un, ņemot vērā, ka apmēram 180 S&P 500 komponenti gatavojas ziņot par peļņu, šī nedēļa ir ļoti svarīga.

Tāpat interesanti, ja ne pat vēl interesantāk, nekā paši rezultāti būs uzņēmuma norādījumi, jo investori meklē norādes par to, kā pastāvīgā nenoteiktība tirdzniecības politikā var ietekmēt nākotnes peļņu.

Šonedēļ četri no tā sauktajiem Magnificent Seven tehnoloģiju akcijām plāno paziņot par pirmā ceturkšņa rezultātiem, Microsoft un Meta platformas ir paredzētas otrdien, bet Apple un Amazon-ceturtdien.

Bet ko darīt ar dažiem paziņojumiem, kas jau ir notikuši?

Alphabet

Ceturtdien, Google mātes uzņēmums Alphabet paziņoja par pirmā ceturkšņa peļņu, kas pārsniedza gaidīto.

Ieņēmumi ceturksnī pieauga par 12% līdz 90,2 miljardiem ASV dolāru, un Peļņa uz Akciju (EPS) pieauga par 97% līdz 2,81 ASV dolāram. Abi skaitļi bija augstāki, nekā analītiķi bija gaidījuši.

Ieņēmumi no Google Meklēšanas pieauga par gandrīz 10%, un Google AI pārskata funkcija piesaistīja 1,5 miljardus lietotāju mēnesī. Google Cloud arī turpināja veicināt kopējo izaugsmi, segmenta ieņēmumiem pieaugot par 28% līdz 12,2 miljardiem ASV dolāru un darbības peļņai pieaugot par 142% līdz 2,2 miljardiem ASV dolāru.

Tomēr, Galvenais Biznesa Vadītājs Filipps Šindlers sacīja peļņas zvana laikā, ka Alphabet “nav imūns pret makro vidi”. Viņš turpināja norādīt, ka izmaiņas no de minimis atbrīvojumā rada “mazliet pretvēju” tās reklāmas biznesam no Āzijas mazumtirgotājiem.

Procter & Gamble

Arī ceturtdien, Procter & Gamble (P&G) - kurai pieder tādi slaveni zīmoli kā Oral - B, Gillette un Fairy, paziņoja par ceturkšņa peļņu, kas neatbilda cerībām.

Neto pārdošana samazinājās par 2% līdz 19,8 miljardiem ASV dolāru, kamēr EPS pieauga mazāk nekā gaidīts par 1% līdz 1,54 ASV dolāriem.

Patērētāju preču uzņēmums arī samazināja prognozes par savu pašreizējo fiskālo gadu, kas beidzas jūnijā. Tagad tiek gaidīts, ka pārdošanas pieaugums paliks nemainīgs, samazinoties no iepriekš prognozētā diapazona 2%-4%. Pamat EPS prognoze tika samazināta līdz diapazonam no 6,72 līdz 6,82 ASV dolāru, samazinoties no iepriekšējās vadlīnijas no 6,91 līdz 7,05 ASV dolāru.

Sarunas laikā ar plašsaziņas līdzekļiem P & G Finanšu Direktors Andrē Šultens teica, ka ekonomiskā nenoteiktība ir radījusi "nervozāku patērētāju", kas veicināja pārdošanas apjoma samazināšanos ceturkšņa laikā.

Praktizējiet Tirdzniecību Bezriska Demo Kontā

Vai Jūs interesē iespēja praktizēt tirdzniecību, neriskējot ar saviem līdzekļiem? Admiral Markets demo tirdzniecības konts ļauj Jums to darīt, tirgojoties reālos tirgus apstākļos. Noklikšķiniet uz bannera zemāk, lai atvērtu demo kontu:

Bezriska demo konts Reģistrējieties bezmaksas tiešsaistes demo kontam un prkatizē savu tirdzniecības stratēģiju ATVĒRT DEMO KONTU

INFORMĀCIJA PAR ANALĪTISKAJIEM MATERIĀLIEM:

Šajos datos ir sniegta papildu informācija par visām analīzēm, aplēsēm, prognozēm, tirgus apskatiem, nedēļas perspektīvām vai citiem līdzīgiem novērtējumiem vai informāciju (turpmāk tekstā – “Analīze”), kas publicēta Admiral Markets ieguldījumu sabiedrību, kuras darbojas ar Admiral Markets preču zīmi (turpmāk tekstā – “Admiral Markets”), tīmekļa vietnēs. Pirms jebkādu investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību šādiem jautājumiem: